Ученые доказали, что COVID влияет на здоровье потомков переболевших: новости 13 октября

Планируется выяснить, как долго продолжается влияние COVID Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 13 октября.

В США самолет рухнул и протаранил грузовики

В США, штат Техас, рухнул самолет. Небольшой борт упал на грузовики. Об этом пишет местный телеканал Fox4.

Найдены тела двух погибших. Загорелось несколько полуприцепов, а также трава — но ее быстро потушили пожарные. Точное количество сгоревших машин пока неизвестно. Количество людей, находившихся на борту самолета в момент крушения не разглашается.

Россиян ждут новые ограничения с банковскими картами

Ограничение на количество банковских карт может начать работать уже в декабре 2025 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Планируется ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента.

Одновременно с этим хотят запустить специальный сервис. С его помощью клиенты смогут отслеживать, где и когда они выпустили свои карты.

Мошенники придумали, как заставить побороть самозапрет на кредиты

Мошенники разработали несколько подходов, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России.

Вам могут позвонить от имени налоговой службы и сообщить о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения предлагают снять самозапрет на кредит. Звонки могут поступить от якобы сотрудников банка. В этом случае жертву убеждают, что обнаружены подозрительные операции по их счету. Для «сохранения» средств нужно снять самозапрет. Звонить могут под видом сотрудников госструктур. Мошенник сообщает о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию.

Правительство одобрило проект о призыве резервистов на службу за рубеж

Россиян из мобилизационного резерва смогут привлекать к операциям за рубежом в мирное время. С такой инициативой выступили в Минобороны РФ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений в федеральный закон „Об обороне“, которые позволят привлекать резервистов для выполнения отдельных задач в области обороны», — говорится в документе.

Их могут использовать в нескольких случаях:

При возникновении вооруженных конфликтов. При проведении контртеррористических операций. При использовании Вооруженных сил РФ за пределами РФ путем их призыва на специальные военные сборы.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили контракт с Министерством обороны о пребывании в резерве. Подробнее о нововведениях рассказали в отдельном материале.

В Словакии столкнулись два поезда

В районе города Рожнява на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда.

Оба машиниста остались в живых, один из них перед столкновением успел выпрыгнуть из поезда.

Семь человек из 91 пострадавшего при столкновении поездов находятся в тяжелом состоянии, еще 14 получили ранения средней тяжести, заявил глава словацкого Минздрава Камил Шашко.

По предварительным данным, это не системная ошибка, а человеческий фактор, уточнил министр внутренних дел Матуш Шутай, пишет TASR.

В Монако продают посмертную маску Высоцкого

Бронзовая посмертная маска поэта и актера Владимира Высоцкого будет продана на аукционе Hermitage Fine Art в Монако 21 октября. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Маска была отлита в 1980 году по инициативе вдовы артиста Марины Влади, которая и хранила ее в своем поместье. Этот экземпляр является первым из трех известных бронзовых отливок, созданных по оригинальной гипсовой форме. Предварительная стоимость маски оценивается в 100–120 тысяч евро.

В России вернутся к обсуждению налогам на роскошь

К обсуждению налога на роскошь в России вернутся, но не в этом году. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Силуанов пояснил, что предложения по налогу на роскошь не вошли в текущий пакет мер Минфина. По его словам, эта мера не принесет бюджету значительных доходов.

Инфекции становятся более устойчивыми к антибиотикам

По всему миру увеличивается число инфекций, не поддающихся лечению стандартными антибиотиками. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рост антибиотикорезистентности представляет серьезную угрозу для глобального здравоохранения.

В новом докладе организации отмечается, что с 2018 по 2023 год более 40% комбинаций «патоген-антибиотик» показали рост устойчивости, при том что ранее этот показатель ежегодно увеличивался на 5–15%.

Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в странах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья. Там треть выявленных инфекций оказалась резистентной к лечению. В Африке этот показатель составил около 20%.

Под Питером задержали мужчину по подозрению в покушении на сына

В Ленинградской области мужчину заподозрили в нападении на 14-летнего сына. По данным следствия, он на фоне внезапно возникшей неприязни напал на ребенка и не менее двух разу ударил его ножом в грудь.

Мальчику своевременно оказали медицинскую помощь, его удалось спасти.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие направило в суд ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Назван список претендентов на премию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист «Золотого орла» за 2025 год. В номинацию «Лучший игровой фильм» вошли 40 картин. Лонг-лист опубликован на сайте академии.

Конкурс проводится в 23 номинациях. В числе фильмов, вошедших в категорию «Лучший игровой фильм», — «Август» (16+) (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев), «В списках не значился» (18+) (реж. Сергей Коротаев), «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+), (реж. Игорь Волошин), «Семь дней Петра Семеныча» (18+) (реж. Тигран Кеосаян).

Два десятка номинантов поборются за звание «Лучшего сериала» 2025 года, еще 30 сериалов вошли в лонг-лист в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».

Коронавирус влияет на здоровье следующего поколения

Ученые получили доказательство того, что перенесенный коронавирус может влиять на психическое здоровье будущего потомства. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Reports Medicine.

Опыты провели на мышах, которые подвергались воздействию SARS-CoV-2. Потомство таких самцов имеет повышенную тревожность. Исследование показало, что у детенышей нарушена работа мозга. Вирус оказывает влияние на структуру РНК в сперматозоидах.