«Мы не ждали, что будет легко»: блогер из Якутии рассказала правду о реальной жизни в Японии

Наша героиня Вида Ефремова переехала в Японию, успев лишь окончить университет Источник: Вида Ефремова

Вида Ефремова — известный блогер и предприниматель из Якутии, которая 14 лет живет в Японии. В студенчестве она мечтала увидеть «небоскребы и хорошие дороги», но не думала, что однажды переедет жить в Страну восходящего солнца с годовалым сыном на руках без работы и денег, что придется покупать картошку поштучно и работать в баре. Что на самом деле скрывается за сказочным фасадом Японии и как построить свой бизнес и полюбить чужую культуру, оставшись навсегда якуткой, — в материале 14.RU.

Любовь изменила всё

Вида родом из поселка Мохсоголлох в Хангаласском улусе. Она выросла в большой и дружной семье, а в 17 лет стала студенткой Института филологии и регионоведения ЯГУ, решив изучать японский язык. На третьем курсе она впервые побывала в Японии — выпал шанс уехать на трехмесячные курсы. Тогда она влюбилась в эту страну, а по возвращении у Виды завязались теплые отношения с ее одногруппником Дмитрием Ефремовым, который впоследствии стал ее мужем. У молодых людей оказалось много общего, включая и любовь к Японии.

«С самого начала была уверенность, что это насовсем», — говорит Вида и признается, что даже спустя 15 лет с момента знакомства их отношения с Димой ничуть не изменились.

Дима и Вида в студенческие годы Источник: Вида Ефремова

Вида и Дима с одногруппниками-«японистами» Источник: Вида Ефремова

Встреча Виды и Димы стала судьбоносной: буквально на следующий день после защиты диплома они узнали от преподавателя, что японская компания ищет в Якутске работника со знанием языка и страстью к автомобилям. «А у Димы всё это было, просто комбо! Заявление или резюме Дима специально не подавал, просто так сложились обстоятельства», — говорит Вида.

Пройдя собеседование, Дима сразу устроился в международную компанию по продаже автомобилей с аукционов. А в начале 2011 года его пригласили уже в Японию — работать в головном офисе. Хотя предложение и было неожиданным, молодая семья Ефремовых от возможности не отказалась.

«Дима сразу согласился, я тоже. Он поехал в Японию, а мы с сыном остались. Потом в декабре Дима уже оформил нам визу в Японию», — вспоминает Вида. Вот так вчерашние студенты ИЗФИР стали жителями Японии.

Вида, Дима и маленький Женя Источник: Вида Ефремова

Как в Японии можно жить почти бесплатно

Молодые люди первое время жили в префектуре Тояма. Это город на берегу Японского моря в 350 километрах от Токио, на севере острова Хонсю. Со всеми документами и визой разбирался Дмитрий.

«Первые полгода мы не понимали, что это дорого или сложно: всё было в первый раз, ведь нам было по 23 года. Мы воспринимали всё как данность. Когда приезжаешь в новую страну, для тебя всё кажется новым и ничего непонятно. Мы не ждали, что будет легко», — признается Вида.

Самым больным вопросом был, конечно, вопрос жилья. На аренду денег у Ефремовых не хватало, а просить помощи у родителей им не хотелось. Дмитрий от знакомых узнал, что в Японии можно получить социальное жилье, такие дома называются eijyutaku.

«Социальное жилье предоставляет государство малоимущим и испытывающим трудности с жильем, а у нас было и то и другое. Тут важно, чтобы общий доход семьи был ниже прожиточного минимума по стране. Так что у нас с Димой были все шансы заполучить такую квартиру. Дима собрал все документы и подал их в мэрию, примерно через месяц нам одобрили заявку», — рассказала Вида.

Префектура Тояма в Японии Источник: Life In Japan / Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вид на Тояму Источник: visit-toyama-japan.com

По тем ценам за жилье семья платила 3000 рублей в месяц, сейчас эта сумма выросла до 6600 рублей.

«И неважно, местный ты или иностранец, который только переехал, рассматривают заявления от всех на одинаковых условиях. Главное для одобрения — официальное трудоустройство, а еще справка о доходах и членах семьи», — объясняет Вида.

Район Тояма с соцжильем напоминал обычный квартал панельных домов в России. Причем каждая квартира рассчитывалась на количество членов семьи, поэтому Вида с Димой получили трехкомнатную квартиру. Полы там были полностью соломенными, ванна крошечной, но это жилье им помогло в период безденежья.

Вида считает, что такой вариант — прекрасная возможность сэкономить в дорогой стране. Они прожили в своей квартире почти пять лет. Кстати, программа социального жилья до сих пор действует в Японии.

Вся правда про социальное жилье в Японии Источник: Вида Ефремова

Определить ребенка в детский сад — настоящий квест

Следующая проблема — найти детский сад. Оказалось, что в Японии это самый настоящий квест, причем без подсказок. Когда семья Ефремовых переехала в префектуру Тояма, их сыну Жене был всего годик.

«Тогда мы впервые столкнулись с тем, что в иммиграции никто никому не помогает. Это не то чтобы я по злому говорю, просто все приезжие сами за себя, особенно в Японии. Там никто за ручку тебя не ведет, но это даже плюс. Они говорят: „Устройте ребенка в садик“. А это такой квест! Идешь в мэрию, спрашиваешь, тыкаешься, а нам всего по 23 года, мы сами в России не жили взрослой жизнью, не устраивали ребенка в садик, а тут всё это нужно делать в чужой стране. Но это очень хороший был квест, жизненный», — говорит Вида.

Маленький Женя в садике (первый справа) Источник: Вида Ефремова

По прошествии времени Вида уверена, что наличие ребенка в чужой стране им только помогло: они стали дисциплинированными, ответственными, потому что от каждого решения зависела жизнь маленького Жени. В итоге он попал в группу, где все дети были его возраста и даже младше, и хотя Женя умел говорить только «мама» и «папа», в группе все дети были «безъязычные». «Так что вместе с ними Женя выучил японский как родной», — добавила Вида.

Работа в Японии — это вам не фэнтези

Жить в чужой стране, тем более в Японии, которая по праву считается одной из самых дорогих в мире, молодой семье Ефремовых было сложно. Дима работал в компании, но денег не хватало. Как только Женя был устроен в садик и жизнь более-менее устаканилась, Вида решила искать подработку.

«Мне было скучно сидеть дома, и деньги были нам очень нужны. Дима только один нас обеспечивал, и, конечно, денег не хватало. Поэтому я устроилась работать в бар. Я, наверное, успела поработать как минимум в четырех, и это были как русские, так и японские заведения», — рассказывает Вида.

Ее доход составлял в то время примерно 50 тысяч рублей в месяц. Но эта сумма считалась несерьезной в Японии. Однако Вида подчеркнула, что к ней никогда не было предвзятого отношения у работодателей.

«Никто не считал, что раз я иностранка, то у меня ставка должна быть ниже. Я получала столько же, сколько японки. Денег с моей подработки хватало только на личные расходы: ресторан, кафе, косметику, домой что-то купить. Потому что все основные расходы — питание, бензин, машина — всё Дима оплачивал», — добавила Вида.

Проработав так примерно год, Вида поняла, что не хочет быть наемным работником.

«С 2014 года я начала первые попытки бизнеса: подруга из Якутска предложила привозить японские витамины. В то время о них не было информации, никто не знал, люди даже путали с китайским змеиным ядом. Сначала она ходила по домам, потом мы открыли страницу в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)», — рассказала Вида.

Вида и ее бухгалтер Кимура сан Источник: Вида Ефремова

Примерно с 2015–2016 года Вида начала копить деньги, чтобы зарегистрировать свою маленькую компанию в Токио. Родители ей помогали, поддерживали. Но всё равно денег не хватало. Уставной капитал для регистрации бизнеса требовался очень большой — от 50 тысяч долларов. Только в 2019 году Виде удалось зарегистрировать компанию, поменять статус семейной визы на инвесторскую. С тех пор она каждый год продлевает ее.

«Я сама себе экспортная компания, которая отправляет товары в Россию и страны СНГ. Это косметика, витамины, одежда, обувь из Японии. Вот этим я и занимаюсь уже шесть лет. Получается, работаю здесь сама на себя», — не без гордости говорит наша героиня.

Поскольку Вида ни разу не работала в офисе, ей сложно судить, насколько там сложная работа и правдивы ли все те слухи, о которых пишут в интернете. Однако, по рассказам ее знакомых и друзей, тех же якутов, у работодателей нет сверхтребований.

«Это не совсем фэнтези-условия, и есть свои плюсы. Например, у знакомого жена рожает сейчас в больнице, и ему как отцу дали два месяца декретного отпуска. Он работает в компании Sony. Тут еще надо учитывать, что очень многое зависит от самой корпоративной культуры компании. В Токио почти каждая японская компания — это корпорация со своей политикой, правилами, устоями и иерархией», — поясняет Вида.

По ее наблюдениям, японцы всегда делают что-либо сверх того, что нужно, и не очень любят отпуска. Даже сейчас, когда ее муж Дима стал соучредителем компании, в которую устроился 14 лет назад, и уже имеет право сказать: «Я на месяц ухожу», — всё равно продолжает работать и во время отпуска.

«Просто он ответственный человек и заинтересован в развитии компании. Я тоже на отдыхе всегда на телефоне, как и муж. Мы на месяц уезжали в Европу, и Дима всегда был на связи и работал постоянно», — вспоминает Вида, считая, что это абсолютно нормально.

Что удивляет в Японии сразу

Многие подписчики Виды интересуются, что особенного и интересного можно заметить, живя в Японии. Вида приводит в пример Америку и Европу, где по дому ходят в уличной обуви, потому что Япония — это «тапочковый мир». В офисах, отелях, школах, садиках, административных заведениях, музеях, храмах, больницах — везде нужно переобуваться в тапочки. На взгляд Виды, такого нигде больше в мире нет.

«Впервые с тапочками в туалете я познакомилась в общежитии при языковой школе еще студенткой. Целый месяц училась не забывать снимать туалетные тапочки. Бывало полдня прохожу в них и только потом вспоминаю», — смеется Вида.

А еще девушку сильно удивили цены на продукты: в Японии фрукты и овощи продают не килограммами, а поштучно, и стоят они недешево.

«Я не помню точных цен, но тогда одно яблоко могло стоить как у нас килограмм. А еще, чтобы сварить жаркое, я должна была купить от 10 до 15 картофелин. В Якутии у нас такого нет — там картофель никто никогда поштучно не считал. Поэтому первое, что меня удивило, это цены на овощи и фрукты», — вспоминает Вида.

Помидоры в Японии до сих пор считаются королевской пищей, сейчас одна штука стоит от 150–200 рублей.

Картошка в Японии продается поштучно Источник: Вида Ефремова Из Якутии Вида привозит самые обычные продукты, которых в Японии не встретишь Источник: Вида Ефремова

Цены на овощи в Японии Источник: Вида Ефремова

Цена на мясо тоже высокая, причем продают именно филе. Недавно Вида рассказала в своем блоге, что кусок говяжьего окорока стоит 1412 рублей за килограмм, куриные ножки — примерно 438 рублей за килограмм, рыба для варки супа — от 296 рублей за упаковку. А вот говяжий фарш стоит 638 рублей за кило. Отоваривается Вида в обычном японском магазине раз в два месяца, потому что зачастую они с семьей либо заказывают доставку, либо покупают уличную еду.

Цены на продукты в Японии Источник: Вида Ефремова

Вида не ест рыбу и ничего связанного с морепродуктами, что довольно удивительно для японцев. Ее любимая еда — рамен. Они с семьей иногда специально ищут новые кафе и рестораны, чтобы попробовать это блюдо. Порой простаивают часами в очередях, причем они начинаются еще с улицы. Оказывается, рамен в каждой префектуре бывает особенным, так же, как и рис. Эта крупа, кстати, самый дорогой продукт в каждом ее чеке — стоит от 422 рублей за килограмм.

Из Якутии Вида привозит самые обычные продукты: гречку, говяжью тушенку, сгущенное молоко, шпроты в масле, копченого чира, и даже сковородку и сигареты (для дедушки).

Картофель жареный — незабываемое блюдо Источник: Вида Ефремова

Про транспорт в Японии и трех китов

Первые четыре года жизни в Японии Вида жила без водительских прав. Сначала ей нужно было обзавестись российскими правами, и только потом японскими, так дешевле всего.

Поэтому она купила серебристый велосипед за 9990 йен, пристроила туда сидушку для сына, а спереди — корзину для продуктов. В любую погоду она ездила на двухколесном друге. По воспоминаниям Виды, японцы проезжали мимо на машинах и с удивлением смотрели, как она на велосипеде с ребенком борется с тайфуном, держа одной рукой рвущийся прозрачный зонт, а другой рукой — руль велосипеда.

Вида и сын Женя на велосипеде Источник: Вида Ефремова

«Вы не представляете, как тяжело в снегопад, ливень или тайфун ездить на велосипеде! В Тояме погода всегда была с прибабахом. Однажды по дороге в садик я не смогла подняться на горку. Был гололед. И мы с сыном грохнулись с велосипеда. Было больно, но больше всего горько и очень жалко себя», — вспоминает Вида.

Когда с шестой попытки Вида получила японские права, жизнь в иммиграции заиграла новыми красками: всё стало намного проще, лучше и легче. Примерно в то время Вида вскользь подумала, что Япония начинает превращаться в ее родной дом.

Иногда Вида перемещается по городу на метро, нередко с сыном. У нее в блоге можно найти много видео с японских станций, каждая из которых отличается. Остается неизменным лишь одно: есть проводники, они помогают инвалидам, колясочникам, пожилым. А еще внутри вагонов всегда безумно тесно.

Прелести японского метро Источник: Вида Ефремова

А покупка автомобиля у семьи Ефремовых началась с аренды парковки. Оказывается, в Японии сначала ищут место, а только потом выбирают под размер этого места себе автомобиль. Договор аренды, депозит, обязанности сторон, срок аренды такой парковки — всё очень строго. Семья Ефремовых даже обратилась к риелтору по поиску парковочного места, чтобы вышло не так дорого.

На чем в Японии никак не получится сэкономить, так это на страховке. Без нее в Стране восходящего солнца попросту не выжить, да никто и не позволит, говорит героиня. Страховку обязаны оплачивать все, неважно, иммигрант ты или местный.

«У нас государственная страховка, ее оплачивает работодатель Димы. В Японии все медицинские расходы оплачиваются за счет страховки: у взрослых это 70 процентов от общей суммы, а у детей и молодых людей до 20 лет — 100%. В нее входят лекарства, исследования, стоматология и тому подобное. Вообще, страховка, пенсия и налоги забирают 35–40% от зарплаты каждый месяц, но это три кита, на которых держится Япония. Без этого там практически невозможно жить. Но зато из-за высоких требований в стране почти нет безвизовых иммигрантов и беженцев», — рассказала Вида.

Родители мечтали выбраться из деревни, а ребенок хочет там жить

Для якутской семьи Ефремовых за 14 лет японская жизнь стала уже обычной реальностью. Они почти восемь лет назад переехали из Тоямы в Токио и довольны тем, как сложилась их жизнь.

«Когда мы только переехали, весь японский мир казался непонятным, недосягаемым, очень дорогим и сложным. Но с каждым годом Япония становится нам более родной, более понятной. Сейчас я могу сказать, что это очень комфортная страна лично для меня, моей семьи, и всё для нас понятно. Само государство не меняется — какой я ее помню в 2006−2007 годах, такой и осталась. Но наше отношение и взгляды на Японию изменились», — говорит Вида.

Семья Ефремовых в 2017 году Источник: Вида Ефремова

Вида старается приезжать в Якутск хотя бы раз в год, и на это есть свои причины Источник: Вида Ефремова

В Якутск семья Ефремовых раньше приезжала пару раз в год, и этого им хватало. Но сейчас на родину вернуться может только Вида и Женя, а Диме из-за геополитической обстановки и санкций путь пока закрыт. При всем при том Ефремовы не рассматривают вариант возвращения на родину, наоборот, они хотят навсегда обосноваться в Японии. Для этого теперь у них есть всё: дом, работа, бизнес, опыт и знания.

«Сами с мужем мы — выходцы из деревень и всю жизнь мечтали жить в большом городе, где небоскребы. Это с детства формируется, когда смотришь американские фильмы, где высотки, дома, красивые шикарные машины, дороги. И всю жизнь мы с Димой стремились к этому. Но, в отличие от нас, наш ребенок, для которого мы хотим, конечно, всё самое лучшее, выбирает Якутию и Россию. И он кайфует от якутских деревень!» — призналась Вида.

С каждым годом Женя хочет всё больше жить в Якутии Источник: Вида Ефремова

По ее словам, Женя всё лето проводит в Якутске, ему в этом году исполнится 15 лет. В отличие от своих родителей, он любит деревню и не отказался бы жить именно в России.

«Ему нравятся автобусы, пересадки, он покупает шаурму, наслаждается и кайфует от жизни, сходил еще на рок-фестиваль „Холбон“ на каникулах. Для него Япония — скучная страна. То, что, например, недоступно для других в Якутии, Жене вообще неинтересно. Его даже как будто отторгает аниме-культура, потому что окружает его с детства», — рассказывает Вида.

К 10 годам Женя начал воспринимать жизнь в Японии уже как данность. Но когда был маленьким, он задавал родителям неудобные вопросы.

«Он говорил: „У всех детей имена Кейко, Ваканэ, Аюри, и только у меня одного Евгений. Почему так?“ И в садике, и в школе он спрашивал: „Почему мы не живем там, где сахалар живут вместе с сахаларами? Японцы пусть живут с японцами. Почему мы здесь живем?“», — вспоминает с улыбкой Вида.

Сейчас Женя вопросов таких уже не задает, свыкся. Он учится в международной школе, говорит на японском и английском, но дома всегда предпочитает русский и якутский.

«Мы не удивимся, если он захочет во взрослой жизни жить в якутской деревне. Олордун!», — смеется Вида («олордун» на якутском означает «пусть сидит». — Прим. ред.).

В японских школах нет единой формы, но дети все носят одинаковые панамки, чтобы все взрослые знали: вот идет школьник и могли ему при необходимости помочь. А еще учителям легче их так пересчитать по головам Источник: Вида Ефремова

Женя уже вырос и фотографироваться больше не любит. Это одна из редких фотографий с родителями во время поездки в Европу Источник: Вида Ефремова

Японцам не по фигу на людей

Прожив долгие годы в Японии, Вида поняла, что японцы в чем-то даже похожи на якутов.

«В японской нации я уважаю искренность в чертах характера и ясность ума. Японцы читают вас по глазам, по движениям, манере. Им даже не надо говорить или просить. В этом они, наверное, похожи на якутов: мы тоже можем по взгляду уже понять, с кем имеем дело. И когда ты тоже из такой азиатской категории людей, жизнь в Японии кажется очень простой, понятной, чистой и светлой», — говорит блогер.

Отличия при этом есть, подмечает Вида, и их много. Но самое поразительное — поведение японцев.

«В самый первый приезд я поразилась тому, как они заботятся об окружающих, даже больше, чем о себе. На японском есть выражение: „Не доставляй неудобства окружающим“. Имеется в виду своим громким смехом, духами или поведением. И мне кажется, это очень умно и тонко. В России всем всегда, грубо говоря, по фигу на тех людей, которые вокруг. А в Японии не так. Япония — очень свободная страна, но эта свобода распространяется только до границы свободы другого человека», — объясняет Вида.

При этом наша героиня не ищет специально различий между нациями и не акцентирует внимание на подобном, потому что разница в менталитетах будет всегда. Всё зависит от отношения человека к миру. Вида уверена, что сколько бы она ни прожила в Японии, она навсегда останется саха.

«Раньше, если я искала различия, то сейчас закрываю на это глаза, потому что всегда, до самой моей смерти, мы с ними будем разными. И зачем пытаться сравнивать? Я всё равно иностранка, и моя родина, место, где я родилась, всегда будет Якутия, потому что я саха и японкой никогда не стану. Это, наоборот, даже успокаивает, и нет при этом чувства, что я здесь чужая. Я здешняя, но не японка», — говорит Вида.

Друзей у Виды в Японии много, и они летом устраивают Ысыах Источник: Вида Ефремова

Про блог и санкции

Сама Вида известна якутянам больше как блогер, который шесть лет рассказывает о жизни в Японии. Она не восхваляет страну, не скрывает ее недостатков, но и находит плюсы жизни в Японии.

Сначала блог Вида вела анонимно, признается, что стеснялась, но в 2017 году решила рассказать о себе. С тех пор появилась ее личная страница, а там уже 64 тысячи подписчиков из разных регионов России и стран мира.

Недавно Вида рассказала про путешествие в префектуру Акита Источник: Вида Ефремова

Якутянка любит рассказывать о культуре и природе Японии Источник: Вида Ефремова

«Наверное, в иммиграции мне всегда хотелось общения, мне хотелось делиться своими мыслями, впечатлениями, рассказать о Японии. И поэтому блогерство мне легко далось. Я получила очень хорошую отдачу от земляков и продолжаю вести свой блог в удовольствие», — говорит Вида.

К блогерам, которые зарабатывают на рекламе, Вида себя не относит. Каких-то совместных рилсов с известными людьми или теми же магазинами мы у нее не заметили.

«Я не совсем тот блогер, который на этом зарабатывает. У меня параллельный и автономный бизнес: маркет японской бытовой химии, магазин в Якутске, свой сайт экспорта на российском сервере. Заказы туда поступают из России, Казахстана, Кыргызстана и от подписчиков из других стран. Поэтому блог я веду чисто для себя. И страха, что из-за санкций всё запретят, у меня нет. Я всё равно продолжу публиковать и писать в Instagram** (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) истории о Японии», — уверена Вида.

Многих якутян удивило, что в Японии за сбор ягод нужно платить деньги Источник: Вида Ефремова

Совет тем, кто хочет переехать в Японию

Оглядываясь назад, Вида уверена, что в том далеком 2011 году они с Дмитрием рассуждали «вполне адекватно для своего возраста», и даже если они совершали ошибки, то это было к месту.

1. Чем раньше — тем лучше

На взгляд Виды, им проще было переехать в Японию, потому что тогда они с Дмитрием были молоды, за плечами не было обязательств. Даже если бы они остались в Якутске, им всё равно пришлось искать жилье. Вся разница лишь в том, что арендовать они его решили в Японии.

«Думаю, если бы мы продолжили жить еще 10 лет в Якутске, обзавелись ипотекой, каким-то бытом, то, скорее всего, нам было бы куда сложнее менять место жительства. К тому же тогда Жене уже исполнилось бы 10 лет, а это возраст, когда у ребенка есть свое мнение, свой взгляд на жизнь. Мы бы не хотели заставлять его принимать наш выбор», — считает Вида.

2. Не бойтесь одиночества

Блогер советует всем, кто хочет попробовать жить в Японии, обязательно решиться на этот шаг.

«Если есть возможность приехать в Японию на полгода или хотя бы на год, то пробуйте! И не могу сказать, что это сложно или тяжело, вовсе нет. Всё зависит от человека, его восприятия», — считает Вида.

Под этим она подразумевает самый обыкновенный страх одиночества. По ее мнению, большинство иммигрантов боятся остаться без родных и друзей в чужой стране.

«Если человеку сложно представить, что он просыпается один, ест один, гуляет один, то стоит подумать: а нужна ли ему иммиграция? А если все эти моменты для него ерунда, то пробовать надо обязательно», — уверена собеседница.

Вида не исключает возможность того, что многие россияне переезжают жить в Японию благодаря браку с местными. Однако строить иллюзий, что так получится у всех, не стоит.

«Просто в 30−40 лет приезжать в пустоту, наверное, немного отчаянно. Конечно, не исключено, что всё получится, но наличие работы смягчило бы все сложности первых лет в Японии. Сейчас, например, сфера IT в Японии очень нуждается в кадрах, можно проходить собеседование на удаленке. Многие так и приезжают», — уточнила Вида.

Вся история Виды и Димы за одну минуту Источник: Вида Ефремова

Вида и Дмитрий ни о чем не сожалеют Источник: Вида Ефремова

4. Ничего не ждать и ничего не стесняться

«Полагаться надо на себя, на свои силы, и ничего не ожидать. Самая главная ошибка — ожидание. Это другая страна, другая нация, не стоит думать, что всё должно быть так, как вы этого хотите. Здесь никто вас не ждет и никто не обязан вам помогать», — напомнила Вида.

И всё же она заметила, что японцы никогда не откажут в помощи, если и к ним относиться с уважением.

«Не стоит стесняться, если вы чего-то не понимаете, даже элементарные вещи нужно спрашивать, спрашивать и еще раз спрашивать. Не думайте, что японцы сочтут вас тупым, если вы несколько раз переспросите. Японцы, наоборот, любят открытых, светлых людей, и чем сильнее они тебя полюбят, тем больше помощи и поддержки от них ты получишь», — говорит Вида.

5. Не слушать неудачников

«Каждый раз говорю себе: „Какие мы были тогда молодцы, как круто, что начали что-то делать!“ Ведь по итогу в свои 37 лет мы находимся там, где всегда хотели», — говорит Вида.

Для нее переезд в Японию стал знаковым событием в жизни. Вида считает, что иммиграция позволила ей больше узнать о себе, раскрыться, стать сильнее и выносливее.

«На самом деле мне не нравятся люди, которые приезжают из России и ведут блог, рассказывая, какие японцы недружелюбные. Это потому, что они не понимают, что никто не обязан радоваться их приезду и быть такими, как они хотят», — думает Вида.

Она уверена, что если человек решится переехать в Японию, то слушать советы таких блогеров, особенно тех, кто говорит, что живет в этой стране 10 лет и всё понял про нее, — неверно.

«Жалуются на Японию неудачники. Я это говорю очень нагло и очень дерзко, но на самом деле так считаю. Люди, которые живут в Японии и говорят, что Япония плохая, — это неудачники, у которых ничего не получается, и японцы их отвергают. Поэтому никого не слушайте, делайте так, как считаете нужным. И тогда всё будет чики-пики!» — уверена Вида.

*Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)