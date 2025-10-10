«У меня заканчивается время»: основатель Telegram Павел Дуров сделал тревожное заявление в свой день рождения

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову сегодня исполняется 41 год. Вместо радостных сообщений он опубликовал мрачный пост о грядущей смерти свободного интернета.
«Мне исполняется 41 год, но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти бесплатный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров в Telegram.
По его словам, то, что задумывалось как свободный обмен информацией, превращается в главный инструмент контроля. В качестве примера он привел цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в ЕС.
На этом всё не заканчивается. Дуров заявил, что многие европейские страны используют соцсети как повод для преследования человека и даже сажают в тюрьму за посты.
Основатель Telegram не исключил, что ныне живущее поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы и которое позволило их отнять.
«Предавая наследие наших предков, мы становимся на путь саморазрушения — морального, интеллектуального, экономического и в конечном счете биологического. Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — объяснил Дуров.
В начале октября основатель Telegram в интервью подкастеру Лексу Фридману не исключил, что его мессенджер могут заблокировать в России. Замглавы ИТ-комитета Госдумы Андрей Свинцов в интервью «Фонтанке» успокоил, что Telegram «практически полностью соблюдает действующее законодательство» и меры в отношении мессенджера могут быть приняты только в случае нарушений.