«У меня заканчивается время»: основатель Telegram Павел Дуров сделал тревожное заявление в свой день рождения

Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову сегодня исполняется 41 год. Вместо радостных сообщений он опубликовал мрачный пост о грядущей смерти свободного интернета.

«Мне исполняется 41 год, но мне не хочется праздновать. У нашего поколения остается всё меньше времени, чтобы спасти бесплатный интернет, созданный для нас нашими отцами», — написал Дуров в Telegram.

По его словам, то, что задумывалось как свободный обмен информацией, превращается в главный инструмент контроля. В качестве примера он привел цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии и массовое сканирование личных сообщений в ЕС.

На этом всё не заканчивается. Дуров заявил, что многие европейские страны используют соцсети как повод для преследования человека и даже сажают в тюрьму за посты.

Основатель Telegram не исключил, что ныне живущее поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы и которое позволило их отнять.

«Предавая наследие наших предков, мы становимся на путь саморазрушения — морального, интеллектуального, экономического и в конечном счете биологического. Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время», — объяснил Дуров.