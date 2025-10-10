Подойдут только наличные? Чем расплачиваться в Турции, чтобы не возиться с обменом налички

Наличные лиры — популярный, но далеко не единственный способ платить в Турции за вкусняшки и сувениры Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В октябре предпочтения россиян, выбирающих для отдыха Турцию, заметно меняются: на смену пляжному релаксу в Анталии на «всё включено» приходят прогулки по историческим местам и шопинг в Стамбуле. Поэтому возникает практический вопрос: как удобнее всего оплачивать экскурсии, покупки, бронирование отелей в Турции? MSK1.RU разбирается, осталась ли единственным вариантом наличка или работают другие способы оплаты.

Можно ли в Турции платить QR-кодом

Известие, что туристов в Турции могут лишить популярных способов безналичной оплаты — SberPay и QR-платежей через российские банки, взбудоражило россиян. Причиной стали риски, связанные с новым пакетом санкций Евросоюза против платежной системы «Мир». Турецкие банки готовы отказаться от этих сервисов, если их сочтут схемами для обхода ограничений, чтобы самим не попасть под вторичные санкции.

Впрочем, как выяснилось, запрещать тут практически нечего: и без того работа российских платежных сервисов в Турции далеко не идеальна, хотя о возможности совершать покупки через QR-коды банки и торговые точки в этой стране заявляли еще летом 2024 года.

«Оплата по QR-кодам, которую сейчас грозятся запретить, работает не всегда и не везде, — подчеркивает эксперт по Турции Екатерина Караджа. — В чатах люди интересуются, проходила ли у кого-то оплата российскими картами через QR-код? Россияне пытались совершить покупки в нескольких магазинах Стамбула, но не проходит ни у „Сбера“, ни у ВТБ, ни у „Райффайзена“».

Чем платить в Турции

Пока карты «Мир» остаются основным безналичным вариантом оплаты для россиян в Турции. С этой платежной системой работает пять банков: Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, DenizBank и Halkbank. Однако туристы из России жалуются, что карта срабатывает не всегда и расплатиться ей можно в избранных местах.

«Принимают не везде, но в магазине „Пандора“ вообще платили по СБП», — делится россиянка.

«В магазине на территории отеля „Клаб си тайм“ принимали оплату российскими картами и меняли рубли на баксы и лиры без проблем. Курс практически как официальный, с копеечной погрешностью. Уверен, что во многих отелях такое есть, можно поспрашивать», — поделился опытом россиянин.

Снять наличные с российской карты «Мир» получается не всегда, даже если у банкомата есть соответствующий логотип Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Если же карта «Мир» не считывается турецкими терминалами, то альтернатива — китайская платежная сеть UnionPay. Карты этой платежной системы выпускают российские банки, а в Турции их принимают и к оплате, и для снятия наличных в банкоматах. Сказалось увеличение числа туристов из Поднебесной в Стамбуле.

«UnionPay от Россельхозбанка оплатили в магазинах LC Waikiki и в Gallery Moll Outlet в Гейнюке. Наличные лиры с UP мало какие из банкоматов дадут: AkBank — отказ, DenizBank — отказ, Garanti — комиссия 7,99%, YaliKredit — комиссия 6%, IsBankasi — отказ. На углу Ататюрк и шоссе D400 удалось снять в банкомате Ziraat, комиссия банкомата 0%, комиссия Россельхозбанка — 5 долларов. Говорят, еще с 0% можно снять в банкомате Vakif», — делится ценным опытом Сергей.

«Снимали по всей Турции в банкоматах Vakif и Ptt (почтовые). Кажется, еще Halk… А вообще, во многих банкоматах есть русский язык и перед снятием всегда можно увидеть, снимется комиссия или нет. Кстати, курс конвертации при снятии лир вполне приемлемый», — замечает другой путешественник.

«UnionPay от Россельхозбанка работает. Но не всегда и не везде», — рассказывает еще одна участница чата.

«В „дьютике“ точно работает, неделю назад расплачивалась ей», — сообщает Юлия.

Китайская платежная система выдает наличные гораздо увереннее Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Среди возможных способов расчетов россияне называют «Золотую корону» и приложение Letim c виртуальной картой Troy.

«Это приложение взимает комиссию, и в нем требуется проходить верификацию, в противном случае объем средств ограничен», — предупреждает эксперт по Турции Екатерина Караджа.

Именно этот вариант бывалые путешественники советуют тем, кто хочет забронировать жилье на иностранных сайтах самостоятельно.

«Либо не российской картой, если есть, либо скачайте приложение „Летим“, можно будет закинуть рубли на их карту и лирами оплатить отель», — рекомендует Дина.

«Надежнее наличка — евро и доллары — при регистрации и электронный кошелек Letim. Регистрироваться лучше в 2–5 ночи, когда запросов меньше», — рассказывает про нюансы еще одна россиянка.

Самый популярный способ оплаты

Де-факто самым надежным способом в турецких магазинах и ресторанах по-прежнему остается старый добрый наличный расчет. Минус этого способа — конвертация и потери на разнице курсов валют.

«Другие способы действуют, но с ограничением», — объясняет MSK1.RU Екатерина Караджа.

На турецких базарах в ходу только наличные лиры; доллары и евро принимают далеко не все продавцы Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Многие турецкие отели, включая крупные сетевые, до сих пор с особой симпатией относятся к наличным, особенно в конвертируемой валюте. Рассчитаться долларами или евро можно как при оплате проживания на месте, так и на местных базарах и в популярных туристических местах.

«В прошлом году в LC Waikiki доллары и евро брали по очень выгодной цене. Хороший курс при покупке», — рассказала Лариса.

«В некоторых обменниках меняют рубли, но курс менее выгодный, чем через евро и доллары, но не намного», — объясняет еще одна путешественница.

Правда, в сетевых продуктовых магазинах Стамбула и торговых центрах иностранную валюту в 99% случаев не принимают, но ее без проблем можно обменять в многочисленных обменных пунктах в туристических районах.

