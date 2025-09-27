Соцсеть для чата и спасения. Кто и зачем выпустил «сырого» «Зосимy»

Впервые запуск мессенджера «Зосима» анонсировали еще осенью 2024 года Источник: «Фонтанка.ру»

Соцсеть «Зосима», представленная как инструмент для верующих, на поверку оказалась недоступной. Пока создатели сравнивают приложение с «ВКонтакте», пользователи сталкиваются с ошибками, а издателем числится 18-летний предприниматель. «Фонтанка» разбиралась, в чем подвох и причем тут благотворительный фонд с миллионными расходами.

«Зосима» против мессенджеров

Впервые запуск мессенджера «Зосима» широко анонсировали еще осенью 2024 года. Президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов рассказал РИА Новости, что в ноябре 2024-го планируется запустить «Зосиму», где можно будет создавать странички храмов, собирать пожертвования и переписываться.

«Иннотех XXI» позиционирует себя как благотворительный фонд поддержки возрождения русской церковной архитектуры. Он был зарегистрирован в 2020 году в Москве. По данным системы СПАРК, за 2024 год расходы фонда приблизились к 3 млн рублей. Среди его основных заявленных задач — создание реестра цифровых образов объектов, принадлежащих РПЦ.

Агапов отмечал, что изначально мессенджер задумывали как инструмент связи для проекта по реставрации храмов «Спаси и сохрани». Но в итоге решили сделать его доступным для широкой аудитории. После этого «Зосима» надолго пропал из информационного поля.

В 2025-м обсуждения вокруг православного мессенджера поднялись вновь, одновременно с кампанией по продвижению мессенджера MAX и блокировкой звонков в Telegram и WhatsApp. 24 сентября РИА Новости сообщило о том, что «Зосима» появился в магазине приложений Google Play. Создатели и журналисты стали сравнивать его то с WhatsApp, то с «ВКонтакте». Презентация приложения запланирована на 30 октября, в рамках нее обещают провести пресс-конференцию с участием разработчиков.

Во время общения с «Фонтанкой» представители фонда «Иннотех XXI» подчеркнули, что «Зосима» — это именно соцсеть, а не просто мессенджер. Это указано и в магазине приложений.

В «Зосиме» обещают обеспечить возможности создавать чаты, группы и сообщества, обмениваться документами и файлами, следить за событиями православного календаря, узнавать о мероприятиях в храмах.

Разрешений приложению требуется не так много: к камере для фото- и видеосъемки, к памяти телефона, к проверке лицензий и подключений, интернет-соединению.

Возрастное ограничение 12+. Требуемая версия операционной системы — Android 7.0 и выше. Разработчик — ИП Осипов Денис Андреевич.

Стоит отметить, что это не первая попытка запустить православную соцсеть в России. В 2014 году по благословению патриарха Кирилла была создана социальная сеть «Елицы». Правда, приложения с таким названием нет. Это сайт со страничками храмов, ветками форума, возможностью искать людей по городу, полу, возрасту и наличию духовного сана. Есть разделы с видео и музыкой, анонсы мероприятий. На сегодня дизайн сайта выглядит устаревшим.

Свои приложения есть для людей других конфессий. Так, весной 2025-го было запущено приложение для католиков России «ЯКатолик». Существуют мусульманские приложения знакомств. На международном поле идея и вовсе не нова. Легко находятся сразу несколько христианских приложений для общения: Grow, TheWell, ActsSocial, FaithPod, PrayerNet, The Ark.

«На рабочую версию не тянет»

Сразу несколько корреспондентов «Фонтанки» попробовали скачать приложение «Зосима» и зарегистрироваться в нем. Их ждала череда разочарований.

Ограничение первое: обнаружилось, что приложение есть в Google Play, но отсутствует в каталоге AppStore. Ограничение второе, более загадочное: после установки приложение отказывается регистрировать новых пользователей, причем ни одним из способов.

Первый путь, по которому пошли журналисты, — адрес электронной почты. Какой бы ящик они ни вводили, «Зосима» неизменно отвечал красным стоп-сигналом, не утруждая себя объяснениями. Альтернативные варианты — вход через профили в ВК, на Яндексе или «Госуслугах» — также не дали результата. При попытке нажать на соответствующие «кнопки» приложение выдавало чисто технические сигналы, например, «button go auth YA» (кнопка «войти через Яндекс». — Прим. ред.).

Рассмотреть удалось лишь несколько приветственных картинок, доступных без регистрации: «Добро пожаловать!», «Общайтесь легко», «Будьте в курсе» (следите за богослужениями и событиями храмов), «Начнем?»

По ситуации на 25 сентября у «Зосимы» более 5000 скачиваний, 240 отзывов, средняя оценка от пользователей — 2,5. Основная претензия пользователей единообразна — невозможность зарегистрироваться. Отзывы пестрят гневными комментариями:

«Это не мессенджер, это издевательство над людьми! Максимально много лагов».

«К сожалению, очень сырое приложение. Невозможно даже зарегистрироваться и войти».

«За идею ставлю 5. Но для релиза сыровато. На рабочую версию пока что не тянет».

Те, кому регистрация все же удалась, рефлексируют над печальным опытом. Их отзывы — это уже не просто жалобы, а развернутые отчеты об ошибках, подчеркивающие сырость продукта:

«Пока очень слабенько. 1. Уберите тестовые данные. Запустили продуктив — вычищайте лишнее. 2. При поиске людей приложение зависает и вылетает с ошибкой. 3. При поиске людей предлагаются варианты, совершенно не сочетающиеся с буквами в запросе (общее — что они на русском языке). 4. Непонятно, как определилось мое местоположение — ошибочно. 5. Создал группу, а никого не могу туда добавить, не могу друзьям кинуть ссылку на группу. Так и сижу там один… и еще много».

«Все функции находятся в разработке, а общаться тут не с кем. Православный тут отчасти: как будто я запустил шаблон».

«Конь не валялся… Хоть бы книги какие добавили перед тем, как приложение запускать. Ни библиотеки, ни календаря, ничего от слова совсем. Поиск зависает наглухо, приложение требует постоянной перезагрузки телефона».

«Впервые слышу фамилию Осипов»

Попытка связаться с разработчиком приложения после неудавшегося тест-драйва привела к имени, указанному в официальных данных, — ИП Осипов Денис Андреевич. Выяснилось, что его предприятие инспекция ФНС по Краснодарскому краю зарегистрировала совсем недавно — в конце апреля 2025 года, и его профиль — разработка компьютерного обеспечения. Примечательно, что молодому человеку всего 18 лет и индивидуальное предпринимательство было оформлено на него сразу после совершеннолетия. Помимо «Зосимы», за ним числится и авторство приложения для знакомств Licheek (всего тысяча скачиваний). Однако, несмотря на наличие публичных реестров, Денис Осипов оказался совершенно непубличным человеком, и «Фонтанке» так и не удалось с ним связаться.

Президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что впервые слышит фамилию Осипов и не знает, почему издателем приложения значится он. По словам Агапова, над «Зосимой» работает команда разработчиков примерно из 30 человек.

На вопрос издания о том, почему приложение можно скачать, но нельзя в нем зарегистрироваться, Агапов пояснил, что регистрация была намеренно лимитирована.

«Потому что мы сейчас ограничили. Просто еще запуск: две тысячи человек его скачало, мы протестировали. Много исправлений будет», — поделился он. По его словам, изначально соцсеть создавалась для внутренних нужд фонда, но в процессе стало ясно, что она может быть интересна для общения среди прихожан и храмов.

Эту информацию дополнила вице-президент фонда Анна Брагина, уточнив, что тестовая версия приложения была доступна лишь в Москве. Регистрации были приостановлены после 2000 первых пользователей, поскольку к большему пока «Зосима» не готов.

Молитвами и миллиардами: эксперты о будущем «Зосимы»

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что сравнение таких приложений, как «Зосима», с «ВКонтакте» на сегодняшний день вряд ли уместно. При всем уважении к христианству.

«Соцсеть наподобие „ВКонтакте“ [просто так] не сделаешь. По большому счету, у нас в России, кроме „ВКонтакте“, ничего нет. <…> Это достаточно непростой процесс как с точки зрения создания, так и с точки зрения обеспечения нужным объемом серверов, центров обработки данных. И в совокупности это миллиарды рублей», — пояснил Кусков.

По словам Юрия Брюквина, руководителя исследовательской компании «Рустелеком», основные затраты на подобное приложение, как «Зосима», возникают не на этапе его создания. Как отмечает эксперт, сама разработка обходится недорого — себестоимость редко превышает 200 тысяч рублей и в значительной степени зависит от сложности дизайна.

Однако настоящие инвестиции требуются позже, с приходом аудитории. Когда пользователи начинают активно применять функционал — загружать фотографии, файлы и другой мультимедиа-контент — возникает серьезная нагрузка на серверы. Именно после этого запускается механизм стремительного роста затрат.



«После запуска траты на серверный ресурс растут в геометрической прогрессии. То есть если скачок с 10 до 20 тысяч пользователей, то расходы растут не вдвое, а раз в 10», — говорит Брюквин.

Именно такую особенность создатели «Зосимы» могли не учесть, раз в какой-то момент после запуска в нем оказалось невозможно зарегистрироваться, считает Брюквин:

«Возможно, исчерпан лимит каких-либо технических ресурсов. Есть затраты еще и на то, что называется A2P или бизнес-СМС. Когда вы регистрируетесь, вам должен прийти код на телефон или на почту. Отправка такого сообщения платная. Соответственно, могли закончиться деньги на счету сервиса, который обеспечивает такую отправку. Либо нагрузка на серверы достигла максимальной».

При этом монетизация такого проекта, как приложение для православных, под большим вопросом, считает эксперт. Буквально на поверхности тот факт, что в нем можно будет размещать далеко не любую рекламу. А объем необходимых инвестиций будет расти в общей логике развития соцсетей.

«С другой стороны, очевиден хайп вокруг этого приложения. В теории такая штука могла бы зайти, потому что нишевые вещи, то есть ориентированные на конкретный сегмент аудитории, бывают успешными. Точно так же может зайти приложение для футбольных болельщиков с эксклюзивным контентом», — рассуждает Брюквин.

А вот Денис Кусков сомневается в целесообразности запуска такого нишевого приложения, как «Зосима», будь оно просто мессенджером или соцсетью. Россияне уже пользуются для общения несколькими приложениями: это и «ВКонтакте», где есть группы церковных приходов в том числе, это и MAX, и WhatsApp, и Telegram. Кто-то пробует и другие, уже существующие, хорошо работающие приложения, экспериментируя со звонками.

«При всем уважении. Зачем человеку ставить этот новый мессенджер? В чем его ценность? Допустим, в MAX приходят, потому что в других стало сложно звонить, потому что государство занимается продвижением. <…> Чтобы активно пользоваться мессенджером, нужно, чтобы он стоял у всех твоих близких. Поэтому, например, WhatsApp сохраняет хорошие позиции», — размышляет Кусков.