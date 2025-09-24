Популярные у россиян турецкие курорты заливает фекальной водой — грязь угрожает здоровью туристов. Новости 24 сентября

Выброс зафиксировали на побережье в Аланье Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 24 сентября.

Налоги вырастут, но семьям дадут выплату

Минфин сегодня представил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Стратегическим приоритетом стало обеспечение потребностей обороны и безопасности России, поддержка семей участников СВО. Запланированные в новом бюджете ресурсы позволят оснастить ВС России техникой и модернизировать ОПК, следует из документа, опубликованного на сайте Минфина.

Самым интересным для простых людей стало предложение изменить Налоговый кодекс. Среди идей — увеличить НДС с текущих 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) ставка НДС сохранится на текущем льготном уровне 10%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Его сумма заложена в стоимость товара. То есть уплачивают его граждане, когда покупают любые товары, а уже компании отправляют полученные деньги в бюджет страны.

Взамен дадут и деньги, но только семьям с двумя и более детьми. Если проект примут, в России появится так называемый семейный налоговый вычет. Благодаря ему родители смогут вернуть часть денег, которые были вычтены из их зарплат в виде НДФЛ. Как это будет работать, кто сможет получить и каким образом, читайте в материале.

Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и Верховном суде

После смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла Верховный суд РФ с 2024 года, прошло уже несколько месяцев. На ее место рассматривали двух кандидатов — генпрокурора Игоря Краснова и главу СК РФ Александра Бастрыкина. В итоге остановились на первой кандидатуре.

Краснов в конце августа подал заявление о том, что готов сменить надзорное ведомство ради председательства в Верховном суде. После его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. После этого президент России представил его Совету Федерации, который вынес положительное решение.

Место генпрокурора вместо Краснова занял Александр Гуцан, который до этого был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Но работа в прокуратуре ему близка, почти всю жизнь он был неразрывно с ней связан. Рассказали в материале, кто такой Александр Гуцан и чем он известен.

Новые правила блокировки карт

Банки при блокировке карты обязаны сообщить своему клиенту, из-за нарушения какого закона это было сделано. ЦБ ввел такое обязательство, чтобы избежать случаев двойных блокировок, когда клиенту должны были ограничить что-то одно, но вместо этого лишали сразу нескольких возможностей.

«Теперь клиент банка, которому ограничили доступ к карте или онлайн-сервисам, перестанет слышать сухое „по внутреннему решению“. Банк России обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых подобных действий. Если блокируется карта, приостанавливаются операции или отключается мобильное приложение, банк должен письменно объяснить, на основании какого именно федерального закона принято решение, какой нормой это закреплено», — рассказала юрист, основатель консалтинговой компании «Девелопмент Групп» Таисия Вепренцева.

Кроме того, внутри должно быть пояснение для клиента, что именно надо сделать, чтобы восстановить обслуживание. В течение пяти дней банк обязан раскрыть причину, а потом еще в течение семи дней рассмотреть объяснение от клиента.

В России нарастает скимпфляция

В 2026 году в России будет набирать обороты скимпфляция. Это практика удешевления себестоимости товаров и услуг за счет снижения качества ингредиентов, сырья или сервиса при сохранении прежней цены. Если шринкфляция уменьшает объем продукта (например, 900 миллилитров молока вместо литра), то скимпфляция меняет его суть.

«Если сокращение объемов продукции было первым ответом российского бизнеса на рост издержек, то замена качественных ингредиентов более дешевыми аналогами — это следующий этап, который напрямую влияет на качество товаров и услуг. Данная тенденция особенно ярко проявляется в секторе общественного питания, где наблюдается уменьшение доли мяса в полуфабрикатах, использование растительных аналогов вместо натуральных молочных продуктов, а также в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, где дорогое сырье замещается упрощенными аналогами», — объяснил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

Главный риск скимпфляции — в ее коварстве и масштабе. Она не только бьет по самым уязвимым категориям граждан, но и искажает реальную картину инфляции, ведь цена при этом не меняется. Кроме того, скимпфляция разъедает доверие. Покупатель раз за разом разочаровывается в купленном товаре, теряет веру не только в бренд, но и в рынок в целом. В конечном итоге это грозит экономическим спадом, считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Курс доллара и МРОТ вырастут, а инфляция упадет

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20%, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. С нового года показатель поднимется до 27 093 рублей, а исходя из него рассчитывается размер отпускных, больничных, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

Некоторые выплаты индексируют исходя из размера инфляции за прошлый год, например пенсии. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году она будет на уровне 6,8%, а уже к концу 2026-го опустится до 4%.

А вот курс доллара, наоборот, будет расти. В 2026-м, по оценке министерства, среднегодовой курс доллара составит 92,2 рубля. В следующие два года американская валюта еще усилится — сначала до 95,8 рубля, а в 2028 году — до 100,1 рубля.

Майские праздники в 2026 году будут короткими, зато новогодние — длинными

Сегодня правительство утвердило производственный календарь на 2026 год. Теперь мы точно знаем, как будем отдыхать и работать в следующем году.

Среди особенностей будущего года — семь коротких рабочих недель и ни одной шестидневки. Начнется год с длинных новогодних праздников. Потом по дополнительному выходному будет в феврале и марте (на День защитника Отечества и Международный женский день). Апрель, как и всегда, будет обычным месяцем, но закончится он короткой рабочей неделей из-за Первомая. На него будем отдыхать три дня, потом еще столько же на День Победы.

Три выходных будет и в июне. А вот в ноябре количество выходных резко сократится. Если в 2025 году их будет три, то в 2026-м — всего один и тот в среду.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В море на турецких курортах выбрасывается фекальная вода

На одном из самых популярных пляжей в Турции зафиксировали тайный сброс сточных вод. Это обнаружили на пляже у Конаклы и «Клеопатра» в Аланье. Труба, выбрасывающая фекалии, тянется от него до Далматаша.

Специалисты уже провели замеры и зафиксировали загрязнение, превышающее норму почти в 1000 раз. При этом пляж «Клеопатра» считается одним из самых чистых и отмечен голубым флагом. Из-за этого туда едут толпы туристов, в том числе русские. Самые популярные отели рядом с ним: Miray Кleopatra, Lonicera city, Alaiye Кleopatra, Kleopatra ramira, Aslan city, Kandelor, Tac premier, Xperia saray, Kahya.

Источник: Первый турецкий / Telegram