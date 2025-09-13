1300 дней без неба. Аэропорт Краснодара открыли впервые с 2022 года — что будет дальше?

Аэропорт Краснодара был закрыт три с половиной года Источник: Валерия Дульская / 93.RU

24 февраля 2022 года аэропорт Краснодара Пашковский закрыли из-за ограничений на полеты в приграничных регионах России. Такое решение приняли после начала специальной военной операции. С тех пор аэропорт функционировал только для специальных рейсов.

После закрытия воздушной гавани жители Краснодара и края столкнулись со многими проблемами. Людям пришлось добираться до ближайших аэропортов, таких как Сочи или Минеральные Воды, чтобы улететь в другие города или страны. Также чаще стали использовать поезда, поэтому в курортный сезон билеты купить стало сложнее, чем раньше. Спустя 3 года 6 месяцев и 18 дней, вся страна радуется новостям о возобновлении работы воздушных ворот кубанской столицы.

Наши коллеги из 93.RU вспоминают, чем жил Краснодар три с половиной года без работающего аэропорта, во что верил и как ждал долгожданного открытия.

Не знали, что делать

Рано утром 24 февраля 2022 года стало известно, что аэропорт Краснодара закрыт. В это время там было довольно много людей: они приехали в надежде улететь, но этому не суждено было сбыться. Изначально никаких сроков никто не называл, но было понятно, что это надолго.

В первый же день журналистка 93.RU приехала в аэропорт, поговорила с пассажирами и сотрудниками гавани. Главный вопрос, который всех интересовал: когда можно будет улететь? Напротив некоторых рейсов на табло было написано о задержке, а не о полной отмене. Поэтому люди сидели и не понимали, что будет дальше.

Сначала Росавиация регулярно продлевала ограничение полетов, а потом перестала это делать. Тогда же стало ясно, что долгое время самолеты в Краснодаре летать не будут.

Лучики надежды

В Краснодаре 20 ноября 2023 года перекрыли часть улиц в районе аэропорта — там приземлилась делегация из Беларуси во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. Сначала это пытались держать в тайне, но секрет раскрыли белорусские СМИ. Они опубликовали кадры возле самолета, где кубанские казаки встречали делегацию прямо на взлетной полосе с караваем.

Тогда же горожане начали задавать вопросы: почему одним можно летать в аэропорт Краснодара, а другим — нет? Время от времени в соцсетях появлялась информация, что вот-вот аэропорт снова откроют. Но каждый раз представили авиагавани это опровергали.

Всё сильно изменилось в декабре 2023 года, когда в возобновление полетов поверили все. Ну, или почти все.

Дело в том, что тогда состоялся тестовый полет из Минеральных Вод в Краснодар, который стал первым с момента закрытия. Самолет Sukhoi SuperJet 100 успешно приземлился в аэропорту. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о готовности к открытию, однако окончательное решение зависело от Минобороны России. Но министерство не дало добро, и аэропорт остался закрытым.

Внутри почти ничего не изменилось Источник: пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Новая надежда

С 3 мая 2024 года самолетам разрешили совершать посадку в столице Калмыкии Элисте (это примерно в 500 километрах от Краснодара). И снова краснодарцы начали спрашивать: а когда мы? Но эксперты были категоричны: авиагавань краевой столицы никто в ближайшее время не откроет.

Согласно прогнозам, возобновление полетов могло привлечь до двух миллионов пассажиров, которые ранее избегали долгих поездок на автобусах или поездах. Но пока что никто не мог сказать наверняка, когда же откроется аэропорт. По некоторым оценкам, возможно, что открытие могло случится только после окончания СВО.

Геленджик пошел на взлет

В июле 2025 года как гром среди ясного неба прозвучала новость о возобновлении работы аэропорта в Геленджике — он тоже не функционировал с февраля 2022 года. Авиагавань открылась и за первый месяц на прилет и на вылет обслужила 172 рейса.

На фоне Геленджика поползли слухи о скором открытии краснодарского аэропорта. О том, что аэропорт «хоть завтра» уже готовы открыть, заговорили политологи, авиаэксперты, СМИ и даже гадалки.

В беседе с сотрудниками телеканала «Краснодар» политолог Дмитрий Владимиров заявил, мол, есть все основания полагать, что громкое открытие будет уже в сентябре 2025 года.

«С технической точки зрения проблем нет. Как говорится, хоть завтра», — заявил Владимиров.

Аргументация политолога: за несколько лет СВО российским военным удалось выстроить надежную систему ПВО в районе стратегических объектов, в том числе и аэропортов.

«И не случайно представители Росавиации недавно приезжали в Краснодар и изучали возможность возобновления работы терминала. Не стоит забывать и о предстоящей судьбоносной встрече президентов России и США», — сказал Дмитриев еще до того, как эта встреча состоялась.

Сейчас у терминала можно заметить только тех, кто здесь работает Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Аэропорт ищет новых сотрудников

Масла в огонь подливали объявления на площадках для поиска сотрудников. Закрытый с февраля 2022 года аэропорт периодически выставлял вакансии. «Аэродинамика» искала грузчиков, аналитиков, диспетчеров, водителей и так далее.

Такая активность вызывала вопросы. Но пропадали они после первого же звонка в «Аэродинамику».

«Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов Краснодар и Анапа, регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности. В том числе это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы», — рассказали 93.RU в «Аэродинамике».

При этом компания подчеркивала, что фактически же аэропорт работает. Закрыто небо. В самой гавани регулярно оценивают состояние техники, готовность аэродрома и терминалов. Например, летом 2024-го тут отремонтировали дополнительную рулежную дорожку, фасады и привокзальную площадь.

С 11 сентября 2025 года аэропорт вновь официально работает, но пассажиров пока нет Источник: Валерия Дульская / 93.RU

«Если открыли в Геленджике, значит, и в Краснодаре можно?»

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник рассказал порталу 93.RU, что в этом вопросе причинно-следственной связи между «если открыли в Геленджике, значит, можно и в Краснодаре» нет. Для каждого объекта есть свои вводные.

«Раз Геленджик открыли, значит, силы ПВО и защитные ведомства дали некую гарантию безопасности», — посчитал Сытник.

С тезисом, что после Геленджика можно было бы сразу же открыть и аэропорт Краснодара, не согласился и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Нельзя утверждать, что после открытия аэропорта в Геленджике откроются и остальные воздушные гавани Краснодарского края. Технически геленджикский аэропорт, может, и находится ближе к линии боевого соприкосновения, чем краснодарский. Но здесь есть нюансы. Краснодарский аэропорт, может быть, не так хорошо защищен географически и с военной точки зрения для возобновления работы. То есть лишь на основании информации об открытии одного аэропорта нельзя делать вывод о скором открытии всех остальных», — рассказал Роман Гусаров журналисту 93.RU.

При этом были и те эксперты, кто верил в скорое открытие в Краснодаре, упоминая важные дополнительные факторы.

«Я думаю, что этой осенью или зимой будет возможность запустить пробные рейсы, нерегулярные. У Краснодара и Анапы очень большая загруженность, а сейчас продолжается курортный сезон. Думаю, что статистика уже прорабатывается в Росавиации», — сказал 93.RU генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

Он добавил, что осенне-зимний период 2025–2026 будет более благоприятным для принятия решения об открытии аэропорта. В основном из-за того, что в это время уменьшится поток отдыхающих. То же касается и аэропорта в Анапе.

Венера в Скорпионе

Субъективную пальму первенства в поиске и фактчекинге информации об открытии аэропорта, бесспорно, получил муниципальный телеканал, сотрудники которого решили узнать дату открытия у гадалки.

Иванеса Макарян рассказала, что Венера находится в Скорпионе. И, во-первых, люди, родившиеся в этот момент, обладают удивительными дипломатическими навыками, а во-вторых, открытие аэропорта состоится 10 сентября, ведь дипломатия и взвешенная оценка происходящего могут повлиять на судьбоносные решения, одним из которых станет открытие краснодарского аэропорта.

Тогда краснодарцы еще не знали, что гадалка даст самый точный прогноз из всех.

5 сентября глава Министерства транспорта Андрей Никитин сообщил, что ведомство работает над возобновлением работы еще двух аэропортов после открытия терминала в Геленджике.

«Пока не скажу, но мы работаем над этим — да, после Геленджика. Геленджик не последний аэропорт», — сказал Никитин на Восточном экономическом форуме.

Журналисты поинтересовались, есть ли в списке Краснодар, на что министр ответил «возможны разные варианты».

На площади перед зданием аэровокзала пока пустынно Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Шанс для бизнеса и туризма

Спустя несколько дней то, чего так долго ждали краснодарцы, произошло — 11 сентября Росавиация объявила о возобновлении работа аэропорта.

Больше всего новости обрадовались местные жители:

«Наконец-то не придется два дня добираться до Сочи, можно летать из дома»;

«Это шанс для бизнеса и туризма, главное, чтобы рейсы были стабильными».

К радостным краснодарцам присоединились и туроператоры.

«Я уверен, первые рейсы будут заполнены на 100%. Потому что есть колоссальный спрос со стороны туристов, есть колоссальный спрос со стороны самих жителей Краснодарского края, есть колоссальный спрос со стороны Крыма», — заявил 93.RU Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации Туроператоров.

По его словам, Краснодар станет удобным транзитным хабом для Крыма, куда можно доехать за 4–5 часов. Это особенно актуально, так как Крым в 2025 году показал рост турпотока на 30–35%, тогда как Анапа теряет популярность из-за загрязнения моря нефтепродуктами и закрытия пляжей.

«Это лучший подарок, который мы могли в этом сезоне получить», — подчеркнул Ромашкин, добавив, что открытие также выгодно для Ростова-на-Дону.

Хорошие новости для жителей Краснодара Источник: Валерия Дульская / 93.RU

Странное ощущение

11 сентября журналистка 93.RU Валерия Дульская одна из первых побывала во вновь открывшемся аэропорту. Пока здесь нет людей, не считая сотрудников. На табло тестово выводят рейсы — Москва, Екатеринбург, Новосибирск… Уже скоро это станет реальностью.

«Странное ощущение, всё такое знакомое, но вот спустя три года простоя ты оказываешься внутри и теряешься, кажется, что сейчас свернешь не туда, хотя ходил тут десятки раз. На входе прошла тщательный досмотр. Внутри еще непривычно тихо, кафе не работают, но столики уже расставлены», — передает наша коллега с места.

Пока что аэропорт будет работать с ограничениями — с 09:00 до 19:00, что связано с мерами безопасности, как в Геленджике. Ромашкин считает, что это не станет проблемой:

«С девяти до девятнадцати — такой график, который позволяет всё-таки обеспечить всех в перевозках».

Первый рейс запланирован на 17 сентября от «Аэрофлота». На сайте авиакомпании уже появились билеты. Рейс вылетит в 06:30 из Шереметьево и приземлится в Краснодаре в 10:25. Время в пути — почти 4 часа.

По данным на 18:00 11 сентября, стоимость билетов — от 16 тысяч рублей. С багажом — 19 тысяч рублей.

В обратном направлении, из Краснодара в Москву, самолет вылетит в 11:25. Стоимость билетов — от 13 729 рублей. С багажом — от 16 тысяч.

Отметим, что цены могут меняться в зависимости от спроса.

«На первоначальном этапе частота полетов между Москвой и Краснодаром будет составлять от 1 до 3 рейсов в день, далее планируем на этом маршруте до 5 ежедневных рейсов», — сообщили в «Аэрофлоте».