В Госдуме предложили снизить возраст пенсионных надбавок: кто станет получать больше денег

Рассказываем подробности проекта

Депутаты предлагают увеличивать выплаты с 70 лет

Депутаты предлагают увеличивать выплаты с 70 лет

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутаты Госдумы предложили назначать надбавки к страховой пенсии не с 80, а с 70 лет. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент, сообщает ТАСС.

Сейчас повышение фиксированной части пенсии на 100% получают только те, кому исполнилось 80 лет, либо инвалиды I группы. Авторы инициативы предлагают сделать систему дифференцированной:

  • в 70 лет — повышение на 100%;

  • в 80 лет или для инвалидов I группы — на 200%.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, многие пенсионеры не доживают до 80 лет, а дополнительные расходы на лекарства и уход появляются гораздо раньше. По его словам, идея законопроекта появилась после обращения пенсионера из Луганска, много лет работавшего на вредном производстве.

Почитайте также, какую категорию пенсионеров ждет повышение выплат в октябре. А какие пенсии проиндексируют в 2026 году, можете узнать в этом материале. О том, как можно выйти на пенсию раньше положенного срока, мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Пенсия Надбавка Госдума
Гость
20 минут
Главное, держать карман пошире!
Гость
11 минут
никто не будет получать больше, а все будем получать меньше по итогу.
