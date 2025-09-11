В Госдуме предложили снизить возраст пенсионных надбавок: кто станет получать больше денег

Депутаты предлагают увеличивать выплаты с 70 лет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Депутаты Госдумы предложили назначать надбавки к страховой пенсии не с 80, а с 70 лет. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент, сообщает ТАСС.

Сейчас повышение фиксированной части пенсии на 100% получают только те, кому исполнилось 80 лет, либо инвалиды I группы. Авторы инициативы предлагают сделать систему дифференцированной:

в 70 лет — повышение на 100%;

в 80 лет или для инвалидов I группы — на 200%.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, многие пенсионеры не доживают до 80 лет, а дополнительные расходы на лекарства и уход появляются гораздо раньше. По его словам, идея законопроекта появилась после обращения пенсионера из Луганска, много лет работавшего на вредном производстве.