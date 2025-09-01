Насладиться видом гор, бесплатно проехать на такси, узнать, куда с улиц делись собаки: рассказ журналистки об отпуске в Казахстане

Аэропорт Алматы Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Приключения начались еще до поездки. Как за несколько дней потерять дорогие наушники, незапланированно потратить почти 20 тысяч рублей, словить паническую атаку и влюбиться в другую страну? Все это (и даже больше) прожила журналистка редакции NGS70.RU Мария Лобанова, когда поехала отдыхать в южную столицу Казахстана — город Алматы. История о том, как запланированный на неделю отдых сократился до двух дней. Далее — от первого лица.

Планирование летнего отпуска началось еще в марте

Июльскую поездку в Казахстан мы с моим молодым человеком запланировали еще в марте. Основная цель — свадьба моей подруги, которая живет в двух с половиной часах езды от Алматы, в городе Талдыкоргане.

Билеты на самолет купили заранее. Из-за того, что прямых рейсов до Алматы (Мария — из Томска. — Прим. ред.) нет, мы решили лететь из Новосибирска. Перелет в обе стороны на двоих и без багажа обошелся нам в 50 тысяч рублей . К слову, для поездки или полета в Казахстан не нужен загранпаспорт, поэтому вы спокойно можете пересечь границу по внутреннему паспорту.

Перед тем как ехать в аэропорт, мы добрались до Кемерово, оставили собаку моим родителям, а уже оттуда двинули в аэропорт Новосибирска.

Дорога из Кемерово до новосибирского аэропорта заняла порядка 6 часов. В аэропорт приехали примерно в 12 часов дня, съели по шаурме, за которую заплатили почти 2 тысячи рублей , и…

«Золотая» шаурма Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Детально вдаваться в подробности я не буду, потому что смысла тексту это не прибавит, но скажу, что в тот момент я была морально уничтожена.

Во-первых, мы профукали долгожданный отпуск. Во-вторых, я не попаду на свадьбу любимой подруги. В-третьих, мы пропустили самолет не только в одну сторону, но и потеряли два обратных билета.

На стойке авиакомпании, куда нас отправили сотрудники аэропорта, сказали, что ничем помочь не могут, и предложили купить новые билеты. Ни о каком возврате денег речи, конечно, не шло.

Альтернативу, как быстро долететь до Алматы, мы нашли, и даже по приятной цене — около 36 тысяч за два билета, — но вариант нам не подходил. Этот самолет летел с пересадкой в Узбекистане, а даже в транзитной зоне аэропорта этой страны нельзя находиться без загранпаспорта. Вариант с поездом тоже отпал, потому что путь до Алматы занял бы несколько дней. К тому же на него уже не было билетов.

Моя мама, которая все это время оказывала нам психологическую поддержку по телефону, сказала, что до Алматы из Новосиба можно доехать на автобусе. Ходит он два раза в неделю: в понедельник и пятницу, а мы пропустили самолет как раз в понедельник. Мы купили два последних билета, отдав за них почти 20 тысяч рублей .

Паника поутихла, потому что я поняла, что до Алматы мы все-таки доберемся, хоть и с небольшой задержкой. Впереди нас ждали 36 часов в сидячем положении. В общей же сложности мы должны были провести в автобусе две ночи и день.

Важно уточнить. Если вы покупаете билеты в обе стороны единым бронированием и случается так, что на самолет в одну сторону вы все-таки не попали, советую позвонить перевозчику и подтвердить, что обратные билеты вам все-таки нужны. Мы позвонили на горячую линию S7, где нам достаточно быстро актуализировали бронирование в обратную сторону.

Дорога в Алматы и неожиданная пересадка на полпути

В 11 часов вечера этого же дня мы выдвинулись в Алматы. Автобус был битком, причем много пассажиров с маленькими детьми. Например, на соседнем ряду от нас сидела семья из пятерых человек: мама, папа, двое дочерей-погодок и полугодовалый малыш в автолюльке.

Панорамное лобовое стекло автобуса Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Несмотря на то что путь предстоял неблизкий, автобус был самый обычный: без туалета и телевизора, но зато со старыми сиденьями, многие из которых даже не откидывались.

Почти всю ночь мы спали. Видимо, сказались предыдущие 6 часов в пути, стресс и полдня скитаний по Новосибирску в ожидании автобуса.

Утром следующего дня мы прошли российскую границу, а потом и казахскую. Никаких вопросов к двум туристам с российскими паспортами у пограничников не возникло. У нас даже не спросили про цель визита.

Российская граница Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU А так казахская граница приветствует туристов Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

К слову, очередей ни к одному из КПП не было, поэтому обе границы мы прошли примерно за полтора-два часа. А дальше нас ждали еще день и ночь в пути, во время которых мы должны были любоваться казахскими видами. Но все пошло не по плану.

Бескрайние поля подсолнечников Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

После того как мы доехали до автовокзала Усть-Каменогорска, нам ничего не объяснили и попросили выйти из автобуса.

Позже выяснилось, что из 53 пассажиров, которые сели в Новосибирске, путь до Алматы продолжат только 9 человек. Автовокзалу же попросту невыгодно гнать целый автобус из-за нас, поэтому людей перекинули в такси.

Сначала мы расстроились, но потом смекнули, что на легковушке мы в разы быстрее доедем до Алматы. Так, собственно, и вышло. До города мы добрались уже ближе к полуночи того же дня, а на автобусе нам бы пришлось ехать еще целую ночь.

К сожалению, расстройство чуть позже настигло нас снова, поскольку в суматохе я не заметила, что забыла в автобусе наушники. Их я, к слову, до сих пор пытаюсь вернуть, но это уже совсем другая история.

А вот такие виды мы наблюдали из окна авто.

Горы завораживают! Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Еще немного «неровностей» Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Горы я видела всего несколько раз в своей жизни, поэтому наслаждалась каждой складочкой на рельефе.

Красота! Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Кстати, за поездку на такси мы не заплатили ни копейки, поскольку это за нас сделала администрация автовокзала в Усть-Каменогорске, по инициативе которой нас и пересадили в легковушку.

Что посмотреть в Алматы за 2 дня

В Алматы мы приехали ближе к полуночи. Настолько уставшие и разбитые, что я даже не помню, как помылась и уснула.

Еще в марте мы забронировали двухместный номер в хостеле Uide. Ничего роскошного и люксового — небольшой номер в хорошем районе Алматы. От него буквально за 15 минут мы пешком доходили до большого ТЦ, обменников, супермаркетов и остановок.

Номер хоть и небольшой, но зато чистый и светлый Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU Без кондиционера на юге Казахстана не выжить Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

В Алматы мы пробыли всего два дня, поэтому рассказываю, что успели увидеть за такой небольшой срок. Никакого маршрута для себя мы не составляли, а просто шли куда глаза глядят.

Алматы — город на юге страны. Когда-то он был столицей, но потом это звание присвоили Астане. Сейчас местные продолжают называть Алматы южной столицей, но уже неофициально. Постоянно там проживает чуть больше 2 миллионов человек.

Несмотря на то, что почти весь Казахстан расположен в степи, Алматы просто утопает в зелени. Для того чтобы растения хорошо чувствовали себя в жару, почти каждая клумба в городе оснащена системой автоматического полива.

Зелень на фоне гор Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

В городе нет трамваев, зато есть метро. Правда, пока там всего одна ветка, зато она проходит почти через весь город, чем сильно упрощает жизнь местным жителям.

Народу в метро достаточно Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Сотрудники метрополитена сразу видят туристов, которые ради экспириенса спустились в подземку, поэтому спокойно объясняют, как оплатить проезд и где купить жетон. Одна поездка на метро стоит 120 тенге, или 20 рублей.

Еще один приятный бонус для российского туриста — оплачивать поездки в Яндекс Такси можно с российской карты. Рубли при оплате автоматически конвертируются в тенге.

Еще одна особенность, на которую мы обратили внимание, — в Казахстане почти нет китайских авто. Ездят местные в большинстве своем на Hyundai и Toyota.

А вот все новые автобусы в городе — китайские, но кое-где еще можно встретить старичков советской эпохи.

Китайский автобус и корейская машина Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Еще одна особенность, которая сразу бросается в глаза российскому туристу, — это практически полное отсутствие на улице людей с собаками.

Как нам позже объяснили местные, у мусульман собака считается грязным животным, поэтому держать ее в квартире нельзя. Исключение — дворовая собака, которая живет в будке и охраняет дом.

Далматинец-алматинец Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Конечно же, в городе много мечетей. Мы дошли до самой крупной — Центральной. Вокруг нее разбили парк с детской площадкой и установили сухой фонтан, потому что людям, живущим в таком жарком месте, просто необходимо где-то намочить ноги.

Рядом с мечетью есть бесплатный туалет. Пару лет назад я была в Стамбуле, поэтому его внешний вид меня не удивил.

Здесь мусульмане совершают омовение (вуду) перед входом в мечеть Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU А рядом висит инструкция Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Мы посчитали, что побывать на юге и не объесться фруктами — страшный грех, поэтому зашли на местный рынок, где накупили сочной черешни и сладких персиков. За полкило того и другого мы отдали около 350 рублей .

Пакетик вкусностей Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU Персики оказались невероятно сочными Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Дома и строения в городе — отдельный вид искусства, поскольку Алматы считается действующим архитектурным музеем советского модернизма. Мне кажется, что рассказывать про такое немного бессмысленно, поэтому ловите фотографии.

Настоящий восторг у нас вызвал Вознесенский кафедральный собор, который внешне похож на сказочный домик.

Вокруг — толпы туристов Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU И очень много зелени Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

Любой путеводитель по Алматы для туристов первым делом отправит вас на гору Кок-Тобе. Поскольку именно она является символом города. Подняться в одноименный парк и на гору можно по канатной дороге. Билет в обе стороны обошелся нам в 16 тысяч тенге, или 2,5 тысячи рублей.

Сам парк «Кок-Тобе» — это огромная машина по высасыванию денег. Здесь куча развлекух для детей: канатный городок, автопарк с детскими машинками, 9D-кинотеатр, тир, колесо обозрения и многое другое.

Единственное, как мне кажется, для чего туда нужно подняться, — посмотреть на город с высоты птичьего полета. Ну и, конечно, с ветерком прокатиться на канатке.

Свадьба подруги

Казахская свадьба сильно отличается российской Источник: Мария Лобанова / NGS70.RU

И, да, цели я достигла и попала на свадьбу к подруге. Она живет в городе Талдыкоргане недалеко от Алматы, и торжество устроили там.

Казахская свадьба сильно отличается российской. Вика наполовину русская, наполовину казашка, а Мирас — чистый казах. Они решили, что свадьба у них будет казахская.

В первую очередь она отличается масштабностью. Если в России большая свадьба — это уже 50+ человек, то в Казахстане это скромные посиделки в кругу самых близких. На свадьбе Вики и Мираса, например, было около 140–130 приглашенных. Объясняется это тем, что нельзя не позвать на свадьбу условную двоюродную бабушку, на свадьбе которой когда-то гуляла твоя троюродная тетя. Это будет считаться неуважением.

Немного отойду от свадебной темы и расскажу, что в Казахстане (особенно в северной его части) до сих пор воруют невест. То есть девушку, которая просто пошла вечером в магазин, может украсть парень, если она ему сильно приглянулась. Если она просто переночевала в его доме (даже при условии, что между ними не было близости), она не может отказать ему в замужестве, потому что это станет позором для ее семьи.

Вернемся к свадьбе. В нашем случае все началось с классического фуршета: фрукты, закуски, напитки и, конечно же, кумыс.

Далее гости проходят в банкетный зал, где ожидают жениха и невесту. По казахским традициям, та выходит с закрытым лицом и начинается обряд «беташар», или открытие лица, — это как бы первое знакомство с родней жениха. Голова невесты в этот момент смиренно опущена, а лицо закрывает кружевная белая вуаль.

Под звуки домбры акын (народный певец) знакомит невесту со всеми родственниками жениха. Она каждому кланяется, после этого член семьи кладет на стул перед ней деньги. Такой обряд может длиться как несколько часов, так и несколько минут. Мы управились минут за 10–15. Лицо невесты открывается только после того, как были названы имена всех родственников.

Еще один интересный момент. В России на свадьбах подарки дарят только жениху и невесте, в Казахстане гости тоже приходят не с пустыми руками. Нам, например, подарили стеклянный кувшин для воды. Также на тарелку каждому гостю кладут конвертик с конфетами. Все это вместе называется «тойбастар».

После того, как жениха и невесту проводили на президиум, официанты выносят на столы мясные блюда. В том числе баранью голову. Перед тем, как начать есть, один из гостей (как я поняла, самый старший в семье) читает намаз.

Ну а дальше начинается классическая свадьба с тостами, танцами и конкурсами.

Итоги поездки

Сказать, что Алматы за два дня произвел на меня неизгладимое впечатление, — значит не сказать ничего. Я совершенно точно уверена, что когда-нибудь я снова вернусь в этот город, чтобы не стараться объять необъятное, а просто наслаждаться неспешными прогулками, сидеть на лавочках и глазеть по сторонам.

Если вы никогда не были в другой стране, то начать историю путешествий стоит именно отсюда: не нужен загранпаспорт, из крупных российских городов есть прямые рейсы до Астаны и Алматы, а внутри страны можно спокойно общаться по-русски. При этом ты находишься в другой стране, где есть свои язык, валюта, культура и кухня.

Только, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок и внимательно следите за тем, когда улетает ваш самолет. Лучше всего в этот момент находиться на его борту, а не в здании аэропорта.