Глава Генштаба поделился планами на продолжение спецоперации и подвел итоги последнего полугодия

Спецоперация на Украине будет продолжаться. Сейчас стратегическая инициатива находится у российской стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ командующий войсками в зоне специальной военной операции генерал Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании.
«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — заявил Герасимов.
На данный момент ВС РФ контролируют 99,7% территории ЛНР, осталось занять менее 60 квадратных километров. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях неподконтрольными остались менее 30% земель.
С марта российские военные заняли более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ после того, как ВСУ удалось выбить из Курской области. Герасимов назвал эту площадь зоной безопасности.
В июле–августе также была нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан».
«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери», — сообщил генерал.
Он поблагодарил солдат и офицеров. По его словам, в период весенне-летней кампании свыше 120 тысяч военнослужащих были представлены к госнаградам. При этом более 101 тысячи — солдаты и сержанты.