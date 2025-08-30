НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Глава Генштаба поделился планами на продолжение спецоперации и подвел итоги последнего полугодия

Один из новых регионов почти полностью освободили

164
Россия заняла 149 населенных пунктов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРоссия заняла 149 населенных пунктов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Россия заняла 149 населенных пунктов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Спецоперация на Украине будет продолжаться. Сейчас стратегическая инициатива находится у российской стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ командующий войсками в зоне специальной военной операции генерал Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — заявил Герасимов.

На данный момент ВС РФ контролируют 99,7% территории ЛНР, осталось занять менее 60 квадратных километров. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях неподконтрольными остались менее 30% земель.

Герасимов рассказал о ситуации в зоне спецоперации

Источник:

Минобороны России / Telegram

С марта российские военные заняли более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. 210 квадратных километров и 13 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ после того, как ВСУ удалось выбить из Курской области. Герасимов назвал эту площадь зоной безопасности.

В июле–августе также была нанесена серия массированных и групповых ударов высокоточными средствами поражения по ключевым производствам, задействованным в создании оперативно-тактического комплекса «Сапсан».

«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери», — сообщил генерал.

Он поблагодарил солдат и офицеров. По его словам, в период весенне-летней кампании свыше 120 тысяч военнослужащих были представлены к госнаградам. При этом более 101 тысячи — солдаты и сержанты.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Виктория Трофимова
корреспондент
Валерий Герасимов Спецоперация на Украине Наступление
