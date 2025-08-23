Игорь Николаев отсудил у россиянки 25 тысяч за шоколадку, а мужа Блиновской избили: новости из мира звезд

Шоколадка с усатым котом вызвала возмущение у певца Источник: Shot / Telegram

Shaman признался, что хотел бы записать дуэт с Кадышевой

Shaman выразил желание сотрудничать с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Певец признался, что иногда слушает песни Кадышевой и ценит их за искренность и жизненность. «Поэтому если вдруг такая инициатива [о совместной записи песни с артисткой] будет, то я с удовольствием [запишу с ней дуэт]», — заявил Shaman.

Артист также отметил, что понимает популярность народной певицы среди молодой аудитории. По его словам, творчество Кадышевой выдержало испытание временем и продолжает находить отклик у слушателей разных поколений.

Киркоров упал с лестницы во время выступления на «Новой волне»

Народный артист России Филипп Киркоров упал с лестницы во время выступления на церемонии открытия «Новой волны» в Казани. Инцидент произошел 21 августа.

Сразу после падения артист поднялся и продолжил выступление, однако на второй день фестиваля начал прихрамывать. На вопрос журналистов, больно ли сгибать ногу, Филипп Бедросович ответил: «Ну как вам сказать… Неприятно. Просто лестница на колесиках неуклюже уехала в сторону». И добавил, что винит в произошедшем «только себя».

Леонардо Ди Каприо закрутил роман с супермоделью

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо и итальянская супермодель Виттория Черетти засветились вместе во время отдыха на испанском острове Форментера. Снимки папарацци запечатлели пару на яхте в Средиземном море.

51-летний актер и 27-летняя модель были замечены в нежных объятиях и совместном купании. Черетти выбрала стильное полосатое бикини, а Ди Каприо появился в классических черных плавках и солнцезащитных очках.

Отношения пары длятся уже несколько месяцев. В марте Черетти впервые намекнула на роман, хотя и отказалась называть имя избранника. Модель сообщила, что пара познакомилась в Милане, подчеркнув, что не любит, когда женщин определяют только через отношения с мужчинами.

Это не первый роман Ди Каприо с моделями — ранее он встречался с Джиджи Хадид и Камилой Морроне. В то время как Черетти, начинавшая карьеру в 14 лет, известна сотрудничеством с ведущими модными домами, включая Prada и Versace.

На Басту подали в суд

На рэпера подали судебный иск о компенсации морального вреда. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, иск против музыканта уже поступил в суд, но подробности дела пока не раскрываются.

В официальных документах указано: «Истец обратилась в суд с иском к Вакуленко Василию Михайловичу о возмещении сумм морального вреда». Однако размер требуемой компенсации и обстоятельства, на которых основываются претензии, остаются неизвестными.

Игорь Николаев засудил россиянку из-за шоколадки

Еще одна история про суд. Певец Игорь Николаев выиграл процесс против предпринимательницы из Уфы Алии Нуриевой, которая использовала фразу «Выпьем за любовь» из его популярной песни для продажи шоколадок. Как сообщает SHOT, конфликт начался еще зимой, когда артист обнаружил, что его запатентованная фраза появилась на сладостях.

Суд Республики Башкортостан удовлетворил иск Николаева частично. Если изначально музыкант требовал 250 тысяч рублей компенсации, то финальная сумма составила 25 тысяч рублей. Суд счел эту сумму адекватной за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Конфликт возник из-за шоколадки ценой до 570 рублей за штуку с изображением усатого кота, держащего бокал. После решения суда все подобные изделия были изъяты из продажи на маркетплейсах.

Певцу Эдуарду Шарлоту ужесточили наказание

Артист отбывает срок после публикации пяти роликов в соцсетях. В ближайшее время музыканту предстоит сменить колонию. Такое решение принял суд.

В конце декабря 2024 года артиста приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих после публикации 5 роликов в соцсетях.

Через несколько месяцев руководство колонии пожаловалось на осужденного.

«За период отбывания наказания осужденный нарушал режимные требования и настраивал других осужденных к отрицательно направленному поведению, за что неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности», — заявили представители надзорного ведомства.

Теперь остаток срока Эдуарду Шарлоту придется провести в колонии общего режима.

Умер исполнитель хита «Фантазер»

Умер народный артист России и Белоруссии Ярослав Евдокимов — исполнитель легендарной песни «Фантазер». О смерти певца сообщили в его группе в соцсетях.

«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера! Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели, за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддержали Ярослава, давали силу и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — сообщила жена певца.

В 1989 году Ярослав Евдокимов представил на фестивале «Песня-89» композицию, которая стала его визитной карточкой, — «Фантазер». Спустя три десятилетия этот хит неожиданно пережил второе рождение, ворвавшись в плейлисты молодежи 2020-х годов.

Заслуженный артист России и Белоруссии вновь отправился в гастрольный тур, доказывая, что настоящая музыка не имеет возраста. Его концерты собирали как преданных поклонников советской эстрады, так и новых слушателей, открывших для себя творчество Евдокимова через соцсети.

Звезда «Дома-2» Майя Донцова призналась, что потеряла ребенка

Майя Донцова после расставания с Купиным нашла счастье с парнем по имени Дан. Пара вместе довольно давно, и подписчики то и дело спрашивают, почему влюбленные не торопятся стать родителями.

Майя призналась, что давно мечтала о ребенке, но у нее случился выкидыш. 33-летняя звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала, как всё произошло.

«Мы потеряли малыша… Просыпаюсь — лужа крови, большая… Дальше — врачи, больницы и противозачаточные на год. Тяжело это пережила, даже не делилась ни с кем, всего четыре человека знали», — рассказала Донцова в личном блоге.

Майя надеется, что в скором времени станет мамой — ради этого она и перенесла операцию.

«После реабилитации мы год пытались: прошли сотни тестов, ХГЧ, народных методов, и никак. Проверили вдоль и поперек здоровье — всё чисто. Идеальная совместимость по крови, всё супер по функциональным показателям, но оказалось, у меня плацентарный полип. Из-за него беременность и не наступала. Лишь 1% женщин из ста могут забеременеть с этим диагнозом. Образовался он после выкидыша (я перенесла самопроизвольный выкидыш на раннем сроке), и уже давно. Мне назначили операцию. И на днях она состоялась. Поэтому я и говорила вам, что не всё так просто», — добавила Майя Донцова.

В Москве арестовали блогера Никиту Ефремова

В Москве возбудили уголовное дело против известного блогера и предпринимателя Никиты Ефремова. Его подозревают в финансировании запрещенной в России организации ФБК (экстремистская организация, запрещена в России и ликвидирована, также была признана НКО-иноагентом).

По информации Life.ru, Ефремова задержали 19 августа в аэропорту Шереметьево по возвращении из Турции. Согласно предварительным данным, он перевел организации 6 тысяч рублей.

Останкинский районный суд Москвы уже избрал для блогера меру пресечения в виде запрета определенных действий. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы сроком до восьми лет.

Никита Ефремов известен как основатель магазинов лимитированной обуви, клиентами которого были такие знаменитости, как Ольга Бузова, Баста и Тимати. Однако это не первый скандал в его карьере — ранее бизнесмена уже обвиняли в продаже контрафактной продукции.

Мужу Блиновской разбили нос

У бизнесмена завязался конфликт на дороге. В результате инцидента Блиновскому разбили нос, голову.