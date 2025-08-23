Россиян предупредили о подорожании гречки: когда и на сколько

Скупать гречку в магазинах не стоит, отмечают эксперты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В текущем году сбор гречихи в России может сократиться на 35% по сравнению с прошлогодними показателями и составить всего 788 тысяч тонн. Такой прогноз озвучили аналитики АБ-Центра, передают «Известия». Если эти опасения подтвердятся, урожай окажется самым скромным с 2019 года. Хотя дефицита крупы не будет, цены на продукт могут вырасти на 15% .

Основная причина столь резкого снижения — сокращение посевных площадей на треть (до 746,4 тыс. га), что стало худшим показателем за последние 22 года. Также негативно сказались неблагоприятные погодные условия и экономические трудности сельхозпроизводителей. Для сравнения: в 2023 году был собран рекордный урожай — 1,6 млн тонн, а в прошлом году — 1,2 млн тонн.

Несмотря на то, что дефицита гречневой крупы на прилавках не ожидается благодаря имеющимся запасам и импорту, эксперты прогнозируют рост цен. Уже в следующем году стоимость упаковки гречки весом 800 грамм может вырасти на 15%. На сегодняшний день средняя цена такой пачки составляет 93,8 рубля.

В Министерстве сельского хозяйства подтверждают риски подорожания, но заверяют, что ситуация находится под особым контролем. Ведомство уже запросило у торговых сетей подробную информацию о поставках, спросе и наличии долгосрочных контрактов. В Минсельхозе подчеркивают, что стабильность цен на социально значимые продукты, включая гречку, остается приоритетной задачей.

Эксперты отмечают, что хотя посевные площади под зерновыми сокращаются уже несколько лет подряд, ситуация с гречихой выглядит особенно тревожной — если по всем зерновым культурам снижение составляет около 5%, то для гречки этот показатель достиг 32%.

При этом специалисты заверяют, что россиянам не стоит опасаться нехватки гречневой крупы. В стране имеются значительные запасы этой продукции, кроме того, сохраняется возможность импорта из дружественных государств.