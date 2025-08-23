НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 747мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Бизнесмен пожаловался губернатору
Программа «Пира на Волге»
Новый автобус
Ярославский бренд покорил Россию
Движение трамваев
Задержка поездов
Арестован руководитель
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Страна и мир Россиян предупредили о подорожании гречки: когда и на сколько

Россиян предупредили о подорожании гречки: когда и на сколько

Сбор крупы может значительно сократиться

122
1 комментарий
Скупать гречку в магазинах не стоит, отмечают эксперты | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСкупать гречку в магазинах не стоит, отмечают эксперты | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Скупать гречку в магазинах не стоит, отмечают эксперты

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В текущем году сбор гречихи в России может сократиться на 35% по сравнению с прошлогодними показателями и составить всего 788 тысяч тонн. Такой прогноз озвучили аналитики АБ-Центра, передают «Известия». Если эти опасения подтвердятся, урожай окажется самым скромным с 2019 года. Хотя дефицита крупы не будет, цены на продукт могут вырасти на 15%.

Основная причина столь резкого снижения — сокращение посевных площадей на треть (до 746,4 тыс. га), что стало худшим показателем за последние 22 года. Также негативно сказались неблагоприятные погодные условия и экономические трудности сельхозпроизводителей. Для сравнения: в 2023 году был собран рекордный урожай — 1,6 млн тонн, а в прошлом году — 1,2 млн тонн.

Несмотря на то, что дефицита гречневой крупы на прилавках не ожидается благодаря имеющимся запасам и импорту, эксперты прогнозируют рост цен. Уже в следующем году стоимость упаковки гречки весом 800 грамм может вырасти на 15%. На сегодняшний день средняя цена такой пачки составляет 93,8 рубля.

В Министерстве сельского хозяйства подтверждают риски подорожания, но заверяют, что ситуация находится под особым контролем. Ведомство уже запросило у торговых сетей подробную информацию о поставках, спросе и наличии долгосрочных контрактов. В Минсельхозе подчеркивают, что стабильность цен на социально значимые продукты, включая гречку, остается приоритетной задачей.

Эксперты отмечают, что хотя посевные площади под зерновыми сокращаются уже несколько лет подряд, ситуация с гречихой выглядит особенно тревожной — если по всем зерновым культурам снижение составляет около 5%, то для гречки этот показатель достиг 32%.

При этом специалисты заверяют, что россиянам не стоит опасаться нехватки гречневой крупы. В стране имеются значительные запасы этой продукции, кроме того, сохраняется возможность импорта из дружественных государств.

Как отмечают аналитики, сельскохозяйственный сектор постепенно приспосабливается к новым реалиям. Аграрии активно внедряют засухоустойчивые сорта гречихи и современные технологии выращивания. Эти меры в перспективе помогут стабилизировать производство важнейшей крупы и избежать резких колебаний урожайности в будущем.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гречка Подорожание Дефицит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
21 минута
Всё идет по плану компактного урожая (с)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление