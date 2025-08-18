24 года держал в подвале и насиловал дочь: история Йозефа Фритцля, ставшего отцом собственных внуков

Источник: Городские медиа

В 2008 году дело австрийца Йозефа Фритцля шокировало всю Европу. За 24 года до этого он затащил 18-летнюю дочь Элизабет в переоборудованный под бункер подвал, где девушка прожила почти четверть века, родив семерых детей от отца.

До того, как всё вскрылось, Йозеф казался соседям примерным семьянином. А вот Элизабет, как считали все окружающие, сбежала из дома и подалась в какую-то секту. В этом была уверена даже ее мать: трижды женщина находила на пороге дома младенцев с записками от дочери, мол, позаботьтесь о моем ребенке, а меня не ищите, всё в порядке. Так трое детей Элизабет остались жить наверху — в доме ее родителей. Еще один сын погиб через несколько дней после рождения, а трое оставались с ней в заточении.

Неизвестно, сколько бы продолжались зверства Йозефа, если бы он не был вынужден привезти Элизабет в больницу, когда заболела ее старшая дочь.

Как Элизабет удалось освободиться и что с ней теперь, смотрите в видео выше.

На допросах выяснилось, что Элизабет была не первой жертвой Фритцля — годами он удерживал на чердаке свою мать, вплоть до ее смерти в 1980 году.