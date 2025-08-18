НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

зап.

 744мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Ярославскую область накроет грозой
Эвакуация в ТЦ
В Ярославле похолодает
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Страна и мир 24 года держал в подвале и насиловал дочь: история Йозефа Фритцля, ставшего отцом собственных внуков

24 года держал в подвале и насиловал дочь: история Йозефа Фритцля, ставшего отцом собственных внуков

Всё это время даже мать девушки считала, что та сбежала из дома и попала в секту

185
Написать комментарий
Источник:

Городские медиа

В 2008 году дело австрийца Йозефа Фритцля шокировало всю Европу. За 24 года до этого он затащил 18-летнюю дочь Элизабет в переоборудованный под бункер подвал, где девушка прожила почти четверть века, родив семерых детей от отца.

До того, как всё вскрылось, Йозеф казался соседям примерным семьянином. А вот Элизабет, как считали все окружающие, сбежала из дома и подалась в какую-то секту. В этом была уверена даже ее мать: трижды женщина находила на пороге дома младенцев с записками от дочери, мол, позаботьтесь о моем ребенке, а меня не ищите, всё в порядке. Так трое детей Элизабет остались жить наверху — в доме ее родителей. Еще один сын погиб через несколько дней после рождения, а трое оставались с ней в заточении.

Неизвестно, сколько бы продолжались зверства Йозефа, если бы он не был вынужден привезти Элизабет в больницу, когда заболела ее старшая дочь.

Как Элизабет удалось освободиться и что с ней теперь, смотрите в видео выше.

На допросах выяснилось, что Элизабет была не первой жертвой Фритцля — годами он удерживал на чердаке свою мать, вплоть до ее смерти в 1980 году.

Йозефа приговорили к пожизненному заключению, но он не оставляет надежды оказаться на свободе, периодически прося суд о пересмотре дела и приговора.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Криминал Похищение Подвал
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление