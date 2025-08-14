О чем заявили Путин и Трамп накануне встречи на Аляске — смотрите видео

Источник: Городские медиа

15 августа на Аляске состоится встреча президентов США и России. Белый дом сообщает, что двусторонний саммит пройдет в самом крупном городе штата — Анкоридже.

По заявлению Дональда Трампа, главной темой станет российско-украинский конфликт. Президент США подчеркнул, что переговоры будут пробными, чтобы понять готовность сторон к его завершению, при этом никаких сделок он заключать не будет, а финальным этапом видит встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я буду рядом, если им понадобится, но я хочу, чтобы была организована встреча между двумя лидерами», — сказал Трамп.

Владимир Путин еще 7 августа заявил, что не имеет ничего против встречи с президентом Украины, но при определенных условиях.

«Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — сказал президент России.

Сейчас Москва и Вашингтон активно готовятся к саммиту на Аляске, это станет седьмая личная встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В Кремле рассчитывают, что следующая может состояться уже в России.

