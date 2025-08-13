На «Госуслугах» россиянам начали приходить уведомления о постановке на воинский учет: в Госдуме объяснили, что это значит

Уведомления связаны с наполнением баз данных, которые нужно актуализировать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Россияне стали массово получать уведомления «о внесении сведений в Реестр воинского учета». Такие письма стали приходить на «Госуслугах», в том числе находящимся в запасе или не состоящим на воинском учете. Пояснения о том, что это значит и для чего приходит, сегодня дал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, уведомления приходят из-за необходимости наполнить базу данных. Картаполов заверил, что они не означают необходимость проходить воинскую службу.

«Это ничем не грозит: ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Тем более лицам женского пола, они у нас служат только по контракту и по желанию. Идет нормальная работа по наполнению базы данных и уточнению этих данных», — сказал глава комитета.

Уведомления приходят на имя получателя в личном кабинете «Госуслуг». В сообщении говорится: «Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из Реестра воинского учета в личном кабинете Реестра повесток». А чтобы уточнить сведения, предлагается направить заявление.

Источник: РБК / Telegram

Картаполов объяснил, что данные тех, кто когда-то давно проходил срочную службу, сохранились в военных комиссариатах. Теперь их просто ввели в новую электронную систему, и сейчас их нужно актуализировать.

«Например, служил человек 10–15 лет назад, но он же всё равно находится в резерве. Ему надо предоставить документы, может быть, он поменял профессию, получил другое образование, чем-то заболел, и у него хроническое заболевание или инвалидность. Все эти вещи надо уточнять и подтверждать», — объяснил он в беседе с РБК.

Актуальные данные о себе гражданам нужно передать в военный комиссариат, но что-то можно подтвердить и через личный кабинет на «Госуслугах».