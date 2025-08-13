В ней были золото и нефть, а ее продали — что известно об Аляске

Аляска — самый большой штат США. Он занимает 1,7 миллиона квадратных километров, это почти как 0,1 России. При всех своих масштабах желающих жить там не так много — всего 700 тысяч человек.

Больше всего людей живет в крупном городе Анкоридже. Именно там чаще всего встречаются для политических переговоров, а американское правительство останавливается при дальних перелетах.

Полуостров отличается суровым климатом и условиями, температура летом здесь может достигать +37 градусов, а зимой опускаться до -55, поэтому большая часть Аляски до сих пор считается диким местом, где обитают бурые и черные медведи. Кроме этого, на территории 130 вулканов, 6 из которых действующие.

Несмотря на то что желающих переселиться сюда не так много, на территории Аляски сохранилось 20 групп коренного населения, например алеуты, атапаски, тлинкиты и многие другие. Они живут здесь уже много тысяч лет, а их язык считается официальным наравне с американским.