В ней были золото и нефть, а ее продали — что известно об Аляске

В августе 49-й штат Америки неожиданно оказался в центре событий. Полуостров, покрытый ледниками, часто служил пристанищем для российских ученых и американских мечтателей. Но теперь он станет еще и точкой встречи двух президентов: Дональда Трампа и Владимира Путина. Как оказалось, место выбрано не случайно, оно отсылает нас к истории, происходившей более 200 лет назад.
Что известно о географии и населении Аляски
Аляска — самый большой штат США. Он занимает 1,7 миллиона квадратных километров, это почти как 0,1 России. При всех своих масштабах желающих жить там не так много — всего 700 тысяч человек.
Больше всего людей живет в крупном городе Анкоридже. Именно там чаще всего встречаются для политических переговоров, а американское правительство останавливается при дальних перелетах.
Полуостров отличается суровым климатом и условиями, температура летом здесь может достигать +37 градусов, а зимой опускаться до -55, поэтому большая часть Аляски до сих пор считается диким местом, где обитают бурые и черные медведи. Кроме этого, на территории 130 вулканов, 6 из которых действующие.
Несмотря на то что желающих переселиться сюда не так много, на территории Аляски сохранилось 20 групп коренного населения, например алеуты, атапаски, тлинкиты и многие другие. Они живут здесь уже много тысяч лет, а их язык считается официальным наравне с американским.
Кто и когда открыл Аляску
Первые люди пришли на территорию современной Аляски еще около 15 тысяч лет назад. По одной из теорий, вслед за мигрирующими стадами животных охотники-собиратели перешли через Берингийский мост — сушу, которая соединяла Азию и Северную Америку.
К XVIII веку на Аляске жило множество групп коренного народа: эскимосы, индейцы, алеуты. Они приспособились к суровому климату и выживали благодаря охоте и рыболовству.
Целенаправленно исследовать эти земли поплыли только во времена правления Петра I. Российский император хотел знать, есть ли еще сухопутная граница между Азией и Северной Америкой, а также планировал найти подходящие места для строительства морских баз. Он собрал Первую Камчатскую экспедицию под командованием Беринга, но тогда мореплаватели так и не высадились на берег Аляски из-за плохой погоды, да и цели у них такой не было. Они увидели, что Большая Земля отделяется от Евразии проливом, который впоследствии назвали Беринговым, и уплыли восвояси.
Правительство Российской империи результаты экспедиции не впечатлили — побережье Тихого океана так и не было изучено. В 1740 году Витуса Беринга отправили со Второй Камчатской экспедицией искать и изучать земли Северной Америки. Путешествие оказалось не из легких, часть кораблей потерялась еще на полпути, из-за бурь, тумана и дождей мореплаватель долго не мог пристать к берегу, даже когда цель, казалось, была совсем близко. Только через год, 16 июля, в неполном составе Беринг доплыл до Аляски и сошел на нее.
Команда обнаружила множество морских бобров, чей мех высоко ценился. Однако из-за голода и цинги, охвативших членов экспедиции, Беринг не задержался на новых землях. В короткий срок он собрал достаточно образцов флоры и фауны, наладил контакт с коренными жителями с помощью подарков и уплыл со своими находками. В России ему удалось убедить правительство, что нужно вернуться и обосноваться на полуострове, пока это не сделали другие европейские государства.
Почему Аляску продали США
В 1784 году купец Григорий Шелихов основал первое русское поселение в бухте Трех Святителей на острове Кадьяк и тем самым дал начало заселению Аляски и контролю над пушным промыслом. Он мечтал создать колонию не хуже, чем у Великобритании, которая контролировала Индию.
Первые пару десятков лет всё развивалось прекрасно. В это время за Аляской закрепилось ее название, что в переводе с алеутского означает «материк». На территории образовалась Русско-американская компания, в огромных количествах перепродававшая шкуры животных. Но за несколько лет всё зверье истребили, а ресурсов дальше изучать полуостров и искать от него пользу не было.
К моменту восхождения на престол Александра II в 1855 году Российская империя утратила интерес к Аляске. Кроме этого, во время Крымской войны с коалицией Франции, Османской и Британской империй стало ясно, что полуостров уязвим. Он находится далеко и слабо защищен. Англия легко могла напасть со стороны Британской Канады, которая граничит с Аляской.
Император задумал продать полуостров. Это позволило бы получить средства для армии и развития железных дорог, а также улучшить отношения с потенциальными союзниками — США. Сделка состоялась в 1867 году в Вашингтоне. Аляску продали за 7,2 миллиона долларов золотом.
Первые годы американский народ считал эту покупку бестолковой — ледники да и только, кому они нужны? Но в 1896 году мнение изменилось. Сначала на полуострове нашли залежи золота, и началась золотая лихорадка. Тысячи искателей со всей страны двинулись на Аляску, чтобы разбогатеть и воплотить в жизнь американскую мечту.
В 1960-е годы к открытию добавились залежи нефти. Доходы от продажи «черного золота» составляли 85% бюджета штата. Нефти было настолько много, что к 1990 году выкачивали 270 тысяч тонн в сутки. Добыча нефти продолжалась до 2021 года, пока суд Аляски не постановил запретить бурение скважин из-за угрозы окружающей среде.
Чем интересна Аляска
В наши дни Аляска живет не только за счет добычи природных ископаемых, но и как туристический центр. Каждый год сюда приезжают больше миллиона людей, чтобы посмотреть на северное сияние — оно здесь круглый год. Летом солнце не садится здесь 84 дня, из-за чего место получило название «Земля полуночного солнца».
Кроме этого, туристы приезжают для того, чтобы посмотреть на животных в дикой природе. Здесь можно встретить медведей, которые прогуливаются по берегу и ловят рыбу, а также бобров, выдр и лосей.