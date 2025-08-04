В Новой Зеландии женщина сложила двухлетнюю дочь в чемодан и сдала в багаж (живую): новости 4 августа

Девочка не погибла благодаря водителю рейсового автобуса Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 августа.

В России могут изменить список профессий среднего профобразования

Предложение об изменении списка профессий среднего профессионального образования (СПО) планируют рассмотреть до 1 декабря. Сейчас всё больше россиян интересуются получением СПО. Поэтому эта инициатива актуальна, хоть и сложна в реализации.

Она требует изменения ряда нормативно-правовых актов. Так считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее мнению, в местах, где обязательно нужно следовать профессиональным стандартам, следует изменить виды работы и требования к образованию. Это связано с тем, что во многих стандартах основное внимание уделяется высшему образованию, хотя для многих профессий достаточно СПО.

Пока конкретный перечень профессий, которых коснутся изменения, отсутствует. По программам среднего профессионального образования (СПО) готовят специалистов в разных областях: техника, информационные технологии, медицина, творчество и услуги. Хотя для многих профессий нужен диплом о высшем образовании, некоторые компании уже берут на работу выпускников со средним профессиональным образованием, передают «Известия».

Подросток погиб в перестрелке на парковке в США

Стрельба произошла на парковке в штате Джорджия. Один подросток погиб, еще трое ранены.

Одна пострадавшая находится в критическом состоянии. Уже арестованы несколько несовершеннолетних подозреваемых, передает WJBF.

Для поиска подозреваемых, скрывшихся с места преступления, были вызваны отряды кинологической полиции и спецназ округа.

Кадры с парковки, где произошла перестрелка Источник: News Channel3 Now / X

Десять человек погибли из-за наводнений и оползней во Вьетнаме

В северной вьетнамской горной провинции Дьенбьен погибли десять человек из-за наводнений и оползней. Природные катаклизмы вызвали сильные непрекращающиеся ливни.

«В провинции Дьенбьен в результате наводнений и оползней погибли 10 человек, включая двоих детей, еще 12 человек получили травмы… В затопленных районах провинции водой уничтожено более 200 гектаров посевов, повреждения получили 554 жилые постройки, в 450 местах произошло оседание грунта, в результате чего было парализовано движение по нескольким ключевым автомобильным дорогам провинции», — сообщает VietnamNews.

Опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется Источник: AP Photo / Vietnam News Agency / Minh Tam

По предварительным оценкам, ущерб от наводнений и оползней в Дьенбьене составил более 500 миллиардов вьетнамских донгов (19,23 миллиона долларов). По информации вьетнамских синоптиков, ливневые дожди продолжатся и опасность новых наводнений и оползней пока сохраняется.

В МВД раскрыли новую схему мошенничества в мессенджерах

В МВД предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Злоумышленники обманывают и похищают деньги, предлагая в переписке помощь с арендой жилья через международные сервисы.

Аферисты ищут жертв в туристических telegram-каналах. Псевдофинансовый эксперт предлагает провести транзакцию через свои счета, поскольку у него уже имеется зарубежная карта с выгодным курсом валюты. Если человек переводит деньги, то собеседник сразу пропадает и больше не отвечает на звонки и сообщения.

В МВД советуют при оплате услуг через иностранные сервисы использовать только официальные платежные методы и не доверять сомнительным посредникам, передает ТАСС.

Самолет рухнул прямо в океан

Самолет рухнул прямо в океан рядом с пляжем в американской Северной Каролине. Это случилось из-за технических неполадок во время полета легкомоторного самолета.

Пилот принял решение сесть на воду рядом с островом Оук. Очевидцы подумали, что это гидросамолет. Однако сомнения развеялись после того, как лайнер рухнул и накренился.

Пилота выкинуло из кабины, а местные спасатели успели подплыть к нему и затем благополучно вытащили на берег. Мужчина госпитализирован с ушибами и ссадинами, сообщает издание WECT.

Очевидцы сначала думали, что это гидросамолет Источник: SHOT / Telegram

В Госдуме предлагают полноценный выходной 1 сентября

Депутаты предложили сделать 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников. Если инициативу первого замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрия Гусева поддержат, то родители смогут брать оплачиваемый выходной в честь Дня знаний.

Он отметил, что законопроект уже готовится к внесению и призвал коллег всех фракций поддержать эту инициативу. Депутат отмечает, что так семьи без стресса смогут разделить радость Дня знаний с детьми.

Грузовой поезд снес пассажирский автобус в Ленинградской области

Грузовой поезд протаранил пассажирский автобус на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле — Олонец в Ленинградской области.

По информации Telegram-канала 112, автобус двигался из Кеми в Ярославль. В нем находилось 37 человек. В аварии пострадали 14 пассажиров. Они находятся в больницах Ленобласти.

«Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом. Остальные пациенты в средней степени тяжести», — рассказал глава областного комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Наши коллеги из «Фонтанки» сообщили, что пострадавшие получили различные травмы: переломы ног и рук, таза, ребер, костей лицевого черепа и разрыв селезенки. Одна из пассажиров — 68-летняя женщина — погибла.

Авария случилась из-за того, что рейсовый автобус выехал на пути перед приближающимся поездом. Водитель экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не получилось. Состав не сошел с рельсов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мигрантам с судимостью могут пожизненно запретить въезд в РФ

Мигрантам, которые имеют судимость, могут запретить въезд в Россию пожизненно. Это касается лишь тех, кого обвинили в совершении особо тяжких преступлений.

Запрет планируют распространить и на тех, с кого сняли судимость. При этом не важно, где иностранцем было совершено преступление — на территории РФ или за ее пределами, передает РИА Новости.

Долги по ЖКХ могут передать коллекторам

В России хотят разрешить коллекторам выбивать долги по ЖКХ. Автором инициативы стала председатель совета «Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость» Лина Ткаченко.

Нашим коллегам из MSK1.RU она рассказала, что долги за ЖКУ растут каждый год и уже составляют 1,2 триллиона рублей. Ткаченко считает, что задолженности по коммуналке ничем не отличаются от других, поэтому их должны собирать, как все остальные.

По словам эксперта по жилищному праву и ЖКХ Виктора Федорука, неуплата счетов может быть формой протеста из-за некачественных услуг. Он, напротив, считает, что коллекторы проблемы не решат.

«Они придут с паяльником, обзвонят всех близких и будут шантажировать. Это будет бандитской формой взыскания долга», — рассказал Федорук нашим коллегам из MSK1.RU.

А как вам идея о передаче долгов по ЖКХ коллекторам? Давно пора. Один не платит, а страдают все Это недопустимо Может, сначала обсудим цены и качество ЖКУ?

Респираторные вирусы могут разбудить раковые клетки

Ученые-онкологи из США и Нидерландов выяснили, что «спящие» раковые клетки в легких могут быть разбужены. Большой риск онкологии у переболевших коронавирусом или гриппом с осложнениями.

«Воспаление, вызванное вирусной инфекцией, может пробуждать так называемые диссеминированные раковые клетки (ДРК). ДРК могут отделяться от первичной опухоли и находиться в „спящем“ состоянии в тканях, например, в легких. Они способны годами не проявлять активности, однако при определенных условиях запускают повторный рост опухоли», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученые провели исследование и сравнили состояние здоровья пациентов после рака молочной железы, перенесших COVID-19, с контрольной группой.

Летальные исходы от самой инфекции были исключены из расчетов. Выяснилось, что у переболевших коронавирусом риск смерти от рака был почти в два раза выше.

Мать пыталась провести дочь в чемодане на автобусе в Новой Зеландии

Местная жительница, по всей видимости, решила сэкономить на проезде и отправила свою дочь в багажный отсек рейсового автобуса прямо в чемодане. Девочке всего два года. Теперь женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком и пренебрежении его интересами, пишет The Guardian.

Инцидент произошел в 100 километрах от города Окленда. Водитель междугороднего автобуса во время одной из остановок заподозрил неладное и обратил внимание на чемодан в багажном отсеке — ему показалось, что он зашевелился.

Мужчина открыл сумку и обнаружил внутри нее двухлетнюю девочку. А вот ее мать ехала в том же автобусе, но на пассажирских местах. Водитель вызвал полицейских. По информации сотрудников правоохранительных органов, избежать ужасных последствий удалось только благодаря бдительности водителя.