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Страна и мир В Индии нашли россиянку, которая жила в пещере с двумя маленькими детьми. Она приехала в страну 8 лет назад

В Индии нашли россиянку, которая жила в пещере с двумя маленькими детьми. Она приехала в страну 8 лет назад

Нина ушла вглубь леса, чтобы предаться духовным практикам

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2 комментария
Россиянка крайне сильно увлеклась индуистскими духовными практиками | Источник: NDTV / YouTube.comРоссиянка крайне сильно увлеклась индуистскими духовными практиками | Источник: NDTV / YouTube.com

Россиянка крайне сильно увлеклась индуистскими духовными практиками

Источник:

NDTV / YouTube.com

В Индии нашли россиянку, которая две недели прожила в пещере вместе со своими детьми. Как пишет портал Press Trust of India, ее имя — Нина. В местном духовном сообществе ее звали Мохи.

Нине 40 лет. Ее дети — две девочки, 6 и 4 лет. Их мать приехала в Индию по деловой визе восемь лет назад. Виза истекла еще в 2017 году. Однако Нина к тому времени уже давно добралась до священного города Гокарна. А две недели назад она ушла в близлежащие холмы Раматртха.

Нина и ее дочери | Источник: NDTV / YouTube.comНина и ее дочери | Источник: NDTV / YouTube.com

Нина и ее дочери

Источник:

NDTV / YouTube.com

Нина глубоко увлекается индуизмом и индийскими духовными традициями. Вероятно, это и побудило ее уйти вглубь леса. По данным телеграм-канала SHOT, женщина поставила в пещере идола и много медитировала.

Пещера расположена глубоко в лесу | Источник: NDTV / YouTube.comПещера расположена глубоко в лесу | Источник: NDTV / YouTube.com

Пещера расположена глубоко в лесу

Источник:

NDTV / YouTube.com

Так семья успела провести две недели. Затем их случайно заметили полицейские. Дело в том, что на холме сошел оползень, и полиция патрулировала район — чтобы узнать, не нуждается ли кто-то в помощи. У входа в пещеру они заметили одежду, сохнувшую на веревке, и движение. Так Нину и обнаружили.

На кадрах детей выводят из пещеры | Источник: NDTV / YouTube.comНа кадрах детей выводят из пещеры | Источник: NDTV / YouTube.com

На кадрах детей выводят из пещеры

Источник:

NDTV / YouTube.com

Местные власти уже связались с посольством РФ. В скором времени должна начаться процедура депортации — как Нины, так и ее дочерей. Сейчас они содержатся под стражей в местном женском центре.

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Комментарии
2
Гость
21 минута
Сочувствую Нине, в Индии намного лучше жить Представьте в РФ полицию которая ходит и предлагает помощь 😂
Гость
12 минут
Попы Нину проморгали . Ушла в другую парьию😁
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