В Индии нашли россиянку, которая жила в пещере с двумя маленькими детьми. Она приехала в страну 8 лет назад

Россиянка крайне сильно увлеклась индуистскими духовными практиками Источник: NDTV / YouTube.com

В Индии нашли россиянку, которая две недели прожила в пещере вместе со своими детьми. Как пишет портал Press Trust of India, ее имя — Нина. В местном духовном сообществе ее звали Мохи.

Нине 40 лет. Ее дети — две девочки, 6 и 4 лет. Их мать приехала в Индию по деловой визе восемь лет назад. Виза истекла еще в 2017 году. Однако Нина к тому времени уже давно добралась до священного города Гокарна. А две недели назад она ушла в близлежащие холмы Раматртха.

Нина и ее дочери Источник: NDTV / YouTube.com

Нина глубоко увлекается индуизмом и индийскими духовными традициями. Вероятно, это и побудило ее уйти вглубь леса. По данным телеграм-канала SHOT, женщина поставила в пещере идола и много медитировала.

Пещера расположена глубоко в лесу Источник: NDTV / YouTube.com

Так семья успела провести две недели. Затем их случайно заметили полицейские. Дело в том, что на холме сошел оползень, и полиция патрулировала район — чтобы узнать, не нуждается ли кто-то в помощи. У входа в пещеру они заметили одежду, сохнувшую на веревке, и движение. Так Нину и обнаружили.

На кадрах детей выводят из пещеры Источник: NDTV / YouTube.com