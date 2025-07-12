«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути

Евгений год готовился к путешествию. В 2024 году он «потрогал Батю (море) веслом. Мы с ним договорились, он добрый, он будет ждать меня на следующий год» Источник: Евгений Рубе

Евгений Рубе — колумнист 72.RU и пишет о своих невероятных путешествиях по России. Он уже покорил на байдарке «дикую» реку в Башкирии. Побывал и на живописной реке Чусовой под Екатеринбургом, где можно провести выходные. Недавно Евгений вернулся из очередного путешествия. Маршрут выбрал опасный и сложный — 600 километров по Байкалу с севера на юг на байдарке. Читайте о том, как это было.

Далее — от первого лица.

Мой маршрут июня: Листвянка (поселок в Иркутской области у истоков реки Ангары. — Прим. ред.) — Северобайкальск (город в Бурятии. — Прим. ред.). Примерно 600 км западного побережья Байкала. 22 дня на байдарке.

Я бы разделил маршрут на четыре части:

«Байкальская Ривьера» — от Листвянки до бухты Ая. Тажераны (Тажеранские степи рядом с Байкалом. — Прим. ред.) — от бухты Ая до Ольхонских ворот (узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка. — Прим. ред.). Малое море (часть озера Байкал в средней его части, отделенная островом Ольхон. — Прим. ред.). Северо-западный Байкал.

Байкальская Ривьера — название не придуманное, так именуют бухту Песчаную и прилежащие к ней заливы: очень милые, живописные, можно сказать, открыточно-лакированные места, особенно в хорошую погоду. Идеально к посещению в зависимости от пожеланий: либо чуть потеплее вода (июль — начало августа), либо поменьше народу (июнь).

22 дня путешествия в таких невероятных пейзажах Источник: Евгений Рубе

До бухты Песчаная прямо из Иркутска или Листвянки регулярно ходит теплоход. Но байдаркой, безусловно, интереснее. Уехать в Иркутск можно из Голоустного или Бугульдейки (оба места — поселки в Иркутской области. — Прим. ред.). Также можно пройти этот маршрут в пешем варианте по известной ББТ (Большая [круго]байкальская тропа).

Тажераны — скалисто-степная часть маршрута. Если идти берегом, то степная и пещерная, если водой — отвесные скалы, высокие каменные башни, изумительные приводные гроты в скальных стенах, птичьи базары и древние петроглифы Саган-Заба. Признаюсь, по высоте каменных круч моя любимая Чусовая нервно курит в сторонке.

Источник: Евгений Рубе Источник: Евгений Рубе

Отдельно я бы отметил гроты севернее мыса Орсо (исторический памятник белого цвета из известняка, на нем сохранились петроглифы. — Прим. ред.) — впечатляют их размеры и масштаб. Огромные галереи с пещерами, доступные для созерцания только с воды.

Малое море — это снова немного Ривьера. Курортная зона, дома отдыха, турбазы, красивые каменистые косы и лагуны, теплая (относительно) вода, а также изумительной красоты мыс Уюга с гротом и видом на окрестные острова. Чуть севернее, в хорошую погоду — красивый вид на южные отроги Байкальского хребта и более дикие места в целом относительно южных берегов Малого моря.

Чем вам не холст Айвазовского Источник: Евгений Рубе

Северо-западный Байкал — это и была собственно, основная идея маршрута. Заснеженный в июне байкальский хребет, на восточной стороне моря хорошо виден Баргузинский хребет, тоже весь белый еще…

По большей части это территория Байкало-Ленского заповедника. Это нерпы и медведи (в июне), которые в массе своей выходят на галечные берега моря лакомиться липочаном (он же метляк, он же личинка ручейника). Насекомые словно живым слоем покрывают берега Байкала — еды потапычам сколько угодно. Берега дикие, заповедные. В лазурной воде отражаются заснеженные грандиозные пики хребта: чувствуется северное дыхание озера-моря, его суровый нрав и первозданная красота. Много снега по берегам лежит еще и в середине июня.

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На этой части пути, если выходить рано утром, можно насчитать за день до десятка медведей, пасущихся у воды, — человека в байдарке они подпускают близко настолько, что надо уже самому контролировать эту близость!!! Плавают мишки вполне бодро! Если ветер дует с берега и медведь не чует запаха человека, то реакции на странное существо в воде совершенно никакой: зверь ведет себя абсолютно естественно, переворачивает камни, слизывает личинок, урчит чего-то себе под нос. Иногда посмотрит на каякера, — мол, чего это за непонятная животина такая на воде болтается, — и дальше лакомится белковой кашей. Но стоит уловить запах человека или дыма — мгновенный скачок наверх по берегу, в лес, недовольное фырканье, и след простыл. Агрессии никакой.

Источник: Евгений Рубе

Но это всегда обманчиво, один раз нам все-таки указали на субординацию, кто здесь хозяин положения. Было это так. Видим на берегу одновременно трех медведей среднего размера, мирно пасущихся рядом. Втроем ведем видеосъемку с лодок метрах в 40 от берега, мишки безучастно поглядывают на нас, жуют себе, как коровы на пастбище. И тут из кустов вываливается здоровенный мишаня, четвертый; с полтонны весом, лобастая башка как столовская кастрюля на 25 л, лапы — налитые мышцами колонны, шерсть темная, лоснится здоровьем; просто красавец. И вот этот красавец, который оказался мамой трех подростков, косолапой походкой скатывается к воде, с явным намерением продолжить ход, — резкий выпад в нашу сторону, грозный рык и замах когтистой лапой.

Таких косолапых друзей Евгений по маршруту встретил 17 раз Источник: Евгений Рубе

Зато теперь мы точно знаем, что телефон в руке меняется на весло ровно за 0,5 секунды. А еще через 5 секунд становится безудержно смешно, когда доходит, что это была не настоящая атака, а лишь предупреждение. Но мы сразу всё поняли, кто тут решает.

Источник: Евгений Рубе

За четыре дня прохождения местности, известной в туристской среде как Берег бурых медведей, от мыса Кочериковский до мыса Котельниковский (местные зовут его просто — Котелок), мы насчитали 17 особей. И это только начало сезона, метляк только начал появляться, самый пик медвежьего бродяжничества по берегам приходится здесь на 20-е числа июня.

Источник: Евгений Рубе

К совсем небольшому сожалению, самый-самый живописный участок маршрута — бухта Болсодей, где громада Гольца Боргунда (Голец Боргунда — название горы в Бурятии. — Прим. ред.) подступает непосредственно к берегу озера и нависает над его гладью своими заснеженными вершинами, мы прошли в плотном тумане. С воды картинки были просто «отрыв башки» — парящие в облаках пики, тающее в дымке «зеленое море тайги», недосказанность какая-то… Но фотки на телефон получились не самые глянцевые. Когда голубущее небо и облачка — белогривые лошадки, фотки сильно выигрывают. А и ладно, в следующий раз!

Источник: Евгений Рубе

Спасибо тебе, батя Байкал, что пропустил, дал подышать твоей волей и простором. Удивило и практически полное отсутствие людей на маршруте. Это заслуга июня, конечно. Здесь еще ранняя весна в это время, и дураков наслаждаться минусом по ночам немного…

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О путешествии Евгения Рубе по башкирской реке Нугуш — правому притоку Белой — читайте тут. А о том, чем удивила нашего туриста-колумниста уральская река Чусовая, вот здесь.

Евгений Рубе Автор мнения