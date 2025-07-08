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Страна и мир Семья Бесплатные участки, списание долгов и помощь с жильем: что еще депутаты пообещали россиянам в семейный праздник

Бесплатные участки, списание долгов и помощь с жильем: что еще депутаты пообещали россиянам в семейный праздник

Расскажем о новых инициативах

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18 комментариев
В России появится семейная налоговая выплата для родителей двух и более детей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ России появится семейная налоговая выплата для родителей двух и более детей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В России появится семейная налоговая выплата для родителей двух и более детей

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

За долгий брак россиян хотят награждать земельными участками. Депутаты подготовили законодательную инициативу по этому поводу. Какие еще законопроекты предложили парламентарии в День семьи любви и верности, рассказываем в материале.

Бесплатные земельные участки

Партия ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого выступила с инициативой предоставить бесплатные земельные участки семьям с детьми, состоящим в браке более 10 лет. Законопроект уже поступил в Госдуму.

Предполагается, что землю получат пары, которые прожили в браке больше 10 лет и у них есть ребенок. При этом участок станет общей собственностью семьи — родителей и детей.

Депутаты считают, что мера поможет снизить количество разводов, а также улучшит материальное благосостояние, и позволит супругам завести еще одного ребенка, сообщает ТАСС.

Выплата на аренду жилья

Кроме того, готовится законопроект о ежемесячных выплатах на аренду жилья для молодых семей с детьми. С такой инициативой выступили представители партии «Справедливая Россия — За правду». Размер компенсации при этом зависит от количества детей:

  • 50% арендной платы — для семей с одним ребёнком;

  • 70% — с двумя детьми;

  • 100% — для многодетных (трое и более детей).

Право на такие выплаты будет доступно только гражданам РФ. Также важно обратить внимание на возрастное ограничение: оба родителя должны быть младше 36 лет. Кроме того, семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий или не иметь собственного жилья.

Этот законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в ближайшее время. Парламентарии уверены, что инициатива станет дополнительной мерой поддержки молодых семей вместе с уже существующими программами, передают РИА «Новости».

Списание долгов по ЖКХ

Также многодетным семьям помогут со средним доходом ниже прожиточного минимума помогут списать долги по ЖКХ. Соответствующее обращение депутаты направили премьер-министру Михаилу Мишустину.

Автор инициативы лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уверен, что такие меры «коммунальной амнистии» помогут сократить долговую нагрузку для наиболее социально уязвимой категории граждан. В Росстате отмечают, что под такую категорию попадает каждая пятая семья в России.

Только за 2024 год, долг россиян за ЖКУ превысили 800 млрд рублей. Люди имеют задолженности за капремонт, содержание жилья, отопление, водоснабжение.

Семейная налоговая выплата

А в 2026-м году в России появится семейная налоговая выплата. Она будет доступна родителям двух и более детей, если среднедушевой доход семьи при этом меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам.

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в среднем такие семьи могут получать в год от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, передает ТАСС.

«Было принято решение о так называемой семейной налоговой выплате, которая будет действовать с 2026 года по итогам 2025 года с соответствующим возвратом уплаченного подоходного налога. Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно. Это от 56 тыс. до 189 тыс. рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», — рассказала Голикова.

В России продолжается работа по улучшению качества жизни граждан, вводятся пособия, упрощается порядок их получения, увеличиваются налоговые вычеты, пенсии и МРОТ. Мы рассказывали, какие изменения уже начали работать, а что еще ждет впереди здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Законопроекты Выплаты Аренда ЖКХ Долги
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Комментарии
18
Гость
38 минут
Врут!" Слуги народа"
Гость
28 минут
Сара, ты-таки идешь в туалет? - Нет. - Ну тогда я смываю.
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