«Больные фантазии». Как «колхозник с березы» рассказал о невыполнении поручения Путина на Чукотке и попал в немилость

Омич не смог остаться равнодушным к проблеме переправы в Анадыре Источник: «Омский колхозник» / T.me

Известный блогер Алексей Дудоладов, он же «омский колхозник», вновь начал борьбу против несправедливости. Правда, на этот раз в Чукотском автономном округе. Он возмутился тем, что пассажирский паром «Анадырь» стоит без дела и гниет в местном затоне с августа прошлого года. В ответ он получил угрозы, его выселили из комнаты.

Наши коллеги из NGS55.RU поговорили с Алексеем и узнали, что происходит. Подробнее — в материале омского журналиста Анастасии Власовой.

С чего всё началось?

С 2022 года Дудоладов работает на Чукотке в порту Анадыря, несколько лет ходил в навигацию на одноименном пароме. В 2025-м из-за производственной необходимости его перевели из флота в портовой цех, где он подготавливает судна к навигации, приводя их в рабочее состояние после зимы.

Чем известен Алексей Дудоладов? Узнать Алексей Дудоладов прославился на всю Россию в 2020 году. Он начал снимать видео в «ТикТок» под именем «Омский колхозник». Показывал сельскую жизнь во всей ее красе — с катаниями на свиньях, походами за грибами и дрифтом на тракторах. Позже начал освещать тему неработающего интернета в деревне Станкевичи. Парень записал видеообращение к губернатору. Для этого ему приходилось взбираться на березу. В самой деревне сеть совершенно не ловила. В январе 2021 года тиктокер встретился с замминистра связи Максимом Сушковым. Тот проверял связь в деревне. Но даже прерывающиеся видеозвонки не изменили мнение чиновника — он настаивал на том, что интернет в Станкевичах есть. Чиновник отметил, что вышка, скорее всего, не появится, так как это нерентабельно. Правда, спустя два месяца сотовую вышку всё же установили, в соседней деревне Редкое Называевского района. Красную ленточку перерезал тот же Максим Сушков. Через пару месяцев, в мае 2021 года, Алексей Дудоладов решил баллотироваться в омское Законодательное собрание, но чуть позже отказался от этой затеи. Затем о парне ничего не было слышно. В сентябре 2022 года NGS55.RU выяснил, что Алексей учится в Омском институте водного транспорта на инженера-электромеханика. И на практику он отправился на Чукотку, где работал матросом-мотористом и рулевым на пароме «Анадырь».

25 июня 2025 года в телеграм-канале «омский колхозник» опубликовал видео. Алексей посетовал, что паром «Анадырь», который должен решать проблему транспортной доступности, стоит без дела. При этом люди не могут нормально добраться до аэропорта, который находится на другом берегу Анадырского лимана.

В январе 2024 года Владимир Путин посетил Чукотку и дал поручение решить проблему транспортной доступности аэропорта, который находится на другом берегу Анадырского лимана. Как оказалось, в городе есть подходящий паром, который может перевозить до 14 легковых автомобилей, шесть грузовых и 150 пассажиров. Его доставили в Анадырь еще в 2021 году.

По словам руководства порта, отмечает Дудоладов, паром не может подходить к причалу в Угольных Копях из-за того, что пристань как следует не оборудована.

«Это ложь. Я лично работал на теплоходе, он подходил и к новому, и к старому причалам. Единственная проблема — при больших приливах тяжело выезжать автомобилям, но этот вопрос тоже решается. Мы подкладывали под колеса специальную резину, и все автомобили успешно преодолевали преграду».

Источник: «Омский колхозник» / T.me

Под этим видео он получил немало поддержки от местных жителей.

«Алексей, я восхищена твоей смелостью! К сожалению, мы так живем, что по тем или иным причинам вынуждены молчать, а ты не побоялся. Желаю тебе пройти все испытания, которые тебе начали устраивать, и верю, что справедливость восторжествует», — написала одна из подписчиц.

«Алексей, мои восхищения! Ждем видеоответ, как отреагировали власти, есть ли давление с их стороны?» — поинтересовалась Анна.

Вызвали на ковер из-за поста

Спустя несколько дней видео Алексея оказалось в телеграм-канале «Доска позора Чукотки», после чего тема получила широкий резонанс.

Алексей Дудоладов рассказал корреспонденту NGS55.RU о том, что после этого его вызвал генеральный директор ООО «Анадырморпорт» Виктор Тюхтий и предупредил: «Если будешь лезть не в свои дела, будут проблемы».

«Хотя он отметил, что ко мне как к специалисту нет претензий. Но мне запретили снимать новые видео. А какие у меня могут быть проблемы и за что? Я выразил свою точку зрения, которая совпала с комментирующими в паблике людьми».

Источник: «Омский колхозник» / T.me

На этом давление на «омского колхозника» не закончилось. Алексей рассказал NGS55.RU, что приехал в Чукотский автономный округ на работу вместе со своей девушкой Дарьей. Со слов Дудоладова, замдиректора Максим Тюхтий (сын гендиректора) подошел к девушке и заявил, что у них будут проблемы с трудоустройством во всём Анадыре, так как он «предупредит всех».

«Позже на причале ко мне подошли несколько человек и пригрозили физической расправой: „Заткнись, или будут проблемы“. А потом предложили деньги за молчание, включая выплату премий и оплату проезда до Омска. Я отказался».

Алексей вместе с Дарьей жили в съемной комнате, которую им предоставили как молодой семье. Но 1 июля им вручили уведомление о том, что нужно оттуда выехать до 3 июля.

Источник: Алексей Дудоладов

«Альтернативу не предложили, хотя губернатор Чукотки Владислав Кузнецов постоянно заявляет о поддержке молодых специалистов. Параллельно мне сообщили о „командировке“ в место, где нет связи. Но я практикант, и без моего согласия меня не имеют права никуда отправлять».

3 июля Алексей вместе с Дарьей съехали из комнаты и обосновались напротив правительства — в палатке.

Источник: «Омский колхозник» / T.me

Как позже стало известно, Дудоладова задержала полиция и доставила в участок. Затем его «путешествие» продолжилось — он попал в аппарат губернатора. «Омский колхозник» был на приеме у полномочного представителя президента РФ по Чукотскому АО.

Там написал обращение, в котором описал сложившуюся ситуацию. Помимо этого, Дудоладов направил заявление в прокуратуру о невыполнении поручения Путина по паромной переправе. Еще одно заявление — из-за незаконного выселения — ушло в суд.

Обо всей ситуации Алексей рассказывает в своем телеграм-канале «Омский колхозник». Каждый пост собирает по несколько десятков комментариев, где люди поддерживают парня, предлагают жилье и просто надеются на разрешение ситуации. За несколько дней на него подписались порядка двух тысяч человек.

Блогер же подчеркивает, что останавливаться не собирается: «Я продолжу борьбу и буду публиковать новые материалы. Если ситуацию не решат, она станет показательным примером того, как в России реально относятся к тем, кто пытается говорить правду».

Что говорит руководство порта?

NGS55.RU связался с заместителем генерального директора «Анадырморпорта» Максимом Тюхтием. Он ответил, что Дудоладова никто не угнетал и не запугивал: «Это больные фантазии человека, который решил пропиариться на негативе. Он работал электриком, его девушка — в экономическом отделе, и до недавнего времени никаких проблем не было».

По его словам, конфликт начался после публикации видео, которое «выглядит как спланированная акция».

«Он выкладывает ролики вечером, когда просыпается Москва. Создается впечатление, что кто-то режиссирует эту кампанию. Мы сами не понимаем, что пошло не так».

Проблема с паромной переправой

Конфликт произошел из-за невыполнения поручения президента от января 2024 года о запуске регулярной паромной переправы через Анадырский лиман. Руководство порта объясняет задержку техническими причинами.

«Для безопасной работы парома нужны оборудованные причалы на обоих берегах. Сейчас имеется только один, на берегу, где расположен аэропорт. Нужно понимать, что у нас сильное течение и работа против него небезопасна для пассажиров и техники. Мы не вредители — просто не можем рисковать людьми».

При этом собеседник подчеркнул, что порт не занимается строительством инфраструктуры: «Паром принадлежит округу, мы лишь арендуем его. Вопросы по срокам запуска переправы нужно адресовать властям Чукотки».

Тюхтий отметил, что они пытались спокойно объяснить Дудоладову, почему не работает паром: «Он не хочет слушать. Он считает себя опытным судоводителем, руководителем предприятия, политиком и так далее. Мы все уже не ведем с ним никаких диалогов, но всё равно выливаются какие-то байки и появляются новые истории».

Что до директора предприятия, то Виктор Тюхтий от комментария отказался.

«Это больной человек [Алексей Дудоладов], я не хочу о нем говорить».

Ситуацию прокомментировал капитан парома «Анадырь»

По словам Дениса Ручкина, сам паром — отличный по всем характеристикам. Единственное, для его работы нужны причалы, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

«Все шпунты сгнившие, судно тяжелое, может хорошенько дернуть — и обрушится причал. Тоже небезопасно для посадки и высадки пассажиров. Паром отлично подходит для Анадыря. Пассажировместимость — 150 человек, 16 легковых автомобилей, 4 грузовых».

Он подчеркнул, что ничего страшного в том, что судно стоит в затоне, нет. Всё благодаря специализированной краске, которую наносят в несколько слоев: «Есть протекторная защита, простыми словами — антикоррозийка, наварена по всему периметру днища и бортов, а также в балластной системе и системе забора воды для охлаждения двигателей».

Комментарий правительства Чукотского АО

Как объяснили в департаменте промышленной политики, паром начнет работу после того, как реконструируют причал № 7 в Анадыре. Сейчас отремонтирован только причал № 10 в Угольных Копях. Он введен в эксплуатацию в 2023 году.

Что до причала в Анадыре, то он признан ограниченно работоспособным и нуждается в реконструкции.

«Федеральное финансирование предусмотрено. В 2024-м подготовлен проект реконструкции, проектировщик — ООО „НПК „МорТрансНИИПроект“. Получение заключения Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию ожидается в июле 2025 года», — рассказали в департаменте промышленной политики.

После этого начнется поиск подрядчика. При этом ремонтные работы перенесли с 2027 на 2026 год.

В правительстве также рассказали, что пока не ходит паром «Анадырь», летом людей переправляют с одного берега на другой на кораблях «Сотников» и «Камчатка». Зимой через Анадырский лиман обустраивается зимняя автодорога, в период межсезонья работают аэролодки.

Подробнее о том, кто такой Алексей Дудоладов, вы можете прочитать в сюжете «Тиктокер „Омский колхозник“».

Источник: NGS55.RU