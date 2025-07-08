«Вода как в речке»: жительница Ярославля показала реальную ситуацию на Черноморском побережье. Видео

Стоит ли ехать на Черное море в 2025 году Источник: читательница 76.RU

Жительница Ярославля Алина побывала в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Она ездила в пятидневный отпуск на Черное море. Ярославна рассказала, что с погодой не очень повезло.

«Мы приехали 19 июня, было прохладно. На пляже дул ветер, температура в районе 20 градусов. Море неспокойное, серое. Вода по ощущениям — как в любой ярославской речке. Но людей это не смущало — все купались», — рассказала Алина.

Люди ждали, пока солнце выйдет из-за облаков Источник: читательница 76.RU

Некоторые отказались от поездки на Черное море летом 2025 года, поскольку переживают за состояние воды после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Но в Туапсинском районе вода чистая.

«Когда планировали отпуск, специально выбирали место подальше от Анапы. Вода в море чистая, Роспотребнадзор признал пляжи в Туапсинском районе безопасными. Купаться можно спокойно, особенно классно в открытом море, подальше от берега, где вода голубая-голубая», — рассказала Алина.

Людей на пляже не очень много Источник: читательница 76.RU

Людей на пляже в Джубге в первый день отдыха Алины было немного. Судя по всему, из-за погоды многие решили остаться в номерах отелей. Но на следующий день распогодилось, и отдыхающих заметно прибавилось.

«Но все равно не было такого, чтобы люди сидели впритык друг к другу. На пляже было свободно. Местные рассказали, что в этом июне туристов очень мало. Тоже жалуются на погоду. Говорят, что давно так холодно не было», — рассказала Алина.

Туристы выходили на пляж в солнечные дни Источник: читательница 76.RU

Температура воды в море держалась в пределах 21 градуса Источник: читательница 76.RU

Из-за того, что туристов мало, нет проблем с поиском жилья. Номер в гостинице, по словам Алины, можно выбрать по приезде, без предварительной брони. В местных заведениях тоже всегда есть свободные столики.

«Не было ни разу, чтобы мы куда-то не попали. Что на экскурсии, что в кафе, места всегда были. Местные жители жалуются, что в начале этого сезона у многих нет работы, потому что людей приезжает мало. Да и погода капризничает. За то время, что мы там провели — только три дня было спокойно и солнечно. А в день отъезда начинался шторм», — рассказала Алина Шибаева.