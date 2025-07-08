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Страна и мир «Вода как в речке»: жительница Ярославля показала реальную ситуацию на Черноморском побережье. Видео

«Вода как в речке»: жительница Ярославля показала реальную ситуацию на Черноморском побережье. Видео

Что происходит на одном из популярных мест для отдыха

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1 комментарий
Стоит ли ехать на Черное море в 2025 году | Источник: читательница 76.RUСтоит ли ехать на Черное море в 2025 году | Источник: читательница 76.RU

Стоит ли ехать на Черное море в 2025 году

Источник:

читательница 76.RU

Жительница Ярославля Алина побывала в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Она ездила в пятидневный отпуск на Черное море. Ярославна рассказала, что с погодой не очень повезло.

«Мы приехали 19 июня, было прохладно. На пляже дул ветер, температура в районе 20 градусов. Море неспокойное, серое. Вода по ощущениям — как в любой ярославской речке. Но людей это не смущало — все купались», — рассказала Алина.

Люди ждали, пока солнце выйдет из-за облаков | Источник: читательница 76.RUЛюди ждали, пока солнце выйдет из-за облаков | Источник: читательница 76.RU

Люди ждали, пока солнце выйдет из-за облаков

Источник:

читательница 76.RU

Некоторые отказались от поездки на Черное море летом 2025 года, поскольку переживают за состояние воды после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Но в Туапсинском районе вода чистая.

«Когда планировали отпуск, специально выбирали место подальше от Анапы. Вода в море чистая, Роспотребнадзор признал пляжи в Туапсинском районе безопасными. Купаться можно спокойно, особенно классно в открытом море, подальше от берега, где вода голубая-голубая», — рассказала Алина.

Людей на пляже не очень много

Источник:

читательница 76.RU

Людей на пляже в Джубге в первый день отдыха Алины было немного. Судя по всему, из-за погоды многие решили остаться в номерах отелей. Но на следующий день распогодилось, и отдыхающих заметно прибавилось.

«Но все равно не было такого, чтобы люди сидели впритык друг к другу. На пляже было свободно. Местные рассказали, что в этом июне туристов очень мало. Тоже жалуются на погоду. Говорят, что давно так холодно не было», — рассказала Алина.

Туристы выходили на пляж в солнечные дни | Источник: читательница 76.RUТуристы выходили на пляж в солнечные дни | Источник: читательница 76.RU

Туристы выходили на пляж в солнечные дни

Источник:

читательница 76.RU

Температура воды в море держалась в пределах 21 градуса | Источник: читательница 76.RUТемпература воды в море держалась в пределах 21 градуса | Источник: читательница 76.RU

Температура воды в море держалась в пределах 21 градуса

Источник:

читательница 76.RU

Из-за того, что туристов мало, нет проблем с поиском жилья. Номер в гостинице, по словам Алины, можно выбрать по приезде, без предварительной брони. В местных заведениях тоже всегда есть свободные столики.

«Не было ни разу, чтобы мы куда-то не попали. Что на экскурсии, что в кафе, места всегда были. Местные жители жалуются, что в начале этого сезона у многих нет работы, потому что людей приезжает мало. Да и погода капризничает. За то время, что мы там провели — только три дня было спокойно и солнечно. А в день отъезда начинался шторм», — рассказала Алина Шибаева.

Ранее ярославец показывал обстановку на пляжах Адлера. По его словам, чем больше приезжает туристов, тем выше становятся цены.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Отпуск Отдых Черное море Джубга
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Комментарии
1
Гость
14 минут
5 дней это только ротовирусом переболеть, а отдыхать когда. На месяц надо
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Журналист 72.ru
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