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Страна и мир Обзор «Везде и повсюду драники!»: ярославна поделилась впечатлениями от пятидневного путешествия по Белоруссии

«Везде и повсюду драники!»: ярославна поделилась впечатлениями от пятидневного путешествия по Белоруссии

Рассказываем, что посмотреть и куда сходить

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7 комментариев
Ярославна рассказала о поездке в Белоруссию | Источник: ВалентинаЯрославна рассказала о поездке в Белоруссию | Источник: Валентина

Ярославна рассказала о поездке в Белоруссию

Источник:

Валентина

Одна из самых доступных стран для путешествий у россиян — Белоруссия. Чтобы пересечь границу, нужно лишь взять паспорт. Добраться до Минска получится любым видом транспорта. Ярославна Валентина выбрала поездку с друзьями на автомобиле.

Последний раз Валентина была в Белоруссии в 2019 году. Цель новой поездки — посмотреть на Минск и другие города республики по-новому.

О путешествии ярославна подробно рассказала в разговоре с 76.RU.

«Спустя долгое время осуществила цель»

Друзья Валентины, с которыми она планировала путешествие, живут в Смоленске. До них Валентина добиралась на поезде из Москвы.

«В одну сторону — 1500–3000 рублей выходит. Ехать примерно четыре часа. Там уже подсела к друзьям, и мы поехали в Минск», — рассказала Валентина.

Четыре часа дороги на автомобиле — и ярославна уже в Минске. Большим удобством было то, что у друзей есть дача, где Валентина бесплатно обосновалась на время отпуска.

«Хотелось посмотреть Минск новыми глазами. Последний раз была в 2019 году и мало чего увидела. И тогда загорелась всеми этими местами. Спустя долгое время осуществила цель. Поэтому в этот раз собираюсь ознакомиться с культурой и историей, посетить музеи и Брест, который однажды проезжала мимо», — поделилась ярославна.

Кстати, россиян в Белоруссии много.

«К слову, русских на отдыхе в эти праздники было очень много. Часто приходилось видеть наши номера разных регионов», — рассказала Валентина.

«Понять историю без экскурсовода не получится»

В национальной библиотеке в Минске есть смотровая площадка | Источник: ВалентинаВ национальной библиотеке в Минске есть смотровая площадка | Источник: Валентина
Можно рассмотреть столицу с высоты | Источник: ВалентинаМожно рассмотреть столицу с высоты | Источник: Валентина
Вход в библиотеку под стеклянной крышей | Источник: ВалентинаВход в библиотеку под стеклянной крышей | Источник: Валентина
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В краеведческом музее находятся экспонаты, связанные с печатью | Источник: ВалентинаВ краеведческом музее находятся экспонаты, связанные с печатью | Источник: Валентина
Здесь можно научиться печатать | Источник: ВалентинаЗдесь можно научиться печатать | Источник: Валентина

По приезде в Минск началась культурная программа, на которую было выделено два дня. Первое, что посетила Валентина, — национальная библиотека Белоруссии.

«Библиотека имеет кафе и выход на смотровую площадку. К сожалению, не удалось посмотреть на то, как спускают заказанные на прочтение книги по канату. Дальше отправилась в краеведческий музей, где стоят образцы станков для создания бумаги и проводят мастер-классы по печатной письменности», — рассказала Валентина.

Музей истории Великой Отечественной войны особенно запомнился Валентине | Источник: ВалентинаМузей истории Великой Отечественной войны особенно запомнился Валентине | Источник: Валентина
Внутри музея стоят и висят настоящие боевые машины | Источник: ВалентинаВнутри музея стоят и висят настоящие боевые машины | Источник: Валентина
Помимо техники, имеются другие экспозиции | Источник: ВалентинаПомимо техники, имеются другие экспозиции | Источник: Валентина
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Люди задерживаются, чтобы рассмотреть подробнее | Источник: ВалентинаЛюди задерживаются, чтобы рассмотреть подробнее | Источник: Валентина

Одно место ярославну поразило больше всего.

«В Минске я посетила музей истории Великой Отечественной войны. Это потрясающее место, которое я рекомендую всем, — поделилась ярославна. — Особое отличие белорусских музеев от наших — не у каждого экспоната имеется табличка с информацией. Поэтому рекомендую взять аудиогид или экскурсовода».

Отличное место для прогулки&nbsp;— парк Челюскинцев | Источник: ВалентинаОтличное место для прогулки&nbsp;— парк Челюскинцев | Источник: Валентина
Ярославне повезло попасть на цветение пионов | Источник: ВалентинаЯрославне повезло попасть на цветение пионов | Источник: Валентина

Дальше по плану был парк Челюскинцев и ботанический сад. В последнем готовились к проведению ежегодного фестиваля еды, но это никак не помешало прогулке.

«При прогулке в парке вы получите дневную норму шагов и насыщенный кислородом мозг. Удалось побывать в парке ботанического сада, но оранжерея к вечеру была закрыта», — рассказала Валентина.

Валентина оценила блюда в трех ресторанах Минска. Везде было вкусно | Источник: ВалентинаВалентина оценила блюда в трех ресторанах Минска. Везде было вкусно | Источник: Валентина
Не поесть драников в Белоруссии&nbsp;— значит не побывать там | Источник: ВалентинаНе поесть драников в Белоруссии&nbsp;— значит не побывать там | Источник: Валентина

Очевидно, что нельзя не попробовать драники. Валентина заказывала их в трех ресторанах.

«Везде и повсюду драники. Здесь они очень вкусные. Не знаю, что белорусы делают, но это божественно, особенно с местной сметаной. В России трудно найти такую насыщенную сметану», — поделилась Валентина.

Китайская культура становится популярнее в Минске | Источник: ВалентинаКитайская культура становится популярнее в Минске | Источник: Валентина
Есть места, где проводят чайные церемонии | Источник: ВалентинаЕсть места, где проводят чайные церемонии | Источник: Валентина
Украшения нагоняют атмосферы Китая | Источник: ВалентинаУкрашения нагоняют атмосферы Китая | Источник: Валентина

Из-за международных отношений Белоруссии и Китая в Минске начинает распространяться культура азиатской страны.

«В Минске есть колоритные места. В одном из них удалось окунуться в чайную церемонию. Прочувствовали звук тибетской чаши и выпили бодрящий красный чай», — рассказала ярославна.

Привет, Брест!

Следующая точка маршрута&nbsp;— Брест | Источник: ВалентинаСледующая точка маршрута&nbsp;— Брест | Источник: Валентина

Следующая точка маршрута — Брест

Источник:

Валентина

Следующая точка маршрута — Брест, здесь Валентина задержалась на три дня. Поезд до него стоит 700–800 российских рублей. Там ярославна сняла хостел за 1000 рублей в сутки. Приехала, заселилась — и сразу окультуриваться.

«Цель была посетить Брестскую крепость. Я сходила только в Музей обороны Брестской крепости. На прогулку по комплексу я потратила два часа. Удалось наблюдать смену караула у мемориала. Удивительно, что в жару школьники стояли как оловянные солдатики», — поделилась Валентина.

С фонарщиком можно сделать фотографию | Источник: ВалентинаС фонарщиком можно сделать фотографию | Источник: Валентина
Вечером он вручную зажигает свет, а утром следующего дня так же гасит | Источник: ВалентинаВечером он вручную зажигает свет, а утром следующего дня так же гасит | Источник: Валентина
Посмотреть на фонарщика собираются многие | Источник: ВалентинаПосмотреть на фонарщика собираются многие | Источник: Валентина
Территория мемориального комплекса обширная | Источник: ВалентинаТерритория мемориального комплекса обширная | Источник: Валентина
Мемориал посвящен обороне Брестской крепости в 1941 году | Источник: ВалентинаМемориал посвящен обороне Брестской крепости в 1941 году | Источник: Валентина
На фасадах зданий до сих пор видны следы битвы | Источник: ВалентинаНа фасадах зданий до сих пор видны следы битвы | Источник: Валентина
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На фото&nbsp;— Тереспольские ворота | Источник: ВалентинаНа фото&nbsp;— Тереспольские ворота | Источник: Валентина
Музей находится в стенах крепости | Источник: ВалентинаМузей находится в стенах крепости | Источник: Валентина
Экспонаты с пугающей историей | Источник: ВалентинаЭкспонаты с пугающей историей | Источник: Валентина

Если хотите насладиться видами на город, Валентина советует прокатиться на пароходе за 25 белорусских рублей. А также есть человек, который является достопримечательностью Бреста.

«Обязательно посетите пешеходную часть улицы Советской. Вечером сюда приходит фонарщик и вручную зажигает фонарные столбы с керосиновой лампой. Не стесняйтесь с ним сфотографироваться, он не откажет», — рассказала ярославна.

Беловежская Пуща

Беловежская Пуща одна из главных достопримечательностей Белоруссии | Источник: ВалентинаБеловежская Пуща одна из главных достопримечательностей Белоруссии | Источник: Валентина

Беловежская Пуща одна из главных достопримечательностей Белоруссии

Источник:

Валентина

Один из дней в Бресте Валентина решила посвятить поездке в Беловежскую Пущу. Заповедник является одним из крупнейших в Европе. Не посетить его было бы ошибкой.

«По картам нашла туристическую компанию и купила тур за 135 рублей. Длительность маршрута — 7,5 часа. В тур входила экскурсия по национальному парку, музеи, остановки у исторических мест, на обратном пути заехали к Каменецкой башне», — поделилась ярославна.

В путевке расписаны места, время и стоимость | Источник: ВалентинаВ путевке расписаны места, время и стоимость | Источник: Валентина
Вековые деревья завораживают | Источник: ВалентинаВековые деревья завораживают | Источник: Валентина
В музее природы установлены чучела | Источник: ВалентинаВ музее природы установлены чучела | Источник: Валентина
Все они сделаны из мертвых и неизлечимо больных животных | Источник: ВалентинаВсе они сделаны из мертвых и неизлечимо больных животных | Источник: Валентина
Есть и чучела птиц | Источник: ВалентинаЕсть и чучела птиц | Источник: Валентина
В вольерах гуляют животные | Источник: ВалентинаВ вольерах гуляют животные | Источник: Валентина
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Обитатели пущи выглядят здоровыми и сытыми | Источник: ВалентинаОбитатели пущи выглядят здоровыми и сытыми | Источник: Валентина
Вольеры достаточно большие | Источник: ВалентинаВольеры достаточно большие | Источник: Валентина
В конце тура Валентину повезли к Каменецкой башне | Источник: ВалентинаВ конце тура Валентину повезли к Каменецкой башне | Источник: Валентина

Заповедник особенно понравился Валентине.

«Лес, животные, прогулка по невероятному месту — прекрасно! Животные ухоженные, выглядели сытыми и здоровыми. Во время экскурсии в музее природы спросила про чучела. Гид сказал, что они сделаны из мертвых или неизлечимо больных животных», — сказала Валентина.

«Денежки очень красивые»

1 белорусский рубль равен примерно 24 российским рублям | Источник: Валентина1 белорусский рубль равен примерно 24 российским рублям | Источник: Валентина
На купюрах изображают достопримечательности областей | Источник: ВалентинаНа купюрах изображают достопримечательности областей | Источник: Валентина
Билеты на общественный транспорт покупаются в кассах | Источник: ВалентинаБилеты на общественный транспорт покупаются в кассах | Источник: Валентина

Одним из плюсов путешествия по Белоруссии является адаптация к российской валюте и платежной системе.

«Везде доступна оплата картой „МИР“. Русские рубли конвертируются в белорусские, а также есть возможность снять наличку. Денежки очень красивые», — поделилась Валентина.

Что вообще по ценам? Музеи — от 10 до 20 белорусских рублей, если вы студент, не забудьте студенческий билет — будет скидка. Сувениры начинаются от 3 местных рублей. Проезд в транспорте — 9 копеек. Шопинг в Белоруссии выгоден: вещи, по словам путешественницы, дешевле в 2–3 раза.

«Еда недорогая. На прилавках продукты дешевле наших. Обед в столовой обойдется в 400–600 русских рублей. В ресторане или кафе счет начинается от 1000 рублей. Цены не очень высокие, ниже, чем в некоторых регионах России», — рассказала Валентина.

<p>Валентина</p><p>Валентина</p>

Тут правда здорово. Как дома, все свои.

Валентина

путешественница
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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Путешествие Поездка Минск Белоруссия
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Комментарии
7
Гость
50 минут
Почему ярославна, а не ярославка?
Гость
23 минуты
Как-то всё кисло, на Ярославль похоже, вот наверное почему там народ периодически и бунтует?🤔
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