Дальше живем без интернета? Как объясняют проблемы со связью в регионах России

В России наблюдаются проблемы с интернетом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители России уже несколько недель жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Сбои периодически возникают практически по всей стране. NN.RU узнал, как объясняют ситуацию жителям регионов, где это происходит.

Как рассказали сегодня власти Нижегородской области, перебои с мобильной связью в регионе связаны с усилением мер безопасности.

«В рамках безопасности населения периодически уменьшается уровень сигнала вышек сотовой связи, на которые потенциально могут ориентироваться БПЛА противника», — отметили в пресс-службе правительства.

На прошлой неделе с заявлением выступил комитет информационных технологий Волгоградской области. Проблемы со связью ведомство объяснило вопросами обеспечения комплексной безопасности, подчеркнув при этом, что перебои носят временный характер.

«Просим жителей Волгоградской области отнестись к данным мерам с пониманием. Поскольку это напрямую связано с безопасностью жителей и объектов инфраструктуры. Подчеркнем, что остальные мобильные сервисы остаются в такие периоды для жителей доступными», — отметили региональные власти.

В Минцифры Татарстана сообщили, что ограничения вводят во время беспилотной опасности: «неприятель может управлять квадрокоптерами через мобильный интернет».

«Учитывая жалобы татарстанцев на затруднения в использовании мобильных сервисов, министерство совместно с операторами связи и Роскомнадзором по РТ прорабатывает вопрос предоставления минимально необходимой скорости интернета для работы онлайн-платежей и служб такси», — рассказали в Минцифры.

Проблемы с мобильным интернетом в Омской области продолжаются с начала июня. В региональном Минцифры заявили, что сбои связаны с «регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования». Ситуацию также прокомментировал губернатор области Виталий Хоценко.

«Текущая ситуация касается в первую очередь решения вопросов нашей с вами безопасности, а это самое главное. Прошу отнестись с пониманием», — обратился к омичам Хоценко.

В Ростовской области после 4 июня мобильный интернет «отключают день через день», передает редакция 161.RU. Как рассказали в региональном правительстве, это связано с мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности. Ростовчан попросили «с пониманием» отнестись к неудобствам.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал ограничения «временными необходимыми мерами», которые вводят для обеспечения безопасности. Наши коллеги из 164.RU обратились за подробностями к главе региона. Им пришел краткий ответ: «запрашиваемая информация не входит в сферу полномочий губернатора и правительства Саратовской области».

В середине июня власти Удмуртии провели прямой эфир из-за многочисленных жалоб жителей на проблемы с интернетом. Они объяснили, что в республике действуют усиленные меры безопасности из-за угрозы атаки беспилотников. Их ввели после изучения опыта других регионов.

«Это временная опция. Она будет использована в период оперативной обстановки, при наличии каких-либо угроз, когда это будет необходимо. Самое ключевое: наши действия направлены на безопасность и людей, и наших объектов», — прокомментировал председатель Госкомитета УР по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Министр цифрового развития республики Михаил Фоминов отметил, что заранее предупреждать жителей о введении ограничений власти не могут.

«Термин „оперативная обстановка“ говорит о том, что это может быть не запланировано. Отключение интернета — вещь абсолютно ситуационная. Когда возникает угроза, мы тут же оперативно реагируем на создавшуюся проблему», — объяснил Фоминов.

Во время прямого эфира также стало известно, что подобные меры ввели более чем в 30 регионах страны. Когда ограничения снимут — неизвестно.

По данным телеграм-канала Baza, впервые методику отключения базовых станций опробовали в тестовом режиме в начале мая. Аналитики признали ее действенной в борьбе с БПЛА и решили применять ее постоянно. Если раньше интернет отключали в приграничных и центральных регионах, теперь стали пробовать систему практически по всей стране.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян заявил NN.RU, что полный шатдаун — мера, мягко говоря, спорная.

— На мой взгляд, отключение интернета наносит гораздо больше ущерба, чем потенциальный прилет дронов, будем честными. Потому что у нас от интернета зависят многие городские службы, и ретейлеры, и магазины и так далее. Более того, судя по всему, не то чтобы сильно помогают эти отключения для противодействия тем целям, — говорит эксперт.

В то же время Казарян убежден, что безопасность людей в любом случае должна быть превыше всего, поэтому есть смысл придумывать и применять новые технические меры.

— Если мы предполагаем, что, например, беспилотные системы подключаются каким-то образом к вышкам сотовой связи для определения места, то существуют технологии, которые позволяли бы подобные подключения быстро находить и блокировать. На мой взгляд, как раз надо двигаться в этом направлении, — продолжил Карен Казарян.

Однако, по словам эксперта, об усугублении ситуации переживать не стоит, домашнему интернету и Wi-Fi ничего не грозит.

— Нет, основной целью является именно мобильный интернет, — подытожил наш собеседник.