У части школьников появится новый обязательный ЕГЭ: новости 22 июня

Обязательный экзамен придется сдавать тем, кто поступает на гуманитарные специальности Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июня.

День памяти и скорби в России

В России сегодня День памяти и скорби. Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

В пресс-службе Кремля сообщили, что торжественная церемония прошла в Александровском саду.

Под звуки траурного марша военнослужащие почетного караула установили венок перед Вечным огнем. Глава государства подошел к нему, поправил ленты в цветах российского флага с надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации» и почтил память погибших минутой молчания.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Источник: Кремль. Новости

Также в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующие родами войск, ветераны, выпускники военных учебных заведений и заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

После завершения основной части мероприятия президент возложил цветы к памятным знакам городов-героев и городов воинской славы. Затем он кратко пообщался с военнослужащими Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

По информации всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», еще более 1,2 млн человек в России и еще 62 страны присоединились к акциям «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», приуроченным ко Дню памяти и скорби.

В России разрабатывают «автоштраф» для продавцов просроченной продукции

В России начнут штрафовать продавцов просроченной продукции по аналогии штрафов за нарушения на дорогах. Подробности об этом рассказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки «Честный знак», Михаил Дубин.

«Разрабатывается еще такой инструмент, „автоштраф“. По аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а товар всё-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф», — объяснил Дубин.

По его словам, штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия. Он отметил, что такие случаи чаще всего встречаются в продаже табака, так как там очень высокий процент акциза в цене, передает РИА «Новости».

Взрыв газа в Серове

Рано утром в воскресенье, 22 июня, в жилой пятиэтажке в Серове в Свердловской области прогремел взрыв. От мощного удара квартиру буквально вынесло, а в соседних квартирах и доме напротив повыбивало стекла.

По информации МЧС, взрыв произошел в квартире на верхнем этаже.

«Всё было хорошо. Я с утра проснулся — газом пахло дома. Думаю, пойду, включу чайник. Включил — и вот», — рассказал мужчина журналистам местного «Канала-С», еще сидя в скорой.

В квартире мужчина проживал один. У пострадавшего выявили ожоги 63% тела, за ним отправили вертолет, на котором мужчину перевезут в ожоговый центр 40-й больницы.

Мужчина был один в квартире, когда произошел взрыв Источник: «Канал-С»

При этом другие жильцы дома, с которыми удалось пообщаться нашим коллегам из E1.RU, утверждают, что не чувствовали запаха газа. По их словам, этой весной, специалисты проверяли газовое оборудование в пятиэтажке и всё было нормально.

После ЧП всех жильцов первого подъезда дома эвакуировали. Пострадавших доставили в пункт временного размещения, который развернули в гостиничном комплексе «Надеждинский». Там люди останутся до принятия решения о судьбе подъезда и дома. В первом подъезде полностью отключены газ и электричество, на месте дежурит полиция. Пока в этот пункт обратились восемь человек.

По информации временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера, до завтрашнего дня должны дать заключение по состоянию дома. А в городе ввели режим ЧС муниципального характера.

От взрыв стекла выбило даже в доме напротив Источник: читатель E1.RU

В Забайкальском крае горят леса

Адский пожар выжигает леса возле поселка Атамановка в Забайкальском крае. Огонь практически добрался до Читы.

Из-за этого перекрыта Федеральная трасса Чита — Забайкальск. Почти две сотни человек, вертолет Ми-8, Ил-76 и два борта самолетов-амфибий Бе-200 борются с огнем.

Вот так выглядит Атамановка прямо сейчас Источник: Chita.Ru | Новости Читы / Telegram

Несколько домов уже сгорели, местные жители массово эвакуируются. Ситуацию ухудшает сильный ветер. Подробности о происшествии наши коллеги с CHITA.RU рассказывают в онлайн-трансляции.

Акула подплыла к берегу в Аланье

В Турции в Аланье стали часто наблюдать хищниц летом. Об этом рассказывают местные жители. В этот раз акула проплыла рядом с туристами.

Одна из отдыхающих на пляже в Махмутларе успела запечатлеть это на видео. По словам туристки, когда она увидела акулу, то сразу же предупредила всех отдыхающих и побежала к спасателю, показала видео.

Девушка сняла момент с акулой на видео и показала спасателю на пляже Источник: SHOT / Telegram

Спасатель подтвердил, что в море действительно находится опасная акула. А спустя время, он после разговора с начальством сообщил, что якобы всё напутал, и это была не опасная рыба, поэтому отдыхать у них на пляже всё-таки безопасно, передает Telegram-канал SHOT.

Школьники начнут сдавать обязательное ЕГЭ по истории

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о введении обязательного экзамена по истории для абитуриентов, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности. Об этом президент заявил в ходе встречи с редакторами единых учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования.

Путин считает, что знание истории крайне важно для будущих специалистов этих направлений, поскольку помогает формировать целостное понимание общества и развивать гражданскую ответственность.

Обсуждая этот вопрос, президент раскритиковал прошлые учебники истории. По его словам, в некоторых «была откровенная русофобия». Глава государства отметил, что видел в части учебниках истории всё что угодно, кроме правды.

Он заявил, что по аналогии с едиными учебниками истории с 5-го класса нужны единые подходы и для младших школьников, и дошколят.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с президентом сообщил, что с 2026 года в школах введут единые учебники по обществознанию для учащихся 9–11 классов.

Министр подчеркнул, что обществознание школьники начнут изучать с 9-го класса. При этом, большое внимание будет уделяться истории страны — на ее изучение будет отведено больше времени.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста новостей, мы собираем итоги недели, а также рассказываем о событиях, произошедших на СВО. О том, что произошло на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно прочитать здесь.