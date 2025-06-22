В Абхазии российских туристов назвали доширачниками, которые не приносят стране никакого дохода

Кроме российских туристов, в Абхазию мало кто ездит Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В сеть попала видеозапись с круглого стола по развитию туризма в Абхазии, где некая дама раскритиковала российских туристов, которые приезжают за 300 рублей и ничего не покупают. По предварительным данным, она является сотрудником Абхазского госуниверситета.

Женщина не выбирала выражения Источник: АБАЗА ТВ

— Он будет стоять за стаканом сока, воды, то, что дают в отелях, но на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, а мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен, — заявила дама. Ее слова вызвали шквал возмущения в сети, как в абхазских пабликах, так и российских. Предположительно, женщина высказалась про туристов, которых привозит крупный российский туроператор. Он уронил цены на проживание в отелях Абхазии, чтобы привлечь больше отдыхающих. В республике это расценили, как демпинг.

Домики в Сухуме Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Такой снобизм просто странен»

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский в своем телеграм-канале написал, что Абхазии нужны разные туристы. Кто-то может позволить себе спустить на отдыхе пару сотен тысяч рублей, другие будут максимально экономить, тем более, что в России сейчас наступают непростые времена.

— Наблюдал я когда-то в санатории МВО людей по социальным путевкам. Да, с деньгами у них было туго, но все равно покупали в окрестных магазинах и кафе то одно, то другое. Когда-то помогал другу присматривать за его мини гостиницей. В июне у него были одни бюджетники из провинции, которые готовили на летней кухне. Но все равно что-то вкусное детям покупали и хотя бы на одну экскурсию ездили. И то хлеб, кто-то из местных копеечку заработал. Люди с высоким чеком едут в основном в августе–сентябре и так было много лет, — считает Кирилл. Он уверен, что если туристы купили дешевые туры в «Библио-Глобусе», то это не значит, что они нищеброды и ничего не купят в Абхазии. И если есть возможность сэкономить на путевке, то освободившиеся рубли можно потратить на отдыхе.

— Так что подобный снобизм просто странен. Можно подумать, что современный абхазский турбизнес соревнуется в качестве услуг с испанцами или хотя бы турками. Увы нет. Есть люди, профессионально относящиеся к своему делу, но почитайте отзывы об отдыхе в Абхазии. Негативных масса. Ладно, скажете, что это заказуха, так комфортнее, но я лично общаюсь с массой людей отдохнувших в последние 2-3 года в Абхазии. Не скажу, что ужас ужас, но нареканий масса, — пишет Базилевский.

Он уверен, что над устранением причин таких отзывов надо работать, а не туристов выбирать. Не надо забывать, что в наше время все очень быстро меняется. Сегодня конъюнктура к Абхазии благосклонна, а завтра может многое измениться, если появится больше альтернативы, или же экономические проблемы в России примут совсем печальный характер. И опять же, можно вспомнить, как Абхазия освещалась в российской прессе всего несколько месяцев назад — революции и захват власти. Если бы все продолжалось в том же духе, местный бизнес был бы рад и редким любителям доширака.

Богатые туристы в Абхазию не поедут Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Абхазия — страна именно для бюджетных туристов

Туристы, которые выбирают для отдыха курорты Абхазии, были шокированы такими высказываниями.

— Я три года подряд отдыхаю в Абхазии, потому что мои друзья арендуют там гостиницу. И хочу сказать, что это фактически днище. Даже если отель хороший, то вокруг разбитая инфраструктура, ленивый персонал. И явно завышенные цены. Эта женщина открыла глаза российским туристам, как к ним реально там относятся. То есть деньги они наши хотят, а ничего делать для нас не хотят. И вообще мы их раздражаем, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU турист Юрий Анненков из Санкт-Петербурга.