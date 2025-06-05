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Страна и мир Летопись Почему красного командира Николая Щорса похоронили в Самаре, а его тело оставалось нетленным 30 лет

Почему красного командира Николая Щорса похоронили в Самаре, а его тело оставалось нетленным 30 лет

История одной фотографии

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Оставшееся практически нетленным тело Николая Щорса перезахоронили спустя тридцать лет со дня первых похорон 10 июля 1949 года в торжественной обстановке на Куйбышевском городском кладбище | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиОставшееся практически нетленным тело Николая Щорса перезахоронили спустя тридцать лет со дня первых похорон 10 июля 1949 года в торжественной обстановке на Куйбышевском городском кладбище | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Оставшееся практически нетленным тело Николая Щорса перезахоронили спустя тридцать лет со дня первых похорон 10 июля 1949 года в торжественной обстановке на Куйбышевском городском кладбище
Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории

В Самарском областном государственном архиве социально-политической истории есть снимок с торжественных похорон красного командира Николая Щорса на городском кладбище. Историю этой фотографии рассказывают наши коллеги из 63.RU. На фото, сделанном в Куйбышеве в 1949 году, справа от лафета с гробом запечатлены вдова красноармейца Фрума Ефимовна Ростова-Щорс и дочь Валентина Николаевна.

Николай Александрович Щорс (25 мая (6 июня) 1895 г. — 30 августа 1919 г.) — офицер военного времени Русской императорской армии, командир украинских повстанческих формирований, начальник дивизии Красной армии времен Гражданской войны в России, член Коммунистической партии с осени 1918 года. Щорс погиб при невыясненных обстоятельствах во время обороны Коростенского железнодорожного узла в Житомирской области. Источник: «Википедия».

И вроде бы ничего необычного — героя Гражданской войны провожают со всеми почестями — хоронят на главной аллее Куйбышевского городского кладбища. Только вот для покойного это уже вторые по счету проводы и вторая же по счету могила. В это же время появляется и вторая версия гибели легендарного комдива. До 1949 года считалось, что Николай Щорс умер от пулеметной очереди врага: пуля попала ему в висок и вышла через затылок. Именно эту информацию изначально озвучил заместитель Щорса в дивизии Иван Дубовой. В день гибели 24-летнего комдива 30 августа 1919 года он лично забинтовал голову раненого товарища и не позволил медсестре сменить повязку.

Итак, тело погибшего в боях за Украину Николая Щорса решают хоронить не рядом с местом гибели, не на родине (а родился Щорс в Сновске на Украине), не в столице, а… в Самаре.

Причиной такого странного выбора якобы стали опасения сослуживцев, что враги могут надругаться над могилой погибшего товарища, и желание вдовы, родители которой жили в Самаре и могли бы ухаживать за могилой.

Поэтому тело Николая Щорса забальзамировали и в цинковом гробу отправили в город на Волге. Первые похороны легендарного комдива состоялись на Всесвятском кладбище в сентябре 1919 года.

Всесвятское (Всехсвятское) православное кладбище — одно из ликвидированных самарских кладбищ, функционировало до 1926 года. Здесь было похоронено немало известных людей, в том числе самарский купец, меценат и художник Константин Головкин, революционер Владимир Мяги, мать писателя Алексея Толстого Александра Леонтьевна Толстая (урожденная Тургенева), мать знаменитого певца-баса Федора Шаляпина Евдокия Шаляпина (урожденная Прозорова).

В 1926 году некрополь закрыли. На месте бывших захоронений постепенно воздвигли Хлебозавод № 2, жилой массив, Парк имени Щорса и завод «Волгокабель» (в 2016 году на месте предприятия по производству кабеля открыли торговый комплекс «Гудок». — Прим. ред.).

Легендарного «украинского Чапаева» советская власть почему-то решила не перезахоранивать. И могила Щорса потерялась. Найти ее удалось только в 1949 году. Свидетель похорон указал место рядом с электроцехом кабельного завода. При эксгумации тела присутствовала Фрума Ефимовна. Вдова подтвердила, что в гробу находятся останки Щорса. Благо забальзамированное тело в цинковом гробу за тридцать лет со дня первых похорон хорошо сохранилось.

Найти место захоронения героя Гражданской войны помог куйбышевский рабочий Ферапонтов. В 1919 году ему было 12 лет, и он помогал кладбищенскому работнику рыть могилу | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиНайти место захоронения героя Гражданской войны помог куйбышевский рабочий Ферапонтов. В 1919 году ему было 12 лет, и он помогал кладбищенскому работнику рыть могилу | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории

Найти место захоронения героя Гражданской войны помог куйбышевский рабочий Ферапонтов. В 1919 году ему было 12 лет, и он помогал кладбищенскому работнику рыть могилу

Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Обнаруженный гроб с останками Щорса на территории Кабельного завода в Куйбышеве. 5 июля 1949 года | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиОбнаруженный гроб с останками Щорса на территории Кабельного завода в Куйбышеве. 5 июля 1949 года | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Обнаруженный гроб с останками Щорса на территории Кабельного завода в Куйбышеве. 5 июля 1949 года
Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории

Настолько хорошо, что эксперты засомневались в версии гибели Николая Щорса от пулеметной очереди. Отверстия в черепе указывали, что стреляли в комдива не из пулемета и пуля вошла не в висок, а в затылок. Неужели убил кто-то из своих?

Понятно, что результаты этой судмедэкспертизы были надолго засекречены. Первым под подозрение попал заместитель Щорса — Иван Дубовой. Он и рядом был во время боя, и про пулеметную пулю соврал, и не дал медсестре сменить повязку на голове погибшего — что уж выглядит совсем подозрительно. Но расспросить Дубового в 1949 году было уже невозможно — его расстреляли как врага народа в конце 30-х годов.

Фрагмент акта комиссии об эксгумации и установлении подлинности останков Николая Александровича Щорса. Куйбышев, 5 июля 1949 года | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиФрагмент акта комиссии об эксгумации и установлении подлинности останков Николая Александровича Щорса. Куйбышев, 5 июля 1949 года | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Фрагмент акта комиссии об эксгумации и установлении подлинности останков Николая Александровича Щорса. Куйбышев, 5 июля 1949 года
Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиИсточник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории

Однако, покопавшись в документах, исследователи нашли еще двоих подозреваемых: члена Реввоенсовета 12-й армии Семена Аралова, присланного военным наркомом Львом Троцким с инспекцией в дивизию Щорса, и политинспектора всё того же Реввоенсовета Павла Танхиль-Танхилевича.

Оба в момент гибели Щорса были рядом с комдивом, оба покинули дивизию сразу же после его смерти. Кроме того, Аралов якобы был доверенным лицом Троцкого, который очень негативно относился к взглядам Щорса. Политик считал его «неукротимым партизаном», «противником регулярных войск».

Могила Николая Александровича Щорса на городском кладбище в Куйбышеве, 1958 год | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической историиМогила Николая Александровича Щорса на городском кладбище в Куйбышеве, 1958 год | Источник: Самарский областной государственный архив социально-политической истории
Могила Николая Александровича Щорса на городском кладбище в Куйбышеве, 1958 год
Источник:
Самарский областной государственный архив социально-политической истории

Таким образом родилась версия, что советскому государству такой герой в армии на должности командира был не только не нужен, но и опасен. По этой версии, Аралов, осмотревшись в дивизии, понял, что заменить Щорса на другого начальника солдаты не дадут — взбунтуются, и Троцкий дал ему карт-бланш на «любые меры».

Благодарим Самарский областной государственный архив социально-политической истории за предоставленные фотографии.

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Анна Шорина
журналист
Николай Щорс Городские легенды
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