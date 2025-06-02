Новое открытие ученых: поцелуи могут передавать «чуму 21-го века». Новости 2 июня

Через поцелуй человек может «заразиться» депрессией и тревожностью Источник: Дарья Пона / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 июня.

Глава Минпромторга хочет запретить вейпы

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов выступает за тотальный запрет вейпов.

Электронная сигарета, парогенератор, вапорайзер, или вейп, представляет собой устройство для курения, в котором вместо табака используются картриджи со специальной жидкостью. Активируется он за счет нажатия кнопки, которая запускает процесс выработки высокодисперсного аэрозоля. В процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает ее пары.

«Давайте я не буду озвучивать позицию ведомства. <…> Моя личная позиция: запретами и ограничениями, конечно, регулировать всё на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня — исключение», — сообщил Алиханов на Неделе российского ретейла.

Цены на такси могут подскочить на 30%

Из-за нового закона о локализации машин для такси цены за поездку могут вырасти на 30%. Всё из-за того, что таксопаркам придется менять автомобили, а в условиях высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к льготным кредитам и лизингу это будет сделать дорого.

«Вместе с тем парки ожидают затраты на переоснащение СТО, обучение персонала. Всё это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы. Кроме того, если часть водителей и таксопарков уйдет с рынка, сократится предложение, а это приведет к увеличению времени ожидания такси и росту цен для пассажиров», — сообщила «Автостату» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Помимо увеличения стоимости поездок, может вырасти и доля серого рынка.

«Локализацию будут оплачивать пассажиры. Но готовы ли они платить больше за поездку на отечественном автомобиле? Велика вероятность, что и без того маленький легальный рынок такси в регионах сожмется до микроскопических размеров и пассажиропоток окончательно перейдет в сектор „не такси“ — к частным водителям на личных автомобилях», — предположил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Россиян начали обманывать с помощью модных игрушек

В соцсетях начала распространяться новая схема мошенников. Они стали использовать модные игрушки в виде зубастых монстров Лабубу для кражи аккаунтов в Telegram.

«Лабубу выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы. Один из таких telegram-ботов нацелен на угон аккаунтов. Под предлогом получения подарка в виде Лабубу за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как „уникального пользователя“. На самом деле это код доступа в аккаунт», — предупредили аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

Есть и еще одна схема, когда Лабубу используют как подарок в неком розыгрыше. Для этого человеку предлагают подписаться на несколько каналов.

«Некоторые из этих каналов могут рекламировать мошеннические схемы, целью которых является кража денег», — добавили в компании.

В Госдуме думают разрешить тонировку передних боковых стекол

На передних боковых стеклах нужно разрешить использовать тонировку. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Наш законопроект предполагает наделить автовладельцев правом использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента. То есть ответственность наступает при светопропускании передних боковых стекол менее 42%», — написал он в своем telegram-канале.

Депутат уверен, что это поможет автомобилистам в летнее время года, когда из-за высокой активности солнца перегревается салон, расход топлива увеличивается ввиду необходимости использовать кондиционер. К тому же это отрицательно влияет на зрение и общее самочувствие водителя.

«Лобовое стекло при этом тонировать нельзя!» — заключил Нилов. Его законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Через полтора года в самолетах появится интернет

На самолетах российского производства появится возможность выхода в интернет. Ориентировочно, запустить сервис планируют в 2027–2028 годах, рассказал замгендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«По текущим графикам, <…> когда мы заканчиваем формировать группировку с лагом в полгода, может, чуть дольше, сервис будет готов к использованию на борту», — сказал Агафонов.

Сервис смогут запустить после того, как завершат развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки компании. Это будет сделано в 2027 году.

Россию отстранили от участия в Олимпиаде

Сборной России по хоккею не будет на Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Место мужской и женской сборных России на Олимпиаде заняли команды Франции. Таким образом, состав групп мужского турнира выглядит так:

группа A: Канада, Швейцария, Чехия, Франция;

группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия;

группа C: США, Германия, Латвия, Дания.

Олимпиада в 2026 году пройдет 6–22 февраля в Италии. В большинстве зимних видов спорта российские спортсмены не смогут участвовать. С рядом ограничений допущены к олимпийскому отбору только представители фигурного катания, конькобежного спорта, шорт-трека, а также ски-альпинизма.

Вторые переговоры России и Украины

Сегодня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны обсудили прекращение огня, встречу двух президентов, новый обмен пленными и обменялись меморандумами. В этом документе они прописали свое видение урегулирования конфликта.

По итогу встречи удалось договориться о крупнейшем обмене пленными по формуле «все на всех» для двух категорий: тяжелобольных и раненых. Также страны будут обменивать молодых пленных. Эту работу начнут проводить регулярно.

Поцелуи могут передавать «чуму 21-го века»

Через поцелуй человек может заразиться не только знакомыми всем болезнями, например, ОРВИ или герпесом, но и депрессией с тревогой. К такому выводу пришли ученые из Ирана.

Они провели исследование, в котором участвовали 268 пар молодоженов. В некоторых парах один страдал от депрессии, тревожности или проблем со сном, а второй человек был здоровым. Через полгода у здоровых супругов, особенно у женщин, появились симптомы депрессии, тревоги и бессонницы, хотя и не такие сильные, как у их партнеров.