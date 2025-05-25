ГИБДД разрешила ездить зимой на резине без шипов: новости 25 мая

Требования менять резину в обязательном порядке нет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 мая.

ГИБДД разрешила использовать нешипованные шины зимой

Водители имеют право ездить на резине без шипов в зимнее время года. Официально это разрешение подтвердили в МВД депутату Госдумы Ярославу Нилову, который обращался с запросом по этому поводу.

«Установление требования о запрете эксплуатации транспортных средств категорий М1 и N1 (легковые и грузовые авто. — Прим. ТАСС), которые не укомплектованы зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль), обусловлено спецификой их использования с учетом погодных и температурных условий, а также свойствами материалов изготовления и конструктивных особенностей. При этом нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин», — говорится в ответе. Его подписал начальник ГИБДД Михаил Черников.

В России заработал реестр алиментщиков

С 25 мая 2025 года в России заработал реестр неплательщиков по алиментам. Его запустила Федеральная служба судебных приставов.

Он будет отличаться от базы должников, которая есть в работе у судебных приставов. В новый реестр включат сведения о тех, кто не платит алименты, находится в розыске или привлечен к административной или уголовной ответственности за долги перед детьми. Всех должников будут предупреждать о том, что они попали в этот список.

Тем, кто отказывается платить алименты, придется столкнуться с трудностями. Помимо административной или уголовной ответственности, их ждут ограничения: запрет на пользование «Госуслугами», на получение кредитов и займов, на поступление на госслужбу и на открытие банковских счетов.

«Должника исключат из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам», — пояснила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Школьную программу поменяют

В новом учебном году, который стартует 1 сентября 2025 года, ученики 6–7-х классов не будут изучать обществознание.

Раньше программа по этому предмету была рассчитана на шесть лет обучения: с шестого по одиннадцатый класс. Сейчас ее постепенно меняют.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11-х классов», — анонсировали изменения в Министерстве просвещения.

В Госдуме предложили ужесточить покупку противозачаточных таблеток

Продажу противозачаточных таблеток для женщин нужно ужесточить, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Любая гормональная терапия несет серьезное вмешательство в человеческий организм для погашения той или иной функции. Применение таких контрацептивов ведет к снижению функции яичников у женщин, и это влечет за собой гормональный сбой», — пояснила необходимость такого решения она.

Такие препараты нужно применять только по назначению врача, а продавать — по рецепту. По словам Соломатиной, это позволит снизить нагрузку на женский организм, сократит риски инфарктов и инсультов, а также позволит отсрочить климакс.

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Сегодня на Солнце произошла вспышка класса X. Это сверхмощная вспышка, которая может вызывать сильные геомагнитные бури.

«25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ) им. Федорова.

Вспышка произошла на правом, западном краю видимого солнечного диска, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вспышка была довольно импульсивной, непродолжительной, так что ожидать заметного выброса солнечного вещества не следует. Тем не менее по мере поступления новых данных учеными будет проведен анализ возможного влияния данной вспышки на космическую погоду Земли», — написал он в своем Telegram-канале.