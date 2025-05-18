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Страна и мир Как сейчас выглядит и чем занимается самый красивый мальчик в мире — видео

Как сейчас выглядит и чем занимается самый красивый мальчик в мире — видео

Уильям Франклин-Миллер стал знаменит благодаря посту японской школьницы

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Источник:

Городские медиа

Уильям Франклин-Миллер с 4 лет занимался моделингом. Уже тогда было ясно, что парнишка выиграл генетическую лотерею, но по-настоящему знаменит он стал в 13 лет.

Неизвестная ему японская школьница запостила в соцсетях снимок Уильяма с подписью «Самый красивый мальчик на планете». Фото мгновенно разлетелось репостами по миру, на Уильяма стали подписываться тысячи людей. Сам он сначала даже испугался, решив, что его аккаунт взломали, но, почитав комментарии, понял: вот она слава. Уильяму посыпались предложения от модельных агентств, он даже снялся в нескольких сериалах.

В марте самому красивому мальчику уже исполнился 21 год. Хотя его популярность за годы стала меньше, парень не унывает — он продолжает заниматься моделингом, ходит по актерским кастингам и верит, что впереди его ждет большая роль.

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