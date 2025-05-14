Приехала Набиуллина. В Москве прощаются с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко: фото

В Москве началось прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко, передает корреспондент MSK1.RU . Экономист умер 11 мая после продолжительной болезни. После церемонии Виктора Владимировича похоронят на Троекуровском кладбище.

Виктор Геращенко родился в 1937 году в Ленинграде в семье банкира, его отец, Владимир, был первым зампредседателя правления Госбанка СССР в 1948–1958 годах.

Сам Виктор трудился в Госбанке с 1960-х годов, а в 1989–1991 годах возглавил его в первый раз. Затем он руководил Банком России с 1992 по 1994 год. В 1998 году он снова занял эту должность.

В 2004 году Геращенко стал председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС после ареста ее главы Михаила Ходорковского (признан Минюстом иностранным агентом).