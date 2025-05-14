Приехала Набиуллина. В Москве прощаются с экс-главой Центробанка Виктором Геращенко: фото

В Москве началось прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко, передает корреспондент MSK1.RU. Экономист умер 11 мая после продолжительной болезни. После церемонии Виктора Владимировича похоронят на Троекуровском кладбище.
Виктор Геращенко родился в 1937 году в Ленинграде в семье банкира, его отец, Владимир, был первым зампредседателя правления Госбанка СССР в 1948–1958 годах.
Сам Виктор трудился в Госбанке с 1960-х годов, а в 1989–1991 годах возглавил его в первый раз. Затем он руководил Банком России с 1992 по 1994 год. В 1998 году он снова занял эту должность.
В 2004 году Геращенко стал председателем совета директоров нефтяной компании ЮКОС после ареста ее главы Михаила Ходорковского (признан Минюстом иностранным агентом).
Церемония прощания проходит в Центральной клинической больнице, где Геращенко проходил курс лечения. Сегодня здесь собралось около сотни человек: близкие, друзья и коллеги Виктора Геращенко. Почти все пришли к месту прощания с цветами, в основном с гвоздиками и розами. К ЦКБ приехала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Среди прощающихся заметили экс-председателя Счетной палаты РФ Сергея Степашина.
Все приехавшие собрались в большом зале, где на входе поставили портрет Виктора Геращенко. Постамент с гробом банкира усыпан красными розами.
Эльвира Набиуллина в своей речи рассказала, что Геращенко до сих пор хорошо помнят во всём банковском сообществе.
— Виктор Владимирович был ярким, харизматичным человеком, который из тех, кто очень быстро запоминается. С ним можно было не соглашаться, но он никого не оставлял равнодушным своей решительностью, острыми высказываниями, прямотой, — вспоминала она.
Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых, наверное, многие уклонились бы. Таких решений на его долю выпало немало.
Набиуллина добавила, что Геращенко не боялся критики и очень много сделал для того, чтобы превратить Центральный Банк в «мощный, профессиональный и ответственный независимый институт».
Геращенко был единственным человеком, который четырежды возглавлял главный банк страны. После дефолта 1998 года его политика помогла восстановить российскую экономику.
— Яркий, талантливый человек, он руководил Государственным банком СССР и Банком России в переломную эпоху в истории страны. В сложных условиях Виктор Владимирович внес значительный вклад в становление и развитие современной банковской системы после распада СССР, в финансовую стабилизацию после кризиса 1998 года, — говорится в сообщении ЦБ.
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