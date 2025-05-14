Волшебные закаты, вкусная еда и беспокойные вулканы: фотограф рассказала, как провела месяц на Бали

Мария в восторге от природы Бали Источник: Мария Маноли











Улететь на Бали и остаться там на месяц — это ли не мечта любого путешественника. Фотограф Мария Маноли из Сургута так и сделала. О волшебных закатах, беспокойных вулканах, попытках освоить серфинг она рассказала нашим коллегам из 86.RU.

Первый раз Мария отправилась на остров в свадебное путешествие в 2023 году по туристической путевке, второй раз супруги решили поехать на Бали уже дикарями. Билеты на самолет покупали самостоятельно, отели бронировали в интернете.

«Остров Бали — очень разнообразный. Там несколько районов, каждый из которых имеет свою специфику. Где-то есть вулкан, где-то — красивый пляж, в другом месте нет пляжа, но есть классные джунгли и рисовые поля. Нам интересно было пожить в разных локациях, — рассказывает Мария. — Останавливались мы в отелях, в основном бунгального типа, на два-три дня, изучали интересные места и отправлялись дальше. Передвигались по острову на арендованной машине. Это очень удобно. На Бали очень популярны байки, как и во многих странах Юго-Восточной Азии, но мы не рисковали. Движение там очень интенсивное. И о правилах движения многие забывают».

Одно из самых красивых мест на Бали — скала, похожая на кита Источник: Мария Маноли

Впервые супруги отправились на Бали в свадебное путешествие, а потом вернулись вновь Источник: Мария Маноли

На острове очень разные локации Источник: Мария Маноли

Шикарные водопады — изюминка Бали Источник: Мария Маноли

Как и во всей Юго-Восточной Азии, здесь много обезьян Источник: Мария Маноли

Особенно впечатлил путешественников город Убуд, расположенный среди рисовых полей и крутых ущелий, который также считается самым намоленным и даже волшебным. Туристы приезжают туда, чтобы загадать желание, которое должно обязательно исполниться. А еще, по словам Марии, там очень красиво. Посетила она и окутанные тайнами острова Гили. По рассказам туристов, там даже видел инопланетян. Но Мария с мужем ничего мистического не нашли.

Виды острова завораживают Источник: Мария Маноли











Источник: Мария Маноли

Источник: Мария Маноли

Источник: Мария Маноли

Источник: Мария Маноли

«Районы на Бали очень разные даже по климату. Есть места с водопадами, там всегда прохладно, на побережье жарко. Понравилась деревня Чангу, знаменитая пляжами с черным песком. Когда светит солнце, он просто сияет. Это очень красиво. Еще там расположены стильные рестораны и модные бич-клабы», — рассказала Мария.

Местная кухня и заведения общепита на Бали — это особый разговор. По словам Марии, еда на острове очень разнообразная и недорогая, а рестораны удивили своим интерьером и дизайном.

Еда на острове разнообразная и недорогая Источник: Мария Маноли

«Если в Таиланде, например, еда всегда достаточно острая (spicy), специфичная, то на Бали очень много европейских кафешек с крутыми идеями. Национальная кухня, безусловно, тоже присутствует. С мясом, как и во многих странах этого региона, сложно, и оно дорогое. А вот морепродукты, рыба — в изобилии. Всё дешевое, свежее. Завтрак у нас в основном был включен в проживание. Это был шведский стол с омлетом, колбаской, салатом, фруктами, кофе-чаем. Днем в основном обходились перекусами, ели много фруктов. Они стоят копейки: манго по 120 рублей за килограмм, драгонфрут — по 200 рублей, — рассказала Мария. — Вечером питались в ресторанчиках. Я любитель блюд, в которых много зелени: шпината, руколы. Этого добра там тоже много. Муж к концу отпуска соскучился по русской кухне. Мы нашли кафе, и он поел пельмешек и блинчиков. Вообще с питанием проблем не было никаких. Еще хочу отметить интерьер и дизайн кафе и ресторанчиков. Я таких интересных не видела даже в Москве».

Источник: Мария Маноли

А вот закаты, по словам Марии, лучше встречать в бич-клабах, которые расположены вдоль побережья или на смотровых площадках. Обычно к вечеру туда подтягивается местная тусовка. Русских на Бали тоже очень много.

«На Бали очень красивые закаты. Приезжаешь на площадку примерно за час и наблюдаешь за всем процессом. Это очень завораживает, — рассказывает Мария. — Когда ты смотришь на закат в таком красивом месте, по коже бегут мурашки, ты забываешь, где находишься, и погружаешься в эту особую атмосферу, остаешься наедине с собой».

Те самые красивые закаты Источник: Мария Маноли

В Индонезии Мария решила попробовать себя в серфинге. И она, и супруг отлично владеют сноубордом, а вот подняться на доске на гребень волны оказалось задачей вовсе непростой.

«На Бали каждый второй серфит. Мы искали школу серфинга в интернете, на официальных сайтах. Там один часовой урок стоит 100–200 долларов. А надо хотя бы три взять, а нас еще двое. Это очень дорого. Мы купили доски и решили попробовать самостоятельно. Было интересно. У меня получилось встать на одно колено, проехать чуть-чуть, я почувствовала себя как на ковре-самолете. Равновесие на воде держать значительно тяжелее, чем кататься на сноуборде по снегу. Муж тоже пытался встать на доску, несколько раз переворачивался, мы все в песке были, но счастливые, — поделилась Мария. — Потом, кстати, нам знакомые рассказали, что на пляже можно было подойти к местным и договориться об уроках серфинга за 500–800 рублей за занятие».

Югорчане попробовали себя в серфинге Источник: Мария Маноли

Источник: Мария Маноли

Поездка на Бали для Марии и ее супруга закончилась настоящим приключением. Приехав в аэропорт, чтобы лететь домой, они узнали, что рейс отменен. Причиной стало извержение вулкана в 800 километрах от острова Бали. Воздух наполнился черной пылью, и полеты стали небезопасны.

«Мы долго не понимали, что происходит, почему мы никуда не летим. Балийцы очень спокойные и неторопливые. Мы пытались хоть что-то от них добиться, но всё было тщетно. Они постоянно уходили на „манго-брифинги“, потом возвращались, но ничего не происходило. Кто-то пытался с ними ругаться, но это совершенно не работало. Они как дети стоят перед тобой, хлопают глазами и ничего не делают. Такой менталитет, — вспоминает Мария. — В итоге наши данные записали на листочек и мы отправились в какой-то придорожный отель».

В гостинице супруги не могли сомкнуть глаз. Ситуация была нестандартной. В мессенджере туристы создали общий чат, где обменивались информацией и мыслями, что делать дальше. У Марии с мужем была идея купить билеты на рейс другой авиакомпании, которая полеты не отменила. Но их стоимость была запредельной.

«Проведя бессонную ночь, мы все-таки решили купить билеты до Эмиратов за 130 тысяч рублей. Это была минимальная стоимость. Оплатили заказ, но авиакомпания не подтвердила бронь, — вспоминает Мария. — Мы собрались, снова поехали в аэропорт. Расположились просто на полу и стали ждать информацию. В итоге нам сообщили, что сначала нас отправят в Китай, потом в Стамбул и уже оттуда — в Москву».

Но на этом приключения не закончились. В Китае паре пришлось провести еще сутки. Супруги решили воспользоваться ситуацией и посмотреть Шанхай.

«Китайцы сами по себе, по менталитету не очень приветливые. Если балийцы готовы с тобой болтать о чем угодно: про дела, про кота, — то китайцы совсем не такие. Еще и совершенно не разговаривают на английском. Если в аэропорту еще более-менее, то в гостинице, куда нас поселили на окраине, всё было непросто. Девушка на ресепшене переводила с помощью телефона нам китайскую речь на английский. Ничего было не понятно. Кое-как объяснили, что нам обещали горячие обеды. Выдали два доширака, сосиски и еще одну коробку. Муж обрадовался, потому что подумал, что там вареная свекла. А там оказались ферментированные яйца — их фирменное блюдо. Пришлось выкинуть, потому что есть это невозможно».

А это Шанхай Источник: Мария Маноли

Приятным бонусом стала прогулка по Шанхаю.

«Город очень красивый и современный. Очень стильные постройки, чистые скверы. Пообедали мы в европейском ресторане», — рассказала Мария.