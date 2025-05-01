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Страна и мир Пляжный баттл: тревел-гиды рассказали, куда лучше отправиться отдыхать в мае

Пляжный баттл: тревел-гиды рассказали, куда лучше отправиться отдыхать в мае

Сравниваем три популярных направления — Турцию, Египет и ОАЭ

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В Египте в мае комфортная погода | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUВ Египте в мае комфортная погода | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Египте в мае комфортная погода

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В мае в Турции уже можно купаться в море, хоть и в прохладном. А в Арабских Эмиратах активный пляжный сезон плавно подходит к концу, поскольку начинается жаркий период. В Египте погода комфортная и море теплое, но иногда сервис оставляет желать лучшего. Наши коллеги из 86.RU попросили тревел-гидов рассказать о плюсах и минусах трех популярных направлений для тех, кто рассматривает эти страны для отдыха в мае.

Тревел-гид из Югры Инна Шуть считает, что лучше отдать предпочтение Турции или ОАЭ.

— Если сравнивать три страны, то, конечно, для любителей сервиса, полноценного, комфортного отдыха Турции нет равных. Если мы сравниваем Турцию и Египет, то в одной и той же ценовой категории отель в Турции будет сильнее в плане сервиса и питания, чем отель в Египте, — рассказала Инна. — Допустим, при бюджете в 400 тысяч на семью из двух взрослых и двух детей отель в Турции будет качественнее, чем отель в Египте». Там будет более разнообразное питание, более интересная анимация.

В Турции море в мае еще прохладное, в ОАЭ и Египте&nbsp;— теплое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Турции море в мае еще прохладное, в ОАЭ и Египте&nbsp;— теплое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Турции море в мае еще прохладное, в ОАЭ и Египте — теплое

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В то же время тревел-гид отметила, что Арабские Эмираты по сервису, питанию и уровню отдыха не уступят Турции.

— В Эмиратах в мае наступает жаркое время года, но при этом — это еще месяц, когда там комфортно, но при этом стоимость отелей снижается. По акции в Эмиратах дети могут, например, отдыхать бесплатно. Или отель может предложить за те же деньги улучшенное питание. К примеру, вы берете завтраки и ужины, а вам могут по акции дать там полный пансион, либо «всё включено». С мая по сентябрь на Эмираты очень хорошие цены. Если вы любите качество, хороший сервис, питание, то как раз там сейчас предлагают такие условия по разумным ценам.

По словам руководителя отдела маркетинга туроператора PANTEON Надежды Тарбаевой, май — отличное время для отдыха в перечисленных странах. И даже Египет, который не очень хвалила предыдущий эксперт, не стоит сбрасывать со счетов.

В Турции уже наступает высокий сезон: на анталийском побережье устанавливается комфортная для отдыха погода — дневная температура на популярных курортах +25, мягкое солнце, но по вечерам может быть прохладно и вода для любителей «парного молока» может показаться недостаточно прогретой, в среднем до +20. Впрочем, по словам эксперта, россияне открывают купальный сезон в Турции еще в апреле.

Югорчане часто выбирают отдых в Турции | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЮгорчане часто выбирают отдых в Турции | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Югорчане часто выбирают отдых в Турции

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

— В Египте в мае будет теплее, ведь сюда приходит настоящее лето. Ветер стихает, Красное море прогрето до +25, но зноя, который многие плохо переносят, еще нет. Поэтому май, как октябрь и ноябрь, считаются самыми популярными месяцами для отдыха в Египте, особенно с детьми, — рассказала Надежда. — О сверхпопулярности направления говорят и случаи овербукинга: когда отели подтверждают больше мест, чем могут принять туристов, а в процессе отдыха переселяют гостей в другие категории номеров или другие отели. Именно поэтому традиционно рекомендую обращаться за подбором тура к проверенному турагенту, который будет на связи и защитит ваши интересы.

Тем, кто плохо переносит жару, в ОАЭ в мае уже может быть некомфортно, температура воздуха там достигает +35 градусов и выше, море — почти +30 градусов. Но, по словам эксперта, любителей отправиться под беспощадное солнце Эмиратов с каждым годом становится всё больше. Их привлекает и пляжный отдых на остров Саадият, манят пляжи самого северного эмирата Рас-аль-Хаймы и самый маленький из эмиратов, но богатый на активности — Аджман.

— Май, а особенно майские праздники, — время высокого спроса по всем трем направлениям, места в отелях в категории «цена — качество» бронируют сильно заранее. Тур от 5 ночей в отель 5 звезд на двоих в среднем начинается от 130–150 тысяч рублей. Горящих туров ждать можно, но готовиться к тому, что придется брать что останется. Также всё чаще наблюдается и обратная тенденция: чем ближе к дате вылета, тем выше стоимость предложения, — резюмировала Надежда.

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Египет Турция ОАЭ Отдых Тревел-гид Туры на майские праздники Майские праздники 2025
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