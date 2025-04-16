Экс-губернатора Курской области обвинили в краже одного миллиарда рублей. Что известно о деле

Поводом для задержания стали показания ранее арестованного чиновника Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram











Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в особо крупном мошенничестве. Политика и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова задержали сегодня, 16 апреля.

Собрали всё, что известно о деле.

Как пишет телеграм-канал Mash, представители правоохранительных органов пришли к Смирнову домой этим утром. В облаве участвовали следователи, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также ФСБ. Показания против политика якобы дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого ранее арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе.

Источники Telegram-канала «112» объяснили, что схема заключалась в том, что деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры, после чего создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые позднее расторгались. Указанные компании, в свою очередь, исчезали с предоплатой.

В МВД заявили, что Смирнова и Дедова обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений на границе региона с Украиной. Деньги были предоставлены тем самым АО «Корпорация развития Курской области».

Бывшему губернатору может грозить до десяти лет лишения свободы.

«В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО „Корпорация развития Курской области“ организовали хищение бюджетных средств», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствие добивалось ареста Смирнова. Суд удовлетворил ходатайство — политик будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Следствие добилось ареста Смирнова Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Сам Смирнов свою вину не признает, отмечает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Действующий врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что находится в контакте со следствием.

«Я уверен, что и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всём разберутся и установят истину. Мы ничего не намерены скрывать», — заявил Хинштейн в беседе с ТАСС.

Алексей Смирнов руководил регионом с мая по декабрь 2024 года. Мы рассказывали, что о нем известно.

Обновлено 17 апреля 13:38:

«Следователями следственного департамента МВД России предъявлены обвинения бывшим заместителям губернатора Курской области Алексею Смирнову и Алексею Дедову. Алексей Смирнов некоторое время был губернатором региона. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 миллиарда рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

Ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей «Корпорации», а также руководители коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших необходимые строительные работы. Они заключены под стражу.

В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств.

15 и 16 апреля фигуранты задержаны следователями следственного департамента МВД России при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России. Подозреваемые доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ.