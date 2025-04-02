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Страна и мир Спецоперация на Украине мнение Никаких отсрочек от призыва и мобилизации? Юрист — о введении в России всеобщей воинской повинности

Никаких отсрочек от призыва и мобилизации? Юрист — о введении в России всеобщей воинской повинности

С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

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26 комментариев
В России до сих пор действует указ президента о частичной мобилизации | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ России до сих пор действует указ президента о частичной мобилизации | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В России до сих пор действует указ президента о частичной мобилизации

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Мы уже рассказывали, удастся ли в 2025 году спрятаться от военкомата и что будет с теми, кто попадется за уклонение от службы. О других особенностях предстоящей кампании — в колонке главного юриста компании «ПризываНет» Клавдии Бакуменко.

Два раза в год (с апреля по июль и с октября по декабрь) призывники становятся объектом пристального внимания со стороны Минобороны и военкоматов. Часть молодых людей доказывает свое право на отсрочку или освобождение от призыва, другие отправляются служить, третьи и вовсе получают повестку уже не в военкомат, а в Следственный комитет.

В России до сих пор действует указ президента о частичной мобилизации, а это значит, что и лица, состоящие в запасе, в любой момент могут быть призваны на военную службу.

Впрочем, призыв и мобилизация до сих пор не касались значительной части россиян, защищаемых законом. Студенты очной формы обучения, депутаты, священники, женщины — все они по меньшей мере могли рассчитывать на то, чтобы не быть призванными на срочную службу.

Но в скором времени ситуация может измениться. Так, депутат Госдумы Виктор Соболев выступил с инициативой введения всеобщей воинской обязанности в России.

Женщины тоже будут служить по призыву?

Конституция Российской Федерации гласит, что защита Отечества — долг и обязанность гражданина. Заметим, что основной закон не предполагает освобождения каких-либо категорий граждан от этой обязанности.

По смыслу действующего законодательства на воинском учете обязаны состоять все граждане, за исключением следующих лиц:

  • освобожденные от исполнения воинской обязанности (категория годности к военной службе Д);

  • проходящие военную службу;

  • женщины, не имеющие военно-учетной специальности;

  • постоянно проживающие за пределами России (от 6 месяцев и более).

До лета 2023 года от обязанности состоять на воинском учете также освобождались граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, но сейчас они считаются такими же военнообязанными, как и все остальные.

Вообще, далеко не все военнообязанные подлежат призыву на срочную службу. Кроме состоящих в запасе, на отсрочку или освобождение от призыва могут рассчитывать молодые люди с категориями годности Г или В, студенты вузов, обучающиеся на очной форме, кандидаты наук и другие категории граждан.

Между тем, как следует из предложения члена Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, список военнообязанных и подлежащих призыву граждан должен быть расширен.

— Обстановка такая, что нужно принимать закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы все люди могли защищать при необходимости свою родину от посягательств. Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, что служить в армии будут все, независимо от того, учатся они или и так далее, только состояние здоровья будет основанием для того, чтобы не проходить службу, — заявил депутат.

Приведенная формулировка представляется достаточно широкой и расплывчатой, и пока не совсем понятно, на кого предлагается распространить воинскую обязанность. Однако дословное толкование инициативы наводит на мысль, что на воинский учет в России поставят всех граждан, включая женщин и постоянно проживающих за границей людей.

К чему приведет всеобщая воинская повинность?

Для мировой истории всеобщая воинская повинность давно не нова. Например, в армии Израиля служат все граждане, независимо от пола. Аналогичная ситуация сложилась в Северной Корее.

Но в современной России подобных прецедентов не было. Основу российского общества составляют гражданские лица, а двигателем экономики в наши дни выступают производство и торговля, являющиеся прерогативой мирного населения, а не военных. Студенты получают отсрочку от службы в армии, чтобы закончить обучение и приобрести ценную гражданскую специальность, а лицам, имеющим на иждивении детей, дается возможность спокойно заниматься воспитанием нового поколения, не бросая семью ради срочной службы.

В связи с этим введение всеобщей воинской повинности представляется весьма маловероятным событием. Вызванная таким решением дестабилизация общества может повлечь гораздо более тяжкие последствия, чем сохранение статус-кво.

Нужна ли в России всеобщая воинская повинность?

Да
Нет

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Михаил КонтуевМихаил Контуев
Михаил Контуев
выпускающий редактор MSK1.RU
Призыв ВС РФ Спецоперация ПризываНет
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Комментарии
26
Гость
2 апреля, 14:50
Интересно, а этот Соболев не хочет сам отправиться служить, отправить служить своих детей, чиновникам вернуть с стран вероятного противника своих детей и отправить их в окопы? А зачем, им легче отправить чужих детей, а их дети-это святое и им неплохо иив европах ла америках.
Гость
2 апреля, 11:50
В телевизоре рассказывают про трудные времена в России, враги со всех сторон, кругом иноагенты, СВ0 опять же идёт чeтвёртый год, изоляция, непревывный рост цен, Отечество в опасности, а в список Forbes попали 15 новых миллиардеров из России. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Просьба онеститсь к этому с пониманием.
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