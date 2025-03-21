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Страна и мир «Зарабатываю деньги с десяти лет»: как живет маленькая актриса из России с ростом 140 сантиметров

«Зарабатываю деньги с десяти лет»: как живет маленькая актриса из России с ростом 140 сантиметров

Посмотрите историю Виктории Белоноговой

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3 комментария
Источник:

19-летняя Виктория Белоногова — одна из самых маленьких актрис в России. Ее рост — около 140 сантиметров. Несмотря на особенность, у этой девушки невероятно много энергии: она ведет свой блог, работает в квестах в стиле «Форт Боярд», учится на преподавателя по физической культуре, участвует в различных фотосессиях и иногда снимается в фильмах.

Харизматичная и талантливая девушка поделилась с нашими коллегами из E1.RU своей историей. О том, как Вика с 16 лет гастролировала в цирке, начала развивать соцсети, а сейчас мечтает мотивировать и поддерживать таких же маленьких людей, смотрите в нашем видео выше.

Вика поняла, что больше не вырастет, в двенадцать лет. Она обратила внимание, что подруга, с которой она проводит время с детства, уже выше ее на голову.

— Я говорю: «Мама, тут проблема. Ты кого там в отцы мне выбирала? А что с генами? Где обещанное советское качество?» Я по возрастной категории ориентируюсь, а тут что-то мимо. Потом она меня к генетику водила, к ортопеду, мне стали писать диагноз «ахондроплазия». Он у меня давно был, но я не осознавала, — поделилась актриса.

Тогда ее мама выдумала историю, что в детстве дочка съела много антивозрастного крема, потому что он очень вкусно пах. Вика рассказывала об этом сверстникам.

Вика зарабатывает деньги с десяти лет. До шестнадцати она брала различные подработки, а после — устраивалась официально. Она трудилась в ресторане, в цирке, была актрисой массовых сцен и даже моделью. По словам Вики, не все коллеги были рады ей, однако начальство убеждало ее в обратном и активно помогало ей быть изюминкой заведения.

— Просто ты необычное существо, к которому нужно привыкнуть. Я в этом убедилась потом, уже работая в других местах, — поделилась она. — Я хотела пойти в Show Girls. У меня был момент, когда я настолько отчаялась! Я подумала, что фишка есть, но где ее можно применить, не выезжая из города? Гастрольный график — не вариант. Позвонила в Show Girls, мне сказали: «Номер где? Номер поставишь, потом приходи». Потом я тысячу раз всё это взвесила, потому что у меня всё-таки педагогическое образование.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
По ТВ показывали,что она ещё по вызову работает.
Гость
1 час
В основном играет злобных карликов?
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