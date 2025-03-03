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Страна и мир Горы мусора и волшебные закаты, приветливые люди и своры собак: россиянка впервые побывала на Гоа

Горы мусора и волшебные закаты, приветливые люди и своры собак: россиянка впервые побывала на Гоа

Туристка поделилась впечатлениями о путешествии

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4 комментария
Надежда была во многих странах, но в Индии впервые | Источник: Надежда НосковаНадежда была во многих странах, но в Индии впервые | Источник: Надежда Носкова

Надежда была во многих странах, но в Индии впервые

Источник:

Путешественники говорят, что в Индию либо влюбляешься с первого раза и на всю жизнь, либо туда больше ни ногой. Кто-то рассказывает о горах мусора, антисанитарии и гуляющих везде коровах, другие же восхищаются живописными закатами, вкусной едой и улыбчивыми местными жителями.

Надежда Носкова из Сургута и ее супруг побывали во многих странах, и вот пришел черед отправиться на Гоа. О местном колорите и особенностях отдыха Надежда поделилась с нашими коллегами из 86.RU. Далее — от первого лица.

Как добирались

Февраль&nbsp;— прекрасный месяц для отдыха на Гоа | Источник: Надежда НосковаФевраль&nbsp;— прекрасный месяц для отдыха на Гоа | Источник: Надежда Носкова

Февраль — прекрасный месяц для отдыха на Гоа

Источник:

Мы ехали сначала из Сургута в Екатеринбург на поезде, потом на самолете прямым рейсом в Индию. Полет занял около шести с половиной часов. Вообще в этой поездке сразу всё пошло хорошо. Начиная с того, что в самолете мне достался полностью свободный ряд и я отлично выспалась.

Путевка на двоих с завтраками в трехзвездочном отеле обошлась нам в 230 тысяч рублей вместе с визой. С собой мы, конечно, брали деньги, которые тратили на обеды-ужины, развлечения, покупки. Забегая вперед, скажу, что в целом поездка обошлась нам значительно дешевле, чем Таиланд и Китай в прошлом году. Мы, наверное, впервые не потратили все деньги и часть привезли обратно. Хотя ни в чем себе не отказывали и даже не скупились на чаевые в гостинице и кафе.

Отель

По словам путешественницы, трехзвездочному отелю вполне можно поставить четверку | Источник: Надежда НосковаПо словам путешественницы, трехзвездочному отелю вполне можно поставить четверку | Источник: Надежда Носкова

По словам путешественницы, трехзвездочному отелю вполне можно поставить четверку

Источник:

Отель позиционирует себя как «троечка», но мы были приятно удивлены сервисом. Всё чистенько, аккуратненько. В номере убирались каждый день. Решали любой вопрос, если обращались.

В отеле есть русскоговорящий персонал. Но даже если они не понимают, что ты говоришь, сделают всё, чтобы помочь. Улыбнутся, поздороваются, уступят место в лифте.

В ресторане отеля подавали обычные завтраки | Источник: Надежда НосковаВ ресторане отеля подавали обычные завтраки | Источник: Надежда Носкова

В ресторане отеля подавали обычные завтраки

Источник:

Завтраки были обычные, как в большинстве отелей: яйца, выпечка, овощи, фрукты, напитки. Но в этой поездке мы с мужем решили отдыхать и никуда не торопиться. Не стремились встать рано, чтобы успеть позавтракать. Могли поспать подольше, а потом отправлялись в деревенские кафе.

Нищета и роскошь

На Гоа особый колорит | Источник: Надежда НосковаНа Гоа особый колорит | Источник: Надежда Носкова

На Гоа особый колорит

Источник:

Мы жили в очень колоритной деревне, где очень ощущается контраст нищеты и роскоши. Небольшие убогие хижины соседствуют с почти элитной недвижимостью, где один забор вокруг дома стоит больше, чем обстановка в моей сургутской квартире.

По поводу мусора. Его действительно очень много. Утром идешь к морю, чувствуешь запах дыма, местные его сжигают. Через несколько дней привыкаешь и почти уже этого не замечаешь.

Туристка показала, в каких домах живут местные жители на Гоа

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Я уже упоминала, что на Гоа очень приветливые люди. Ты идешь мимо, и какой-то торговец тебе улыбается просто так, а не для того, чтобы ты что-то у него купил. Или обычный житель поливает водичкой крыльцо своего дома и с тобой здоровается, спрашивает, как дела. Я человек очень коммуникабельный, и мне такие проявления были по душе.

Местные жители охотно общаются с туристами | Источник: Надежда НосковаМестные жители охотно общаются с туристами | Источник: Надежда Носкова

Местные жители охотно общаются с туристами

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Передвигаются местные в основном на мопедах. Тротуаров там в принципе нет, это все-таки сельская местность. Поэтому все на одной дороге. Первое время не могли понять, зачем они постоянно сигналят. Потом нам объяснили, что так они предупреждают о своем приближении в целях безопасности.

Берег моря очень красивый. Песочек золотистый, мелкий. Когда ты на него наступаешь, он хрустит, как крахмал. Вода чистейшая. Были небольшие волны, в которых плескались и взрослые, и дети. Мы с мужем отметили для себя, что в этой поездке значительно больше купались.

Еда и покупки

Еда в Индии вкусная, но острая | Источник: Надежда НосковаЕда в Индии вкусная, но острая | Источник: Надежда Носкова

Еда в Индии вкусная, но острая

Источник:

Кафешек и ресторанчиков очень много. Многие размещены прямо на первой береговой линии. Подходишь — официант сразу предлагает шезлонг с зонтиком и полотенце, потом напитки. В меню — говядина, несмотря на то что корова у них священное животное, курица, креветки. Понравились местные пельмени с разными начинками. Можно взять с собой в отель. Еще понравилось блюдо, похожее на наш жульен. Однажды муж решил попробовать оливье местного приготовления. Не зашло. Обязательно нужно предупреждать, чтобы не добавляли много острых специй. Индийские блюда этим славятся.

Из напитков я в основном пила бутылочную кока-колу, фреши. Плюс с нами всегда была чистая питьевая вода.

В деревне много маленьких супермаркетов, где можно купить разные продукты вплоть до растительного масла. В общем, голодным на Гоа остаться сложно. К примеру, за два мороженых на пляже я заплатила 120 рублей. Таких цен даже в России нет. За обед и ужин на двоих мы в среднем отдавали по 1500 рублей.

Порции в кафе большие и недорогие | Источник: Надежда НосковаПорции в кафе большие и недорогие | Источник: Надежда Носкова

Порции в кафе большие и недорогие

Источник:

Правда, был один неприятный случай. В отеле в определенные дни приглашали музыкантов и накрывали столы. Привозили рыбу, морепродукты. Мы заказали королевские креветки. Нам почему-то на двоих принесли пять штук и содрали за это блюдо три с лишним тысячи. Мы такое гостеприимство не оценили, но ругаться не стали. Официант, видимо, понял, что мы недовольны, и подарил небольшую бутылочку рома.

Покупать на Гоа особенно нечего. Я приобрела одно легкое платье за 1000 рублей и сумочку за 900 рублей. В 22 часа все кафе, рестораны и магазины закрываются. Дальше отдыхать только в отеле.

Неожиданное соседство

Обычная картина на Гоа

Источник:

На Гоа много собак, которых я ужасно боюсь. На каждый квадратный метр по 5−7 четвероногих. Туристов они не трогают. А если еще подкормить, так вообще будет за тобой следом ходить, как будто ты ее хозяин. Но первое время мы были просто в шоке от их соседства. Лежишь на шезлонге, а под ним одна-две собаки обязательно. Напрягало. Потом как-то привыкли.

Обмен валюты и роуминг

С обменом валюты были сложности. Доллары принимают только определенных дат выпуска, не старые. Плюс даже в официальных обменниках пытаются обмануть. Нужно торговаться.

Чтобы быть постоянно на связи, мы купили сим-карты с интернетом. Каждая обошлась в 1700 рублей. Моя сим-карта работала без проблем, а у мужа были сложности. Он ходил к продавцам разбираться.

Развлечения

Семейной паре понравилась морская рыбалка | Источник: Надежда Носкова Семейной паре понравилась морская рыбалка | Источник: Надежда Носкова

Семейной паре понравилась морская рыбалка

Источник:

Из развлечений в этот раз мы выбрали только рыбалку, которая стоила 55 долларов с человека. Муж поймал четыре рыбки, другим туристам тоже повезло. Потом мы высадились на небольшом островке, где нам ее приготовили. А еще по пути мы видели стаю дельфинов, которые устроили нам шикарное бесплатное шоу. Первый раз, кстати, столкнулись с тем, что отельный гид не навязывал нам экскурсии и не говорил, что если не купим прямо сейчас, то потом уже никаких скидок не будет.

А еще можно понаблюдать, как жители деревни ловят сетями рыбу. Зрелище необычное и увлекательное.

Почти ежедневно жители деревни ловят сетями рыбу у берега моря | Источник: Надежда НосковаПочти ежедневно жители деревни ловят сетями рыбу у берега моря | Источник: Надежда Носкова

Почти ежедневно жители деревни ловят сетями рыбу у берега моря

Источник:
Многие, кто бывал на Гоа, отмечают прекрасные закаты | Источник: Надежда НосковаМногие, кто бывал на Гоа, отмечают прекрасные закаты | Источник: Надежда Носкова

Многие, кто бывал на Гоа, отмечают прекрасные закаты

Источник:

В целом путешествие на Гоа очень понравилось. Для меня очень важно при посещении новой страны познакомиться с ее культурой, людьми, ощутить и окунуться в их жизнь. Минусы, конечно, есть, но плюсы перевешивают. А какие там невероятные закаты! Вернулись бы мы туда снова? Однозначно да!

Ранее мы рассказывали, как россиянка вышла на пенсию и начала путешествовать. Она рассказала, почему не боится ездить одна и на какие деньги покупает путевки.

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Комментарии
4
Гость
58 минут
Других уехал в начале 90х Сказка а не жизнь там, здесь тоже сказка только страшная с Кощеем Бессмертным
Гость
28 минут
Это вы ещё в Париже не были. Вот где....
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