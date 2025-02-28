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Страна и мир обзор В Китае женщину казнили за торговлю детьми. Она продала даже своего ребенка: новости 28 февраля

В Китае женщину казнили за торговлю детьми. Она продала даже своего ребенка: новости 28 февраля

Что произошло за сутки

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В Москве сорвали продажу младенца | Источник: Дарья Пона / 74.RUВ Москве сорвали продажу младенца | Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Москве сорвали продажу младенца

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 февраля.

Рыбаков унесло в море на льдине

В Охотском море у берегов Сахалина оторвалась льдина, на которой, по первоначальным данным, находились 200 рыбаков. ЧП произошло возле села Лесного. К спасению подключилось судно на воздушной подушке и вертолет Ми-8 МЧС. В итоге спасатели сняли с оторвавшейся у берегов Сахалина льдины 374 рыбаков. Это уже второй случай в этом месяце, когда любителей рыбалки унесло в море.

Автобус в Санкт-Петербурге влетел в остановку с людьми

В Санкт-Петербурге автобус № 147, выполняя поворот, протаранил автомобили, врезался в автобус № 13, а затем в остановочный павильон, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. В результате погибла девушка.

Водителю 55 лет, и он имеет 16-летний стаж за рулем. Перед выходом на смену он прошел медосвидетельствование. По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением или уснуть.

Skype исчезнет через несколько месяцев

В мае 2025 года Skype полностью прекратит свою работу. В качестве замены пользователям предложили сервис Teams, который запустили еще в 2017 году.

Skype — сервис для видеозвонков. Его запустили 29 августа 2003 года. В первый же день его загрузили 10 тысяч человек. Через пару месяцев там появился уже миллион пользователей. Его использовали для личных звонков и рабочих переговоров.

В Китае казнили женщину за торговлю детьми

В Китае 69-летнюю Юй Хуанин казнили по решению Верховного народного суда КНР в провинции Гуйчжоу. Ее признали виновной в похищении и продаже 17 детей.

Как пишет агентство Синьхуа, торговлей детьми Хуанин начала заниматься в 1993 году. Первым, кого женщина продала, оказался ее собственный ребенок от любовника. Ее «бизнес» просуществовал до 2003 года.

Впервые ее арестовали за торговлю детьми в 2004 году, но тогда женщина отделалась восемью годами колонии, так как она сумела выдать себя за другого человека. Теперь она раскаялась и признала свою вину. В 2024 году она подала апелляцию, но казни избежать не удалось.

В Подмосковье раскрыли схему по продаже младенца

В подмосковном Щелково задержали четырех человек, которые подозреваются в организации незаконной сделки по продаже новорожденного ребенка. По информации следствия, в феврале 2025 года супруги, мечтавшие о ребенке, решили его купить.

Они договорились с женщиной, которая находилась в России нелегально. Затем, по предварительной информации, супруги обратились в частную клинику, где нашли врача, согласившуюся помочь за 150 тысяч рублей. Медик взялась не только организовать роды, но и оформить ребенка на имя покупателей. Следственный комитет России по Московской области сообщил, что беременной дали препарат, вызвавший преждевременные роды, и отправили в роддом с паспортом покупательницы.

Когда ее выписали, она передала малыша супружеской паре, а та перевела нелегалке деньги. После этого всех участников сделки задержали.

Массовое ДТП произошло в Курской области

11 автомобилей столкнулись на трассе под Курском — пять грузовых и шесть легковых. Четверо человек погибли, еще пятеро пострадали — двое из них находятся в тяжелом состоянии.

От многих автомобилей осталась только груда металла | Источник: Александр Хинштейн / Telegram От многих автомобилей осталась только груда металла | Источник: Александр Хинштейн / Telegram

От многих автомобилей осталась только груда металла

Источник:

Врио губернатора Александр Хинштейн назвал возможную причину аварии. ДТП могло произойти из-за плохой видимости из-за плотного тумана.

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары признала вину

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве бабушки и дедушки, дала признательные показания. Екатерина рассказала на допросе, что у нее был сообщник. Сейчас он в розыске.

Девушка объяснила убийство корыстными мотивами. По данным Следственного комитета, ради квартиры она отравила бабушку и дедушку, а затем заморозила с помощью азота. После чего ее сообщник расчленил тела, части которых они вместе раскидали по мусоркам Самары. Подробнее об убийстве можно почитать в отдельном сюжете.

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Китай Торговля Дети Казнь
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Комментарии
10
Гость
2 часа
Помогает быть патриотом что есть ещё страны где хуже чем здесь, их очень мало но пока ещё есть и это утешает Григория с Константином
Гость
2 часа
Китайские братья такие же как мы?
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