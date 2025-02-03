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Страна и мир Остерегайтесь саранчи: 2025 год станет одним из самых жарких в истории

Остерегайтесь саранчи: 2025 год станет одним из самых жарких в истории

Зима в России стала аномально теплой

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2 комментария
Изменение температуры океанов влияет на погоду по всей земле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИзменение температуры океанов влияет на погоду по всей земле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Изменение температуры океанов влияет на погоду по всей земле

Источник:

2025 год может стать одним из самых теплых периодов на Земле. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что данные еще будут уточняться.

— Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет, — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что прогноз на текущий год будет более точным ближе к июню.

По его словам, аномальную жару в 2024 году вызвал эффект Эль-Ниньо, связанный с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана. Последствия этого явления привели к тому, что прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Сейчас Эль-Ниньо сменилось Ла-Нинья, при которой температура воды понижается на 3–5 градусов ниже нормы. Синоптик предполагает, что Ла-Нинья будет влиять на погодные условия недолго и завершится переходом в нейтральную фазу к апрелю 2025 года.

В связи с аномально теплой зимой в России Россельхозцентр прогнозирует увеличение числа сельскохозяйственных вредителей, заболеваний растений и распространения сорняков на 30-50%, что представляет серьезную опасность для будущего урожая, напоминает ТАСС. Так, в 21 российском регионе ожидается массовое появление саранчи из-за тепла.

В связи с угрозой ФГБУ «Россельхозцентр» осуществляет фитосанитарный мониторинг этих вредителей на территории страны, включая обследование запасов зимующих насекомых, учет появления личинок и контроль за перемещениями взрослых особей. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в 2025 году у учреждения есть запасы инсектицида «Имидор» общим весом 8,3 тонны, достаточного для обработки 110 тысяч гектаров земли. Региональные органы власти сами организуют и финансируют мероприятия по защите от саранчи из собственных бюджетов, подчеркнули в Минсельхозе.

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Комментарии
2
Гость
29 минут
Таврический сказал что следующие двадцать лет будут ещё более тяжёлыми и худшими для нас, всё по плану
Гость
24 минуты
Перед концом света, когда вострубит пятый ангел, — с неба упадет звезда и откроет кладезь бездны. Оттуда выйдет дым, как из печи, а из дыма — чудовищная саранча, похожая на крылатых коней с человеческими лицами и золотыми венцами, с женскими волосами и львиными зубами.
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