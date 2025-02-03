Остерегайтесь саранчи: 2025 год станет одним из самых жарких в истории

Изменение температуры океанов влияет на погоду по всей земле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











2025 год может стать одним из самых теплых периодов на Земле. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что данные еще будут уточняться.

— Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет, — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости. Он отметил, что прогноз на текущий год будет более точным ближе к июню.

По его словам, аномальную жару в 2024 году вызвал эффект Эль-Ниньо, связанный с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана. Последствия этого явления привели к тому, что прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Сейчас Эль-Ниньо сменилось Ла-Нинья, при которой температура воды понижается на 3–5 градусов ниже нормы. Синоптик предполагает, что Ла-Нинья будет влиять на погодные условия недолго и завершится переходом в нейтральную фазу к апрелю 2025 года.

В связи с аномально теплой зимой в России Россельхозцентр прогнозирует увеличение числа сельскохозяйственных вредителей, заболеваний растений и распространения сорняков на 30-50%, что представляет серьезную опасность для будущего урожая, напоминает ТАСС. Так, в 21 российском регионе ожидается массовое появление саранчи из-за тепла.