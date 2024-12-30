НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 744мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Страна и мир Смотри, не пропусти: где покажут новогоднее поздравление Путина

Смотри, не пропусти: где покажут новогоднее поздравление Путина

Кто ложится рано спать, может посмотреть его заранее

224
7 комментариев

Путина покажет большинство федеральных каналов

Источник:

За несколько минут до нового года, перед самым боем курантов, президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны. Тем, кто не хочет пропустить речь главы государства, стоит заранее включить нужный канал. Расскажем, где можно будет посмотреть обращение, в нашем материале.

Где покажут новогоднюю речь президента

Трансляция поздравления Путина пройдет по всем центральным телеканалам и радио за несколько минут до полуночи. В списке — ТНТ, Первый канал, НТВ, СТС, «Ю», «Звезда», «Карусель», «СПАС» и другие.

Для жителей Москвы обращение президента покажут еще на медиаэкранах метро, автобусов, трамваев и электробусов. Помимо этого будет идти онлайн-трансляция на крупных новостных сайтах и в социальных сетях. Если вы пропустили эфир, не отчаивайтесь. Запись обращения останется доступна на большинстве интернет-платформ.

Как посмотреть новогоднее обращение заранее

Первыми услышат речь Путина жители Камчатки и Чукотки. Сразу после этого она будет доступна в открытом доступе в интернете.

Если вы пользуетесь онлайн-сервисами на своем телевизоре, часто можно столкнуться с проблемой, что там программы показывают по московскому времени. Это очень легко исправить. Достаточно выбрать нужный часовой пояс, и вы сможете посмотреть обращение президента хоть по времени Владивостока, хоть Калининграда.

Мы также покажем и расскажем, о чем говорил президент, на нашем сайте. Так что вы сможете его увидеть одним из первых. А если хотите вспомнить прошлогоднее обращение, вы можете посмотреть его по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Речь президента Новый год Программа Обращение
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Инженер1
1 час
Когда повезут на лафете?
Гость
1 час
Наверное пропущу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление