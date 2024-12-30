Смотри, не пропусти: где покажут новогоднее поздравление Путина

Путина покажет большинство федеральных каналов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За несколько минут до нового года, перед самым боем курантов, президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны. Тем, кто не хочет пропустить речь главы государства, стоит заранее включить нужный канал. Расскажем, где можно будет посмотреть обращение, в нашем материале.

Где покажут новогоднюю речь президента

Трансляция поздравления Путина пройдет по всем центральным телеканалам и радио за несколько минут до полуночи. В списке — ТНТ, Первый канал, НТВ, СТС, «Ю», «Звезда», «Карусель», «СПАС» и другие.

Для жителей Москвы обращение президента покажут еще на медиаэкранах метро, автобусов, трамваев и электробусов. Помимо этого будет идти онлайн-трансляция на крупных новостных сайтах и в социальных сетях. Если вы пропустили эфир, не отчаивайтесь. Запись обращения останется доступна на большинстве интернет-платформ.

Как посмотреть новогоднее обращение заранее

Первыми услышат речь Путина жители Камчатки и Чукотки. Сразу после этого она будет доступна в открытом доступе в интернете.

Если вы пользуетесь онлайн-сервисами на своем телевизоре, часто можно столкнуться с проблемой, что там программы показывают по московскому времени. Это очень легко исправить. Достаточно выбрать нужный часовой пояс, и вы сможете посмотреть обращение президента хоть по времени Владивостока, хоть Калининграда.