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Страна и мир обзор Житель Подмосковья узнал об измене возлюбленной и проломил ей череп гантелью. Новости 15 декабря

Житель Подмосковья узнал об измене возлюбленной и проломил ей череп гантелью. Новости 15 декабря

Что случилось за сутки

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9 комментариев

После произошедшего убийца попытался покончить с собой

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Огромное количество событий ежедневно происходит в стране и мире, и уследить за ними в потоке новостей становится всё труднее. Поэтому мы подготовили для вас подборку самых важных новостей за день. Сегодня подводим итоги 15 декабря.

Убийство из-за измены

Житель подмосковного Серпухова убил свою возлюбленную из-за измены. По данным телеграм-канала SHOT, во время ссоры мужчина схватил гантель, начал избивать женщину и проломил ей череп. Та скончалась на месте от полученных травм.

Погибшей было 36 лет. Сообщается, что после произошедшего мужчина позвонил ее 22-летнему сыну.

— От шока он с трудом выговаривал слова и всё время повторял, что любимая ему изменила. Он предлагал предоставить доказательства, — передает SHOT. — Пока скорая и полиция ехали, убийца попытался покончить с собой.

46-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Крушение танкеров

Танкеры «Волгонефть» потерпели крушение в водах Керчи. ЧП случилось в 8 километрах от берега. По информации Росморречфлота, на судах находились 29 человек.

Первый танкер перевозил более 4 тонн мазута. Как сообщили в МЧС, крушение произошло из-за непогоды. ТАСС уточняет: из-за шторма у судна оторвало носовую часть, экипаж в это время находился в кормовой части. Произошел разлив нефтепродуктов. Некоторое время спустя в том же районе был поврежден второй танкер, он стал дрейфовать в сторону Тамани.

Расследованием дела занялась прокуратура

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На помощь грузовым суднам вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, также в море вышел спасательный буксир «Меркурий». Владимир Путин дал поручения по организации работ и создании спасательной группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым.

Во время крушения первого судна погиб один человек. 11 пострадавших доставили в больницу Анапы, двое из них в тяжелом состоянии, отметили в Минздраве. У членов экипажа диагностировано переохлаждение, добавил губернатор Кубани.

Олимпийская чемпионка в реанимации

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина перенесла инсульт. Спортсменка находится в реанимации, ее подключили к аппарату ИВЛ. Как сообщил ТАСС брат лыжницы, у Сметаниной парализовало правую часть тела, ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.

— Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает, — рассказал Федор Сметанин журналистам. — Врачи делают всё, что могут, но лечение может затянуться надолго.

Раисе Сметаниной 72 года. На ее счету пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады, а также четыре победы на чемпионатах мира. Она первая в истории спортсменка, завоевавшая 10 медалей на зимних Играх.

Торнадо в Сан-Франциско

В Сан-Франциско бушует шторм, из-за которого впервые в истории города было включено оповещение о торнадо, сообщает CNN. Ветер, достигающий скорости 130 километров в час, сносит линии электропередач и автомобили, срывает крыши домов и валит деревья.

Информации о погибших нет

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Без света остались около 200 тысяч жителей. Местных просят избегать прибрежных территорий из-за угрозы наводнений.

Снижается стоимость новостроек

Аналитики зафиксировали снижение средней стоимости новостроек, сообщает «Коммерсантъ». Причиной стал ограниченный спрос и необходимость стимулировать продажи. Наиболее выраженная динамика замечена в Красноярске и Ростове-на-Дону.

Снижение цен, вероятно, продолжится в январе, но вряд ли станет существенным. Сейчас падение стоимости отмечается в пределах 1% за месяц.

Победа Team Spirit

Команда Team Spirit одержала победу на главном турнире по Counter-Strike 2 — Perfect World Shanghai Major 2024. Финальный матч по киберспорту между командами проходил в Шанхае.

— Наши дорогие фанаты, спасибо вам за то, что были с нами на каждом шагу. Сезон заканчивается, но мы вернемся в следующем, сильнее, чем когда-либо, — игроки поблагодарили фанатов в своем телеграм-канале.

Команда Team Spirit радуется победе на чемпионате мира

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Чемпионат мира Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2 проходил с 30 ноября по 15 декабря в Шанхае, Китай. Общий призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
Кирил сказал что всё богатство олигархата эрэфии от Бога и им нужно чуть-чуть поделиться с нищим народцем для сохранения стабильности и несменяемости, вот это я понимаю по плану
Гость
2 часа
не забудьте сесть перед ТВ в новогоднюю ночь и вам всё пожелает Таврический! как Новый Год встретишь в 26 раз так ещё 20 будет по плану
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