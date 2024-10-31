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Страна и мир обзор В Екатеринбурге поймали членов ОПГ — они похищали детей и требовали денег за их жизнь. Новости 31 октября

В Екатеринбурге поймали членов ОПГ — они похищали детей и требовали денег за их жизнь. Новости 31 октября

Что произошло за сутки

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11 комментариев

Преступники требовали денег за жизни детей

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 31 октября.

Вымогатели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали вымогателей, которые похитили двух подростков. За то, чтобы вернуть их живыми, они требовали 600 тысяч рублей.

Как пишет E1.RU, нападение было совершено еще в июле. Угрожая пистолетом (или предметом, похожим на него), члены группировки похитили подростков, обвинили их в торговле наркотиками и начали вымогать у родственников деньги.

Задержанный рассказал, что делал с похищенными подростками

Жизнь каждого из детей оценили в 300 тысяч рублей. Телефоны у них забрали.

На нападавших завели уголовное дело за похищение и вымогательство. Сейчас силовики выясняют, могут ли задержанные быть причастны к участию в преступном сообществе.

Интервью Набиуллиной

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала интервью ТСС. Она объяснила, что ключевую ставку повышают, чтобы предотвратить «взрывной» рост кредитования.

— Без повышения ключевой ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более «взрывной» рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас, — сказала Набиуллина.

По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ «защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен». Набиуллина добавила, что период жесткой денежно-кредитной политики окупится в дальнейшем и через это прошли многие страны.

Напомним, недавно ЦБ поднял ставку до рекордного 21%.

Лавров — об Украине

Министр иностранных дел России назвал подготовленный президентом Украины «план победы» шизофреническим, а «формулу мира» — тупой. Эти слова прозвучали на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лавров возмутился из-за того, что Запад уже давно игнорирует дискриминацию русскоязычного населения Украины. Министр пояснил, что имеет в виду разные запреты на русский язык, а также недавний запрет канонической Украинской православной церкви

— Напомню, статья 1 Устава ООН требует уважать права человека независимо, как там записано, от расы, пола, языка и религии. Но на это грубейшее нарушение Устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал — тупую «формулу мира» Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы», — заявил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, ни «формула мира», ни «план победы», ни мечты Украины о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира в Европе.

Взрыв в Черкесске

В Черкесске взорвался газ в жилом доме. Подробности собрали наши коллеги из STERLITAMAK1.RU.

На месте происшествия работают спасатели

Крыша дома обвалилась на несколько этажей вниз. Погибли четыре человека.

Крыша провалилась на верхние этажи

Из здания эвакуировали порядка 50 жильцов. На кадрах с места происшествия видно разбитые окна, множество различных осколков и обломков стен.

Другие новости

  • Минфин заявил, что лимитов по программе семейной ипотеки хватит до конца года. Общий размер лимитов вырос с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей.

  • Число погибших при потопе в Испании выросло до 140 человек. Недавние ливни вызвали одно из самых разрушительных стихийных бедствий в истории страны.

ПО ТЕМЕ
похищение Дети Вымогательство Лавров Украина Эльвира Набиуллина Центробанк Взрыв
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Комментарии
11
Гость
1 час
21% ставка ЦБ это же Очко
Гость
1 час
поправьте наколенники и ждите выборов в Америке 🤣 по ТВ вам всё объяснят как терпеть больше и дальше 😂
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