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Страна и мир Пенсионерка получила срок за заказное убийство подруги, а лев растерзал сотрудницу сафари-парка в Крыму: главные события недели

Пенсионерка получила срок за заказное убийство подруги, а лев растерзал сотрудницу сафари-парка в Крыму: главные события недели

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2 комментария

Главные события за неделю

В Красноярске осудили 67-летнюю женщину, которая причастна к убийству своей 64-летней подруги. А в крымском сафари-парке «Тайган» лев растерзал опытную сотрудницу парка: она забыла закрыть засов у клетки.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Россиянка родила ребенка в туалете Турции и оставила его там

14 октября Екатерина Бурнаскина из России родила и бросила новорожденного ребенка в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи (Турция). Ее задержала полиция при попытке покинуть страну, она летела в Москву вместе с мамой.

Ребенка нашла уборщица, благодаря этому он выжил. На месте происшествия младенцу оказали первую помощь, после чего передали врачам.

Теперь девушка оказалась на скамье подсудимых и ей может грозить серьезный срок. На заседании суда Бурнаскина сказала, что не знала о беременности. Мать девушки теперь тоже ждет суд, именно она предложила избавиться дочери от ребенка.

Несколько этажей дома рухнули от взрыва газа

19 октября в Кирсанове (Тамбовская область) взорвался жилой многоквартирный дом. По предварительным данным, случилась утечка бытового газа. В результате ЧП разрушены четвертый и пятый этажи дома. Пять человек погибли и еще восемь ранены.

Губернатор региона Максим Егоров поручил ввести режим ЧС в Кирсанове. Также он сообщил, что жителей дома эвакуировали в пункты временного размещения.

— На время, пока строение не будет полностью обследовано, мы ограничили жителям доступ в квартиры. Дом круглосуточно будет в оцеплении полиции, чтобы сохранить имущество кирсановцев от мародеров, — написал глава Тамбовской области в своем Telegram-канале.

В МЧС сообщили, что пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров, потушен. Спасатели разбирают завалы после взрыва.

Пожарные МЧС спасли 30 человек

Последствия взрыва

На Сахалине перевернулось судно

При входе в порт Корсаков на Сахалине перевернулся грузовой корабль «Григорий Ловцов», который вез щебень и песок. Из-за перегруза судно накренилось и опрокинулось.

— Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна, — сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

На борту судна находилось семь членов экипажа. Четверо из них погибли. Спасатели обнаружили все тела.

Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Снимок корабля

Видео с места ЧП

Трагедия в Охотском море

Еще одна трагедия, произошедшая на Дальнем Востоке, вызвала резонанс. Поздно ночью 14 октября рыбаки с судна «Ангел» обнаружили в Охотском море надувную лодку с людьми. Выяснилось, что они пропали больше двух месяцев назад. На лодке «Байкат 470» еще летом в Охотское море ушли двое мужчин и подросток. Смог выжить только 46-летний Михаил Пичугин.

Сейчас мужчина находится в больнице Магадана, он уже может самостоятельно питаться и говорить. Он рассказал о том, как ему удалось выжить в открытом море почти два месяца.

— Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирал дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «монгол», спальник, был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься, — рассказал Михаил Пичугин РИА Новости.

Однако теперь, по данным Telegram-канала SHOT, если выяснится, что во время выхода в море на судне отсутствовало специальное оборудование, выжившему туристу может грозить до семи лет лишения свободы.

Всё, что известно о трагедии

Трагедия в крымском парке

В Крыму погибла сотрудница парка «Тайган» во время уборки клетки со львам. Леокадия Перевалова 17 лет работала в парке и была одним из самых опытных членов команды.

Погибшая женщина была опытным сотрудником

— Сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы, — сообщили в СК по Республике Крым.

Директор парка Олег Зубков заявил, что львов, которые напали на Леокадию Перевалову, усыплять не будут.

— Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет, — сказал Зубков РИА Новости.

Пенсионерка «заказала» свою подругу и отправилась за решетку

В марте 2023 года в Красноярске 64-летнюю телесваху Нину Кузьмину нашли мертвой. По версии следствия, 44-летний мужчина, который втерся в доверие к пенсионерке и помогал ей по дому, совершил убийство. Он забил ее гаечным ключом и спрятал тело. Кроме того, мужчина похитил деньги и автомобиль Нины Кузьминой на сумму более шести миллионов рублей. Мужчина получил 13 лет строгого режима.

Позднее выяснилось, что к убийству была причастна подруга погибшей. Она задолжала Кузьминой более 200 тысяч рублей, и, чтобы не отдавать эти деньги, 67-летняя пенсионерка организовала убийство.

Женщину приговорили к 15 годам тюрьмы

Она попросила своего 44-летнего знакомого совершить убийство в обмен на списание долга в размере 600 тысяч рублей. Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 369 тысяч рублей. Свою вину она не признала.

Цены на алкоголь резко вырастут

Министерство финансов выступило с предложением увеличить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. Если предложение примут, то уже с 1 января 2025 года можно ожидать значительного роста цен.

Повышение цен может выглядеть так:

  • на водку — с 299 рублей до 349 (за 0,5 литра);

  • на коньяк — с 556 до 651;

  • на бренди — с 403 до 472.

В ведомстве объяснили, что рост минимальных цен обычно связан с уровнем инфляции, увеличением ставок акциза на алкоголь и удорожанием его производства. Кроме того, планируется повысить ставки акциза на крепкий алкоголь (более 18%).

В Госдуме считают, что россияне зарабатывают 90 тысяч в месяц

В России наблюдается резкий рост зарплат, что связано с уменьшением числа нелегальных мигрантов, которые были источником дешевой рабочей силы. В прошлом году средняя зарплата в стране составляла около 71 тысячи рублей в месяц, а в этом году этот показатель вырос почти до 90 тысяч рублей, сообщила Светлана Бессараб.

— У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21%. Это в среднем 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — объяснила депутат.

Светлана Бессараб — член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Однако она не исключила, что в некоторых регионах работникам могут платить меньше.

Согласно результатам нашего опроса, большинство людей получают до 40 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся зарплаты в диапазоне от 40 до 60 тысяч, а на третьем — от 60 до 80 тысяч. Только 8% опрошенных имеют доход, о котором говорила Светлана Бессараб.

Беременным женщинам будут вручать письмо патриарха Кирилла

В 16 регионах России беременным женщинам в женских консультациях начнут выдавать именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель этого письма — профилактика абортов.

В женских консультациях будут выдавать письма от патриарха Кирилла

— Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек, — указано в письме.

Письмо будет входить в «папку помощи» с буклетом, в котором описаны виды поддержки для беременных и недавно родивших женщин. Кроме того, в этой папке будут находиться поздравления от глав региона и местной митрополии.

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Комментарии
2
Гость
56 минут
- Цены на алкоголь резко вырастут. - А на что НЕ вырастут? Или вырастут, но не так резко? Цены растут постоянно безостановочно и непрерывно НА ВСЁ.
Гость
24 минуты
Главное событие недели - убит лидер ХАМАС. Но зумеры, наверное, этих слов не понимают, им интереснее скандалы-интриги-расследования.
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