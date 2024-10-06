Бакальчук намерен отсудить сотни млн у Wildberries, а СВО перейдет в виртуальную реальность: главные события недели

Скоро призывников отправят к месту службы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В России выбрали лучшего учителя и самую красивую девушку. В Турции захватили роддом, а в Таиланде сгорели дети. Начался осенний призыв, а все желающие смогут скоро поиграть в СВО на компьютере.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Стартовал осенний призыв

Осенний призыв в армию начался 1 октября. Он будет отличаться от предыдущего.

Теперь можно обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке. Подать жалобу можно будет через «Госуслуги» и МФЦ.

О явке в военкомат будут оповещать с помощью бумажных повесток в виде заказного письма или лично под расписку. Срок службы не изменился — он составляет 12 месяцев. В места прохождения службы срочников начнут доставлять 15 октября. Как подчеркнул замначальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, в зону спецоперации их отправлять не будут.

Путин освободил от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу.

Теперь избежать преследования можно будет на стадии обвинения тем, кто был призван в период мобилизации или заключил контракт о прохождении службы. Такая же возможность дается и тем, кто уже осужден, однако приговор пока не вступил в законную силу либо был обжалован защитой.

Соответствующие документы о внесении изменений в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и в статью 78-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации были опубликованы на официальном портале правовых актов.

В России анонсировали выход игры про СВО

Компьютерная игра по мотивам спецоперации на Украине «Отряд 22: ZOV» находится на стадии разработки. Она создается при поддержке Минобороны РФ.

— Консультантами игры являются реальные участники специальной военной операции, в частности Герой России Владислав (Струна) Головин, который выступает экспертом по военной тактике и кампании «Мариуполь», — сообщил «Известиям» начальник управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Эдуард Масловский.

«Отряд 22: ZOV» — стратегия в реальном времени. Она в интерактивном формате расскажет о событиях специальной военной операции. Выход игры запланирован на конец 2024 года.

Гибель детей в Таиланде

В Бангкоке загорелся туристический автобус. В нем ехали дети. Как минимум 10 из них погибли. Школьники собирались на обзорную экскурсию. Всего в автобусе было 38 детей и 6 преподавателей. Все получили травмы, сообщил телеканал Thai PBS. 8 человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Для 10 учеников ожоги оказались смертельными.

В России выбрали учителя года

Молодой преподаватель из Санкт-Петербурга стал учителем года. 33-летний Леонид Дедюха работает в Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес. Торжественная церемония награждения прошла в Кремлевском дворце.

В своей видеовизитке он рассказал о внеклассной работе, а также объяснил, какую роль учитель вкладывает в технологический суверенитет России.

Учитель года рассказал, что дает своим ученикам Источник: «Академическая гимназия № 56 им. М. Б. Пильдес» / Vk.com

Светлана Редченко, учитель начальных классов из школы № 2 поселка Чернянка Белгородской области, стала лауреатом конкурса «Первый учитель». Татьяна Раннинен из детского сада № 9 Геленджика признана воспитателем года. Алексей Махновецкий, руководящий школой № 1 в Екатеринбурге, победил в номинации «Директор года России».

Стало известно имя мисс Россия — 2024

Прошел финал конкурса «Мисс Россия — 2024». Девушки поборолись за звание главной красавицы страны. Победительницей стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Девушке только в августе исполнилось 18 лет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Звание первой вице-мисс получила Ирина Миронова из Тольятти. Второй вице-мисс Россия стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Конкурс проходил в Barvikha Luxury Village. В жюри сидели певцы Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова, а также модельер Виктор Чапурин, композитор Владимир Матецкий и другие.

Теперь победительнице предстоит представит страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Подробнее о жизни первой красавицы России — в материале.

Бакальчук подал многомиллиардный иск на Wildberries

Бывший муж главы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал иск к ООО РВБ, ООО «Вайлдберриз» и своей экс-супруге более чем на 350 миллиардов рублей.

В своем Telegram-канале он заявил, что во время изучения документов «стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний — «ничтожные и незаконные договоренности».

По его словам, сумма незаконно переданных активов составляет более 350 миллиардов рублей. Сюда входят склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт.

Ранее Бакальчук подал иск в суд с требованием признать ничтожной сделку по передаче домена WILDBERRIES.RU.

Новое в Telegram

Telegram объявил конкурс для разработчиков собственного медиаплеера. Он заменит используемый сейчас AVPlayer. Его добавят сначала в мобильную версию приложения для iOS, затем — в Android и десктопную версию. Победителю пообещали награду в 50 тысяч долларов, а также возможность и дальше работать в компании.

Глава Telegram Павел Дуров сообщил, что теперь в мессенджере можно дарить друг другу подарки. Можно сделать так, чтобы они были видны в профиле, или обменять их на звёзды (внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров внутри платформы). Он не исключил, что позднее появится и возможность конвертировать презенты в токены.

В мессенджере также появились новые категории для жалоб на контент. В их числе «нелегальные товары», «личные данные», «авторское право», «мошенничество или спам».

Захват роддома

Женщина с дробовиком ворвалась в родильный дом в турецком городе Кахраманмараш и захватила заложников. Сотрудники больницы смогли снять видео с места происшествия.

Нападавшая кричала и угрожала врачам и пациентам. По данным турецкого агентства IHA, полиция быстро прибыла на место и задержала женщину. Никто не пострадал.

Как пишет Karar.com, устроившей захват оказалась 45-летняя местная жительница. Она выбрала больницу из-за близости к дому. Женщина объяснила, что испытывает серьезные психологические проблемы и хотела, чтоб ее убили. Сама же якобы не собиралась ни в кого стрелять.

Обострение на Ближнем Востоке

Всю неделю Израиль и Ливан наносят друг другу взаимные удары. К вооруженному противостоянию присоединился Иран. Он выпустил 400 ракет, пробив израильский «Железный купол».

Взрывы окрасили небо над Бейрутом в оранжевый цвет Источник: shot_shot / T.me

ЦАХАЛ (армия Израиля) не останавливается и продолжает бомбить Ливан. Больше всего достается Бейруту. Израиль утверждает, что так они борются с шиитским движением «Хезболла».