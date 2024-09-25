«Татьяна сказала, что я — гений»: появилось последнее интервью Бакальчука перед стрельбой у офиса Wildberries

В интервью перед стрельбой у офиса Wildberries Владислав сказал, что опасается за свою жизнь Источник: Миллионщики / youtube.com











Владислав Бакальчук дал большое интервью youtube-каналу «Миллионщики», где рассказал о событиях до слияния Wildberries с компанией Russ. По его словам, Татьяна всегда была лицом компании, а вот главные решения оставались за Владиславом. Он считает, что жену обманули и пытаются полностью забрать бизнес.

Мы собрали главные заявления Владислава Бакальчука в этом материале.

— В публичном поле Татьяна в 25 раз больше цитировалась, все знали ее, как основательницу, как владелицу компании. Меня особо никто не знал. Сейчас поле изменилось, все понимают, что как минимум равное участие наше было. Бизнес стал намного больше благодаря мне.

Владислав отметил, что участвовал с создании компании с самых первых дней, вкладывал в бизнес немалые средства.

— Деньги я давал постоянно, — отметил Бакальчук.

Также Владислав сообщил, что играл ключевую роль в развитии бизнеса, основные решения были за ним.

Источник: Городские порталы

— Фактически, решения конечные принимал всегда я. Татьяна в операционной деятельности уступала мне. Также как зачастую в семье, так и на работе. Я был главным.

По словам Владислава, публичность жены и красивая картина создания бизнеса в декрете — просто хорошая пиар-компания, которая в итоге сыграла с ним злую шутку.

— Для это началось, когда она (Татьяна) дала интервью Forbes. Было видно, что основная роль ее. Для меня было не особо важно, что печатают журналы и газеты. Печатают — и хорошо. В дальнейшем, когда развивалась эта пиар-история, она очень хорошо заходила. Татьяна очень хорошо могла себя позиционировать, могла позиционировать компанию. Мы начали достигать в этом больших вершин.

По словам Бакальчука, благодаря такому пиару у бизнеса появилась большая защита, семью «уважали и госорганах, и в публичном поле».

Владислав признался, что не любил давать интервью, но сейчас ему приходится это делать, чтобы отстоять бизнес. По его словам, Татьяна признавала большой вклад мужа в развитие компании.

— Татьяна про меня сказала, что я — гений, а потом сказала, что уходит, всё отняла. У меня плохие ассоциации с этим словом.

Многочисленные интервью, которые дает Татьяна, Владислав смотреть не может. По его словам, там очень много лжи.

— То что говорит Татьяна для меня — это какая-то жесть. Какие-то отрывки я видел, но это прямо какая-то чернуха, я считаю. Для меня это просто сплошное вранье.

Владислав выразил уверенность, что Татьяну обманули те, кто хочет присвоить себе компанию. Он утверждает, что за всем стоят братья Мирзоян.

— Она не понимает этого. Настолько они ввели ее в, я считаю, неадекватное состояние. Реальности там нет. Они ее обманывают, грабят, но при этом она более злой стала с сотрудниками, с детьми даже.

Владислав считает, что Татьяна подверглась сильно влиянию.

— Я считаю, что ее одурманили, развели (братья) Мирзоян. Запугали, что у нее отнимут бизнес. Сначала пугали, потом обещали помочь. То есть такие эмоциональные качели. Она постоянно то радостная была, то нервничала сильно. В конце концов она посчитала, что это ее защитники, что они помогут. Убедили ее, что этот путь — единственно верный.

Пара начала бракоразводный процесс после решения Татьяны объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ. Это не понравилось Владиславу, и он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати, чтобы они повлияли на жену. Сделка всё же состоялась, и глава Wildberries подала документы на развод.

Ситуация не устроила Бакальчука. 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли, еще несколько получили ранения. Татьяна обвинила Владислава в попытке рейдерского захвата.

— Что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? — обратилась к супругу глава Wildberries со слезами на глазах.

Татьяна отреагировала на стрельбу в офисе маркетплейса Источник: Татьяна Бакальчук / T.me