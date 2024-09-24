Эквилибрист первым в мире прошел по стропе над Босфором из Азии в Европу — смотрите, как это было

Источник: Городские порталы

Яан Роозе стал первым в мире человеком, который перешел из Азии в Европу по канату. Он пересек Босфор на высоте 165 метров над землей, преодолев 1074 метра за 47 минут.

— Я чувствую себя отлично после того, как прошел по натянутой стропе над Босфором от Азии до Европы, — сказал спортсмен после финиша. — Условия были сложными, потому что в городской среде всегда много отвлекающих факторов, а здесь их еще больше из-за шума от проезжающих машин.

Яан с 18 лет занимается слэклайном, или хождением по стропе. Он стал трехкратным чемпионом мира в этом виде спорта, установил множество рекордов, некоторые из которых никто не только не перебил, но и не повторил.