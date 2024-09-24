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Страна и мир Россияне начнут получать электронные повестки: кому их ждать и когда

Россияне начнут получать электронные повестки: кому их ждать и когда

Рассказываем все, что важно знать

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3 комментария

Призывникам из некоторых регионов придут электронные повестки

Реестр электронных повесток запустили в России в тестовом режиме. Полностью ресурс должен заработать 1 ноября. Как будет работать система и что еще меняется в правилах призыва на военную службу в России осенью 2024 года — расскажем в нашем материале.

Что такое реестр воинского учета

Это государственная информационная система военнообязанных граждан Российской Федерации. В нем будет храниться данные о состоянии здоровья, образовании, трудовой деятельности, месте жительства, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте обучения, имеющейся недвижимости, транспорте, наличии отсрочки, фактах об уголовных и административных преступлениях, а также сведения о направлении и вручении повесток. Информация будет обновляться автоматически за счет интеграции с базами данных других ведомств. Реестр повесток станет его подсистемой.

Войти на ресурс можно с помощью учетной записи на «Госуслугах» через ЕСИА, которая должна быть подтвержденной. Если учетной записи нет, пользователям предлагается зарегистрироваться.

Как будут вручать повестки

Общедоступный реестр направленных повесток войдет в состав единой базы воинского учета. Граждане смогут просматривать направленные им повестки и формировать выписки через личный кабинет на портале Госуслуг. Повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее лично, при условии, что она размещена в его личном кабинете на Госуслугах. При направлении другими способами — в день получения или спустя неделю после размещения в реестре.

Теперь не обязательно вручать повестку лично в руки

Какие есть наказания и ограничения

С запуском реестра воинского учета, призывников, получивших повестки, автоматически ограничат в правах. Это касается запрета на выезд за границу, регистрацию транспорта, бизнеса, получения кредитов и покупки недвижимости после неявки в военкомат в течение 20 дней. За неявку грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. А если призывник несколько раз проигнорировал повестку, то и уголовная ответственность. То есть уклонение от службы может повлечь штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Кому не ждать повесток

От призыва освобождаются:

  • Кандидаты и доктора наук;

  • Условно осужденные;

  • Находящиеся под следствием;

  • Имеющие судимость;

  • Близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении.

Отсрочку получат:

  • Студенты очной формы обучения;

  • Депутаты;

  • Сотрудники МЧС, МВД и ФСБ;

  • Опекуны несовершеннолетних;

  • Отцы-одиночки;

  • Имеющие двух и более детей;

  • Воспитывающие детей-инвалидов до трех лет;

  • Те, чья супруга беременна вторым ребенком и находится на сроке более 26 недель;

  • Мужчины, ухаживающие за близким родственником.

В 2024 году появилась возможность получить отсрочку для сотрудников IT-компаний, аккредитованных в Минцифры. Для этого нужно было подать заявку через сайт «Госуслуги» до 6 августа.

Как и когда пройдет осенний призыв 2024

Традиционно осенний призыв продлится с 1 октября до 31 декабря. В армию пойдут мужчины с 18 до 30 лет, которые не имеют отсрочек. Большинство молодых людей получат бумажные повестки.

Как объяснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорить о том, что в этот раз повестки будут присылать в смешанном варианте — и традиционные, и электронные — нельзя.

— В трех регионах будет проводиться тестирование единого реестра военнообязанных: это Рязанская область, республика Марий-Эл и Сахалин, — сказал Картаполов.

Сайт ресурса для военнообязанных уже появился. На нем указанно, что сервис тестируется. В Минцифры заверили, что он надежен и взломать его не получится.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил организовать предстоящий осенний призыв с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

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Комментарии
3
holdfast
9 минут
лучше бы ямы делали
Гость
7 минут
Только не россияне, а славяне - это принципиальная разница!
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