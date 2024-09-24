«Мечтали только об одном — уехать как можно скорее». Семья из Сибири пожаловалась на отдых в Адлере

Далеко не всех устраивает нынешнее состояние курорта Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Лето 2024 года запомнится семье Петровых из Новосибирска как худший отпуск в их жизни. Выбрав популярный курорт на Черноморском побережье — Адлер, — супруги с двумя детьми надеялись на незабываемый отдых. Однако вместо долгожданного релакса их ожидал ряд неприятных сюрпризов, которые, по словам туристов, полностью испортили поездку. 93.RU узнал, что же так не понравилось отдыхающим.

— Это был настоящий кошмар! Больше никогда не поедем в Адлер! — возмущенно заявил глава семьи, Сергей Петров. — Мы думали, что проведем замечательный отпуск на море, а в итоге получили кучу неприятностей и потратили огромные деньги впустую.

Дорого, но некачественно

Одной из главных жалоб стали высокие цены на всё — от гостиницы до еды и развлечений. Семья остановилась в отеле, который на сайте обещал комфортные условия и отличный сервис. Однако реальность оказалась далека от ожиданий.

— Мы заплатили немалую сумму за номер в отеле, который на деле оказался просто ужасным, — делится своими впечатлениями Анна, супруга Сергея. — Питание оставляло желать лучшего: на завтрак нам предлагали разве что сухие булки и разбавленный сок. Но это еще полбеды! За каждый шаг в сторону отеля — на пляж или в кафе — мы платили такие деньги, что волосы на голове шевелились. В довершение всего, даже за общественные туалеты на пляже нужно было платить, и при этом их состояние вызывало ужас. Поначалу мы думали, что это шутка, но вскоре поняли, что это, к сожалению, суровая реальность.

Пляж в Адлере на границе с Абхазией Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Назойливые аниматоры и экскурсоводы

Петровы также жалуются на назойливых аниматоров и экскурсоводов, которые постоянно пытались навязать свои услуги. Семья ожидала спокойного отдыха, но вместо этого их буквально преследовали на каждом шагу.

— Мы не успели прийти на пляж, как к нам сразу же подошли аниматоры с громкими предложениями поучаствовать в очередном «веселом» конкурсе. У детей даже не было возможности просто поплавать в море — их постоянно тянули на какие-то мероприятия. А экскурсоводы, как стервятники, крутились вокруг, предлагая нам туры по заоблачным ценам. Причем отказы воспринимались как личное оскорбление, — рассказывает Сергей.

Грязное море и аттракционы сомнительной законности

Помимо высоких цен, Петровы были разочарованы качеством отдыха на пляже. Море оказалось не таким, как они ожидали — вместо кристально чистой воды, о которой так много говорили в рекламе, их встретило мутное море с мусором и водорослями.

— Вода была настолько грязной, что мы с детьми решили не рисковать и большую часть времени провели на пляже, — рассказывает Анна. — Но и тут нас ждали сюрпризы. Аттракционы на воде выглядели так, будто они сделаны на скорую руку, без всяких правил безопасности. Плавание на банане и другие водные развлечения казались настолько сомнительными, что мы просто отказались от них.

Туристы считают, что такое количество лежаков делает пляжи Сочи неудобными Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Болезни и медицинские проблемы

Кульминацией ужасного отпуска стало заболевание всей семьи ротавирусом, из-за чего последние дни они провели не на пляже, а в номере отеля, и на лечение ушла значительная часть бюджета.

— Мы были в таком состоянии, что с трудом смогли вернуться домой, — говорит Анна. — Даже детям не было радости, они мечтали только об одном — уехать отсюда как можно скорее. Такое впечатление, что весь отдых был сплошной чередой неприятностей.

Итог: никогда больше

Семья уверена, что больше никогда не вернется в Адлер. Они разочарованы в отечественном курорте и в следующий раз планируют отдыхать за границей или проводить время на даче.