«Лучший выбор»: глава Wildberries больше не Бакальчук

Глава Wildberries отказалась от фамилии мужа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава маркетплейса Wildberries на фоне развода с супругом Владиславом Бакальчуком сменила фамилию на девичью. Теперь ее зовут Татьяна Ким.

— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она у себя в Telegram-канале.

Пара начала бракоразводный процесс после решения Татьяны объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ. Это не понравилось Владиславу, и он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати, чтобы они повлияли на жену. Сделка всё же состоялась, и глава Wildberries подала документы на развод.