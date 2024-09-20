Идею исключения теории Дарвина из школьной программы поддержали в РПЦ: новости 20 сентября

Игорь До / E1.RU Источник: О необходимости исключения теории эволюции из школьных учебников заявил бывший премьер Чеченской Республики и экс-мэр Грозного, действующий помощник председателя Правительства РФ Муслим Хучиев. Он подчеркнул, что теория «ошибочна и идет вразрез с религией»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 сентября.

Провайдеры пожаловались в ФАС из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в ФАС из-за замедления YouTube, сообщает РБК.

«Ростелесеть» просит возбудить производство о нарушении закона «О защите конкуренции». По ее мнению, для операторов связи созданы «дискриминационные условия» за счет «неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». В жалобе предлагается признать виновными тех, кто нарушил антимонопольное законодательство, и принять меры для устранения нарушения.

В ФАС агентству подтвердили получение жалобы. На ее рассмотрение есть месяц с возможностью продления на два месяца.

Умер сын певицы Ирины Понаровской

В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской. 39-летний Энтони Родд скончался у себя дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома, — сказал собеседник.

Источник: Muz-tv.ru











Энтони Родд — сын Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Общественность узнала о союзе Ирины и Вейланда тогда, когда они вместе начали выходить на сцену — в начале 1980-х. У пары были такие хиты, как «Я больше не хочу», «Счастливый день» и другие. Их сын Энтони родился в 1984 году. Брак просуществовал до 1988 года.

По открытой информации, Энтони Родд в юности принял решение заняться ювелирным делом и переехал в Норвегию, затем в Эстонию. Женой Энтони стала художник-иллюстратор Анна Чайникова. У них родилось двое детей — мальчик и девочка. По данным, размещенным в интернете, в 2022 году семья вернулась в Россию.

СК просит арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса WB в Москве

Следствие просит суд арестовать еще трех фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве, произошедшей в среду, 18 сентября. Как сообщила пресс-служба столичных судов, заключить под стражу хотят Чичаева У. С., Сковородина М. А. и Виситаева З. А.

Также Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Чапанову А. И. и Кодзоеву М. Р. Их признали виновными в неповиновении сотруднику полиции.

Подробнее о происшествии — в видео MSK1.RU Источник: MSK1.RU

В четверг, 19 сентября, Басманный суд заключил под стражу сразу шестерых участников конфликта у офиса WB в Москве. На два месяца арестованы Сайфулаев, Коноплев, Нурматов, Канаев, Ефремов и Мажиев. Их роль и степень ответственности предстоит установить суду.

Чиновница из Китая крутила романы с 58 подчиненными и брала взятки. Теперь ее ждут 13 лет тюрьмы

В Китае чиновницу Чжун Ян приговорили к 13 годам тюрьмы за коррупцию. За время своей работы она получила в качестве взяток около 60 миллионов юаней. Помимо этого, Чжун Ян крутила романы как минимум с 58 своими подчиненными. Подробности этой истории сообщает издание South China Morning Post.

Источник: South China Morning Post











Чжун Ян с молодости стремилась строить карьеру в политической среде. Она достигла своей цели, став депутатом Всекитайского собрания народных представителей. После этого она была назначена губернатором Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа провинции Гуйчжоу. Из-за яркой внешности женщину часто называли «красивым губернатором».

Всё шло хорошо до того момента, как местное телевидение не сняло документальный фильм о чиновнице. После него всё тайное стало явным. Выяснилось, что Чжун брала взятки за то, что компании, которым она отдавала предпочтение, получали наиболее выгодные контракты. Помимо этого, стало известно, что чиновница сделала своими любовниками не менее 58 подчиненных.

Кто-то соглашался на роман с ней из-за выгоды, кто-то — из-за страха. После расследования Чжун Ян получила 13 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона юаней.

Израиль снова ударил по Ливану. СМИ пишут о гибели одного из членов руководства «Хезболлы»

Армия обороны Израиля вновь ударила по Ливану. По информации армейской пресс-службы, целью атаки был южный район Бейрута Дахия, где находятся офисы военизированной партии «Хезболла», пишут РИА Новости.

Местный телеканал Al Hadath сообщил, что в результате атаки убит один из членов руководства организации. По некоторой информации, им стал Наим Касем, заместитель генсека «Хезболлы».

ТАСС писал, что самолеты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по району, где находится мечеть Эль-Каим. Сообщается по пострадавших, на месте работают экстренные службы.

Глава Патриаршей комиссии РПЦ поддержал идею об исключении теории Дарвина из школьных учебников

Теорию Дарвина как вводящую детей в заблуждение нужно исключить из школьных учебников — такое мнение вслед за экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым выразил председатель комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит РИА Новости.

Лукьянов назвал теорию эволюции «изначально безнравственной», так как она подразумевает «сиротство рода человеческого» и «отсутствие Создателя у Вселенной». Иерей привел в пример «многих ученых», которые критиковали теорию Дарвина как противоречащую современной науке.

— В теории отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме, — подчеркнул Лукьянов.

ЦЕРН вышлет из лабораторий сотни ученых, связанных с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) лишит ученых, связанных с российскими организациями, доступа к своим объектам. Об этом сообщает издание Semafor.

Европейская организация по ядерным исследованиям, управляющая Большим адронным коллайдером в Швейцарии, вышлет из своих лабораторий сотни ученых, связанных с Россией. Это произойдет в начале декабря этого года.

После 60 лет совместной работы будут окончательно разорваны соглашения о сотрудничестве в области ядерной физики. Белорусские ученые уже потеряли свои контракты в июле, а ученым из российских институтов только предстоит столкнуться с этим в начале декабря.

С 1 декабря сотрудники из России не смогут заходить на сайт ЦЕРН, посещать лаборатории организации и должны будут вернуть свои французские или швейцарские виды на жительство. Как передает журнал Nature, для продолжения работы в лабораториях организации ученым необходимо будет прекратить сотрудничество с российскими институтами и перейти в зарубежные учреждения.

Песков высказался о чайлдфри

Любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, должны быть устранены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли Кремль запрет идеологии чайлдфри, Песков ответил, что необходимо принимать все возможные меры для увеличения рождаемости в России, и всё, что этому мешает, должно исчезнуть.